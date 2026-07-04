Sheinbaum reitera su posición en contra de la violencia hacia las mujeres, tras el caso del exdirector de Pemex

“Debemos tener todos los derechos y también derecho a una vida libre de violencia”, subrayó.

El 26 de junio, el exdirector de Pemex, Víctor González Padilla, fue evidenciado en redes sociales luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, difundiera un video de cómo este ejercía violencia en su contra.

González había sido designado titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias en octubre pasado y, aunque rindió protesta, su llegada al cargo no se oficializó. Sheinbaum afirmó hace unos días que ya no ocupará el puesto por la violencia ejercida contra su esposa.

En la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, en Quiroga, Michoacán, la mandataria federal recordó que su gobierno impulsa los Centros Libres, dedicados a las mujeres. Estos espacios cuentan con asesoría legal, psicológica, de salud y asesorías para encontrar un empleo.

Su función, dijo Sheinbaum, es contribuir a garantizar la libertad de las mujeres y protegerlas de discriminación y violencia. En su discurso, la presidenta pidió reconocer a las mujeres en la historia y también a las amas de casa o a las profesionistas.

“Siempre reconocer a las mujeres, porque las mujeres valemos mucho, somos el alma de la nación. Las mujeres somos el alma de la nación”.

Las mujeres somos el alma de la nación: con nuestro trabajo, esfuerzo y amor construimos un México con bienestar, igualdad y esperanza para todos y todas. El programa Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento a las mujeres mexicanas. pic.twitter.com/Uj3SlgWRQE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 4, 2026

Es por eso que, a partir de los 60 años, las mujeres reciben una pensión, en reconocimiento a lo que han hecho por cuidar a sus familias.

”Queremos que las mujeres y los hombres sepan eso, que las mujeres tenemos derechos y que, al reconocer los derechos de las mujeres, se reconoce que somos iguales, que nadie es superior a otro”, enfatizó.