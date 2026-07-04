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México

Sheinbaum reitera su posición en contra de la violencia hacia las mujeres, tras el caso del exdirector de Pemex

La presidenta también envió felicitaciones a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia, que se conmemora este 4 de julio.
sáb 04 julio 2026 05:08 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum entrega en Michoacán tarjetas Pensión Mujeres Bienestar
La presidenta Claudia Sheinbaum entrega en Michoacán tarjetas Pensión Mujeres Bienestar. (Foto: Presidencia de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la violencia contra las mujeres y la discriminación son inadmisibles y no se deben permitir en México. Días después de que se difundiera un video donde el exdirector de Pemex agrede a su esposa, la mandataria federal recalcó que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia.

"Las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos: derecho a educarnos, el derecho a trabajar, el derecho al acceso a la salud", mencionó.

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“Debemos tener todos los derechos y también derecho a una vida libre de violencia”, subrayó.

El 26 de junio, el exdirector de Pemex, Víctor González Padilla, fue evidenciado en redes sociales luego de que su esposa, María Felicia Jiménez, difundiera un video de cómo este ejercía violencia en su contra.

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González había sido designado titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias en octubre pasado y, aunque rindió protesta, su llegada al cargo no se oficializó. Sheinbaum afirmó hace unos días que ya no ocupará el puesto por la violencia ejercida contra su esposa.

En la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, en Quiroga, Michoacán, la mandataria federal recordó que su gobierno impulsa los Centros Libres, dedicados a las mujeres. Estos espacios cuentan con asesoría legal, psicológica, de salud y asesorías para encontrar un empleo.

Su función, dijo Sheinbaum, es contribuir a garantizar la libertad de las mujeres y protegerlas de discriminación y violencia. En su discurso, la presidenta pidió reconocer a las mujeres en la historia y también a las amas de casa o a las profesionistas.

“Siempre reconocer a las mujeres, porque las mujeres valemos mucho, somos el alma de la nación. Las mujeres somos el alma de la nación”.

Es por eso que, a partir de los 60 años, las mujeres reciben una pensión, en reconocimiento a lo que han hecho por cuidar a sus familias.

”Queremos que las mujeres y los hombres sepan eso, que las mujeres tenemos derechos y que, al reconocer los derechos de las mujeres, se reconoce que somos iguales, que nadie es superior a otro”, enfatizó.

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Previamente, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que en la entidad hay 127 Centros Libres en los 113 ayuntamientos y una parte en las zonas indígenas para atender a las mujeres de pueblos originarios.

Sheinbaum felicita a EU por su independencia

La presidenta recordó que hoy es 4 de julio, el aniversario de 250 años de la Independencia de Estados Unidos, y mandó felicitaciones a ese país.

“Le mandamos felicitaciones a su pueblo y su gobierno y también recordamos que todas las naciones tenemos derecho a ser libres e independientes”.

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Claudia Sheinbaum Estados Unidos Violencia de género

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