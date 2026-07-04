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México

La comunidad inglesa en CDMX se alista para el México vs. Inglaterra, partido que no se repetía desde hace 60 años

Los ingleses y mexicanos se enfrentaron por primera vez en un Mundial de Futbol en 1966 y, seis décadas después, se reencontrarán en un segundo partido, pero ahora en la Ciudad de México.
sáb 04 julio 2026 01:34 PM
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Juego México vs Inglaterra, programado para el 5 de julio de 2026
México juega su quinto partido en el Mundial de Futbol 2026 contra Inglaterra. (Foto: Embajada de Reino Unido en México)

La comunidad de inmigrantes provenientes de Inglaterra y que residen en México se alista para ver, el domingo, el partido de su Selección contra México, un reencuentro esperado por 60 años.

Zonas cosmopolitas de la ciudad, como las colonias Condesa, Roma, Juárez y Polanco, son algunas de las preferidas por los ingleses que viven en el país. Según la Embajada de Gran Bretaña en México, en la capital residen 5,000 ingleses, y en todo el territorio, unos 15,000.

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Eso significa que les tocará vivir el Mundial de Futbol como anfitriones, pues viven en la capital mexicana, pero serán adversarios futbolísticos: ambos equipos se enfrentarán en octavos de final, en duelo para evitar la eliminación, este domingo a las seis de la tarde.

“Nuestros países solo se han enfrentado una vez en 1966 en territorio inglés, ahora es el momento de México de recibirlos para vivir un nuevo encuentro. En la Embajada, colegas de México e Inglaterra ya se preparan para una sana, y muy animada, competencia en la cancha”, expresó la Embajada Británica en México en sus redes sociales.

Lugares muy frecuentados por la comunidad inglesa en la ciudad y que se espera sean los que reciban a la afición británica son Duke of Lisbon, Crown and Heart Pub, One Pound Terraza, The Lamb, Dog House y Pinche Gringo de Polanco.

Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, el más reciente, ese año había un tercio de los inmigrantes ingleses que hay hoy en territorio mexicano.

Pese a que son datos de hace seis años, sirven para conocer un poco más a “nuestros rivales”: reflejan que la CDMX, pero además Querétaro, Nuevo León y Guanajuato, son las entidades con más presencia de personas que provienen de las cuatro naciones de Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Y el principal motivo por el que reportaron encontrarse en México fue realizar estudios; le siguen razones familiares, económicas o de vivienda. Por razones laborales se tenían registradas a 385 personas.

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La mayor concentración de originarios de Reino Unido que se encontraban en México eran jóvenes de 25 a 34 años, y a la fecha del levantamiento del INEGI, eran 1,777 personas, es decir el 68.8% del total.

El intercambio comercial entre las dos naciones es muy activo y los datos del Instituto, con corte a abril de 2026, indican que la principal venta de México a Reino Unido fue de Máquinas y Unidades de Procesamiento de Datos.

Jalisco, Nuevo León y Chihuahua son los principales proveedores de mercancía que es importada de esas naciones.

En contraste, la principal compra de México a Reino Unido en abril pasado fue Alcohol Etílico sin Desnaturalizar con Grado Alcohólico Volumétrico Inferior al 80%. La llegada de esas compras se concentra en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Este tipo de alcohol etílico tiene calidad de grado alimenticio y farmacéutico y es la base para la elaboración de licores, vinos y otras bebidas alcohólicas. Además se usa en la industria cosmética para la formulación de perfumes, lociones y cremas.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Reino Unido Inglaterra

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