La comunidad inglesa en CDMX se alista para el México vs. Inglaterra, partido que no se repetía desde hace 60 años

Eso significa que les tocará vivir el Mundial de Futbol como anfitriones, pues viven en la capital mexicana, pero serán adversarios futbolísticos: ambos equipos se enfrentarán en octavos de final, en duelo para evitar la eliminación, este domingo a las seis de la tarde.

“Nuestros países solo se han enfrentado una vez en 1966 en territorio inglés, ahora es el momento de México de recibirlos para vivir un nuevo encuentro. En la Embajada, colegas de México e Inglaterra ya se preparan para una sana, y muy animada, competencia en la cancha”, expresó la Embajada Británica en México en sus redes sociales.

Lugares muy frecuentados por la comunidad inglesa en la ciudad y que se espera sean los que reciban a la afición británica son Duke of Lisbon, Crown and Heart Pub, One Pound Terraza, The Lamb, Dog House y Pinche Gringo de Polanco.

Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, el más reciente, ese año había un tercio de los inmigrantes ingleses que hay hoy en territorio mexicano.

Pese a que son datos de hace seis años, sirven para conocer un poco más a “nuestros rivales”: reflejan que la CDMX, pero además Querétaro, Nuevo León y Guanajuato, son las entidades con más presencia de personas que provienen de las cuatro naciones de Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Y el principal motivo por el que reportaron encontrarse en México fue realizar estudios; le siguen razones familiares, económicas o de vivienda. Por razones laborales se tenían registradas a 385 personas.