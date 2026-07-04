La Embajada de EU alerta por las aglomeraciones y muertes en los festejos del Mundial en México

La solicitud es que eviten Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas y Baja California.
También advirtió a sus ciudadanos de las aglomeraciones que causaron los cuatro fallecimientos y del robo de celulares o la supuesta adulteración de bebidas en las celebraciones del Mundial.
Después de los hechos, el gobierno de la Ciudad de México anunció un operativo de seguridad reforzado para el partido del domingo y restringió el aforo al Ángel de la Independencia : solo permitirá la llegada de 25,000 personas a este monumento.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este viernes que México es seguro para viajar y explicó que las autoridades colocarán más pantallas sobre Paseo de la Reforma para disminuir la congregación de personas en un solo punto.
Además, lamentó las cuatro muertes y solicitó a los aficionados mexicanos tener prudencia durante los festejos mundialistas.
"He llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, a que actúen de manera responsable; confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable".