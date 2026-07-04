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México

La Embajada de EU alerta por las aglomeraciones y muertes en los festejos del Mundial en México

La Embajada emitió un mensaje de seguridad a sus ciudadanos para que tomen precauciones ante el partido México vs. Inglaterra, que se jugará la tarde de este domingo en el Estadio Ciudad de México.
sáb 04 julio 2026 04:09 PM
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Estados Unidos alerta por las aglomeraciones y muertes en los festejos por el Mundial en Méxi
Miles de aficionados colmaron el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México en el cuarto partido del Mundial 2026. (Foto: Héctor Quintanar/Getty Images)

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado un mensaje de seguridad para que sus ciudadanos tomen precauciones ante los posibles festejos por el partido México vs. Inglaterra.

El consulado pidió a los estadounidenses "extremar precauciones" por las "grandes aglomeraciones" que se registran en la Ciudad de México, donde cada semana miles de personas se congregan para celebrar los triunfos de la Selección Nacional en el Mundial de Futbol 2026.

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"El hacinamiento en recientes eventos y celebraciones ha provocado heridos y fallecimientos", advirtió.

El partido se jugará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México y la Embajada de Estados Unidos pidió a sus connacionales mantenerse alerta y buscar lugares alternativos para ver el evento si el Fan Fest del Zócalo alcanza su capacidad máxima.

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"En la Ciudad de México y en todo el país, grandes multitudes se congregarán en estadios, Fan Fests y lugares públicos para ver el partido y celebrar durante todo el día y hasta la noche posterior", expuso el consulado.

También señaló que el Mundial de Futbol se celebra en México en medio de protestas sociales y recordó a sus ciudadanos que, si participan en manifestaciones consideradas políticas, pueden ser detenidos o deportados por las autoridades nacionales, "dado que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de los extranjeros".

Este mensaje de seguridad de Estados Unidos llega después de la tragedia registrada en la Ciudad de México esta semana, tras el partido entre México y Ecuador.

Aquel martes, 1.4 millones de personas festejaron el triunfo de la Selección Nacional en el Ángel de la Independencia y alrededores, sobre la avenida Paseo de la Reforma. Por las aglomeraciones, cuatro personas perdieron la vida. Aunque los indicios apuntan a tres casos de asfixia y uno de paro cardiorrespiratorio, las autoridades investigan la causa exacta de los fallecimientos.

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El mensaje de Estados Unidos se suma a la alerta de viaje que el Reino Unido emitió este jueves para pedir a los ingleses que no visiten algunos estados mexicanos.

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La solicitud es que eviten Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas y Baja California.

También advirtió a sus ciudadanos de las aglomeraciones que causaron los cuatro fallecimientos y del robo de celulares o la supuesta adulteración de bebidas en las celebraciones del Mundial.

Después de los hechos, el gobierno de la Ciudad de México anunció un operativo de seguridad reforzado para el partido del domingo y restringió el aforo al Ángel de la Independencia : solo permitirá la llegada de 25,000 personas a este monumento.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró este viernes que México es seguro para viajar y explicó que las autoridades colocarán más pantallas sobre Paseo de la Reforma para disminuir la congregación de personas en un solo punto.

Además, lamentó las cuatro muertes y solicitó a los aficionados mexicanos tener prudencia durante los festejos mundialistas.

"He llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido, tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, a que actúen de manera responsable; confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable".

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