La Embajada de EU alerta por las aglomeraciones y muertes en los festejos del Mundial en México

"El hacinamiento en recientes eventos y celebraciones ha provocado heridos y fallecimientos", advirtió.

El partido se jugará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México y la Embajada de Estados Unidos pidió a sus connacionales mantenerse alerta y buscar lugares alternativos para ver el evento si el Fan Fest del Zócalo alcanza su capacidad máxima.

"En la Ciudad de México y en todo el país, grandes multitudes se congregarán en estadios, Fan Fests y lugares públicos para ver el partido y celebrar durante todo el día y hasta la noche posterior", expuso el consulado.

También señaló que el Mundial de Futbol se celebra en México en medio de protestas sociales y recordó a sus ciudadanos que, si participan en manifestaciones consideradas políticas, pueden ser detenidos o deportados por las autoridades nacionales, "dado que la ley mexicana prohíbe las actividades políticas de los extranjeros".

Este mensaje de seguridad de Estados Unidos llega después de la tragedia registrada en la Ciudad de México esta semana, tras el partido entre México y Ecuador.

Aquel martes, 1.4 millones de personas festejaron el triunfo de la Selección Nacional en el Ángel de la Independencia y alrededores, sobre la avenida Paseo de la Reforma. Por las aglomeraciones, cuatro personas perdieron la vida. Aunque los indicios apuntan a tres casos de asfixia y uno de paro cardiorrespiratorio, las autoridades investigan la causa exacta de los fallecimientos.

El mensaje de Estados Unidos se suma a la alerta de viaje que el Reino Unido emitió este jueves para pedir a los ingleses que no visiten algunos estados mexicanos.