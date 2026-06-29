No protegemos a nadie, afirma Sheinbaum tras polémica del exdirector de Pemex

Este fin de semana se difundió un video en el que se ve a quien fue el director de Pemex en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum agrediendo a su esposa María Felicia Jiménez. Por este hecho de violencia, la Fiscalía General de Morelos abrió una carpeta de investigación.

Al ser cuestionada sobre este episodio de violencia, la mandataria federal pidió que haya justicia y que no por ser un exfuncionario se le hagan concesiones.

“Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no. Se aplica la ley y que la Fiscalía de Morelos determine pues cuál es la sanción penal que debe tener este caso”, dijo.

Aclaró que hasta ahora no ha tenido comunicación con la víctima, pero sí lo hicieron integrantes de la Secretaría de Mujeres.

No tendrá otro cargo público

La presidenta aclaró que Víctor Rodríguez Padilla no tendrá ningún otro cargo en su gobierno.

"No, no. Ya no, no. Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad. Que se aplique la ley como en todo. Nosotros somos juaristas, la ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otros", agregó.

Explicó que tras salir de Pemex, se propuso a Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), pero su nombramiento no lo firmó por lo que se mantendrá en ese cargo Alejandro Salcido.

