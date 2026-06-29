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No protegemos a nadie, afirma Sheinbaum tras polémica del exdirector de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el exdirector de Pemex no tendrá ningún otro cargo y pidió que se aplique todo el peso de la ley porque no debe permitirse la violencia en contra de las mujeres
lun 29 junio 2026 11:38 AM
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Relevo Pemex
En mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez de la dirección general de Pemex. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno no protegerá a nadie y pidió que se aplique todo el peso de la ley en el caso de la agresión del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a su pareja.

"Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Entonces, tiene que entrar la Fiscalía de Morelos porque fue en el estado de Morelos. Entonces, es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres”, dijo este lunes en su conferencia matutina.

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Este fin de semana se difundió un video en el que se ve a quien fue el director de Pemex en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum agrediendo a su esposa María Felicia Jiménez. Por este hecho de violencia, la Fiscalía General de Morelos abrió una carpeta de investigación.

Al ser cuestionada sobre este episodio de violencia, la mandataria federal pidió que haya justicia y que no por ser un exfuncionario se le hagan concesiones.

Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no. Se aplica la ley y que la Fiscalía de Morelos determine pues cuál es la sanción penal que debe tener este caso”, dijo.

Aclaró que hasta ahora no ha tenido comunicación con la víctima, pero sí lo hicieron integrantes de la Secretaría de Mujeres.

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No tendrá otro cargo público

La presidenta aclaró que Víctor Rodríguez Padilla no tendrá ningún otro cargo en su gobierno.

"No, no. Ya no, no. Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad. Que se aplique la ley como en todo. Nosotros somos juaristas, la ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otros", agregó.

Explicó que tras salir de Pemex, se propuso a Rodríguez Padilla como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), pero su nombramiento no lo firmó por lo que se mantendrá en ese cargo Alejandro Salcido.

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"Por cierto, quiero aclarar porque a Víctor Rodríguez lo íbamos a nombrar, digo lo íbamos, porque él ya había anunciado ahí en el Instituto de Investigaciones en Energías Renovables de la CFE, o bueno del Gobierno Federal, su entrada. Yo no había firmado porque lleva un trámite, la firma del nombramiento.

"Entonces, yo no había firmado ya el nombramiento, apenas iba a pasar el nombramiento. Entonces, no hay digamos que se le retire del cargo, y mientras tanto vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí Alejandro Salcido", detalló.

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