Caso de exdirector de Pemex presiona para poner límites en la 4T contra violencia de género

La difusión de videos en los que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, agrede físicamente a su esposa volvió a poner sobre la mesa un problema recurrente dentro de la autodenominada Cuarta Transformación: los casos de violencia contra las mujeres que involucran a figuras de Morena.

El caso de Rodríguez Padilla no es un hecho aislado. Desde el inicio del gobierno encabezado por Morena, diversos funcionarios, legisladores y dirigentes han sido señalados por ejercer violencia de género, mientras que en múltiples ocasiones el partido ha minimizado las denuncias o ha brindado respaldo político a los acusados.

A propósito del caso de Víctor Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos y subrayó que su gobierno no tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres, sin importar el cargo o la trayectoria de las personas involucradas.

Sheinbaum afirmó que en este caso deben actuar las autoridades ministeriales competentes y que corresponde a la Fiscalía del estado investigar y, en su caso, aplicar la ley. Recalcó además que su administración no protegerá a ningún agresor ni permitirá que existan excepciones por cercanía política o posición pública.

La presidenta insistió en que la violencia contra las mujeres debe atenderse con cero tolerancia y sin impunidad, y sostuvo que el compromiso de su gobierno es garantizar que estos hechos sean sancionados conforme a la ley.