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México

Caso de exdirector de Pemex presiona para poner límites en la 4T contra violencia de género

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló hoy que su gobierno no protegerá a ninguna persona que agreda a mujeres, en medio de la polémica por el video en que Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, golpea a su esposa.
lun 29 junio 2026 03:59 PM
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Víctor Rodríguez llegó a Pemex al principio del sexenio de Sheinbaum. (Daniel Augusto/Cuartoscuro )

La difusión de videos en los que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, agrede físicamente a su esposa volvió a poner sobre la mesa un problema recurrente dentro de la autodenominada Cuarta Transformación: los casos de violencia contra las mujeres que involucran a figuras de Morena.

El caso de Rodríguez Padilla no es un hecho aislado. Desde el inicio del gobierno encabezado por Morena, diversos funcionarios, legisladores y dirigentes han sido señalados por ejercer violencia de género, mientras que en múltiples ocasiones el partido ha minimizado las denuncias o ha brindado respaldo político a los acusados.

A propósito del caso de Víctor Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos y subrayó que su gobierno no tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres, sin importar el cargo o la trayectoria de las personas involucradas.

Sheinbaum afirmó que en este caso deben actuar las autoridades ministeriales competentes y que corresponde a la Fiscalía del estado investigar y, en su caso, aplicar la ley. Recalcó además que su administración no protegerá a ningún agresor ni permitirá que existan excepciones por cercanía política o posición pública.

La presidenta insistió en que la violencia contra las mujeres debe atenderse con cero tolerancia y sin impunidad, y sostuvo que el compromiso de su gobierno es garantizar que estos hechos sean sancionados conforme a la ley.

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Cuauhtémoc Blanco Bravo

Uno de los casos más relevantes de presunta violencia contra las mujeres dentro de Morena es el de Cuauhtémoc Blanco Bravo, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, quien fue denunciado por su media hermana, Nidia Fabiola, por el presunto delito de violación en grado de tentativa.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, los hechos ocurrieron en diciembre de 2023 en la residencia oficial del gobierno estatal. La mujer señaló que, tras una reunión, Blanco Bravo llegó a la habitación donde ella se encontraba, golpeó la puerta e ingresó alrededor de la medianoche con aliento alcohólico.

Según su testimonio, el entonces gobernador la sometió, le tocó los pechos e intentó quitarle la pijama. La agresión habría durado alrededor de cuatro minutos, hasta que la víctima logró forcejear y empujar al exfutbolista, quien finalmente abandonó la habitación.

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La denuncia fue presentada en 2024 y derivó en una solicitud de desafuero por parte de la Fiscalía de Morelos para investigar y procesar penalmente a Blanco Bravo por el presunto delito de violación en grado de tentativa. Sin embargo, al haberse convertido en diputado federal tras concluir su mandato como gobernador, el caso tuvo que llegar a la Cámara de Diputados.

En marzo de 2025, el pleno de San Lázaro, con el respaldo de Morena y sus aliados, rechazó retirarle el fuero constitucional, por lo que la Fiscalía no pudo proceder penalmente en su contra.

El caso también alcanzó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque aseguró que su gobierno respaldaba a las mujeres, durante una conferencia de prensa enfocó su postura en cuestionar al entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien promovió la solicitud de desafuero.

"¿Ese fiscal qué característica tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. Fue desaforado por la Cámara de Diputados y luego por el Congreso local", declaró la mandataria en marzo de 2025.

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Cuauhtémoc Blanco se mantiene dentro del movimiento morenista. (Foto: Margarito Pérez/Cuartoscuro)

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Félix Salgado

Otro de los casos que marcaron a Morena fue el de Félix Salgado Macedonio, actual senador con licencia, quien ha enfrentado diversas acusaciones por presuntos delitos sexuales.

Una de ellas fue presentada por Basilia Castañeda, militante y fundadora de Morena, quien lo acusó de haberla violado en 1998, cuando ella tenía 17 años. Según su testimonio, dos años después intentó denunciar los hechos ante la Fiscalía de Guerrero, pero las autoridades le respondieron que Salgado Macedonio era "un hombre con mucho poder" y que no podían hacer nada en su contra.

La mujer volvió a presentar la denuncia en 2020; sin embargo, la Fiscalía de Guerrero determinó que el delito había prescrito, por lo que la carpeta de investigación fue cerrada.

No fue la única acusación contra el morenista. En 2016, una mujer identificada con las iniciales J.D.C. lo denunció por haberla violado en al menos tres ocasiones, cuando Salgado Macedonio se desempeñaba como director de un periódico en Acapulco.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, esa investigación fue "enterrada", pese a que la denunciante ratificó su acusación en 2017 y presentó pruebas de las lesiones que sufrió, así como estudios médicos que acreditaban que contrajo una enfermedad de transmisión sexual.

Las acusaciones cobraron relevancia pública en 2021, cuando Salgado Macedonio buscaba la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. En medio de la polémica, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los señalamientos y los calificó como parte de una "campaña de linchamiento" contra el partido y el político guerrerense.

"Lo que planteo es que hay que preguntarle al pueblo de Guerrero: ¿por qué ahora esta campaña?, ¿de parte de quién? Se molestan porque, aparte de ese bombardeo, la gente nos tiene confianza", declaró el entonces mandatario federal.

Felix Salgado
Félix Salgado Macedonio siempre ha negado los señalamientos en su contra. (Foto: Dassaev Téllez Adame/Cuartoscuro.)

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Noroña y el cúmulo de polémicas

Gerardo Fernández Noroña es otro de los integrantes de Morena que ha enfrentado señalamientos y sanciones por violencia contra las mujeres, aunque en su caso por violencia política en razón de género.

El primer caso ocurrió en 2019, cuando realizó declaraciones contra la entonces diputada federal del PAN, Adriana Dávila, a quien vinculó con la trata de personas sin presentar pruebas.

"Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está involucrada en ese tema (trata de personas) y que es más bocona que la chingada (...), pero pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca", declaró.

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Noroña también ha negado estar involucrado en casos de violencia de género. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Tras esos comentarios, Dávila presentó una denuncia ante las autoridades electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Fernández Noroña incurrió en violencia política en razón de género, por lo que le ordenó ofrecer una disculpa pública y tomar un curso en materia de perspectiva de género.

Años después volvió a enfrentar un señalamiento similar. A principios de 2026, la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, presentó una queja en su contra por presunta violencia política en razón de género ante las autoridades electorales del estado.

La denuncia derivó de diversas declaraciones en las que Fernández Noroña afirmó que a la alcaldesa "se le despertó la ambición" y que buscaría la candidatura al gobierno de Michoacán. Además, sostuvo que la "ultraderecha" impulsaba sus aspiraciones políticas porque necesitaba perfiles con respaldo popular y a quienes calificó como "fascistas".

Las declaraciones ocurrieron después del asesinato de Carlos Manzo, esposo de Quiroz. Tras ese crimen, la alcaldesa señaló públicamente a los morenistas Leonel Godoy y Raúl Morón como presuntos responsables del homicidio.

Como medida cautelar, las autoridades electorales de Michoacán ordenaron a Fernández Noroña retirar o editar los fragmentos de los videos publicados en su canal de YouTube en los que realizó esas expresiones, al considerar que podrían constituir violencia política en razón de género.

El Tribunal Electoral de Michoacán será el encargado de determinar si las declaraciones del legislador constituyeron esa conducta en perjuicio de la alcaldesa y dirigente del Movimiento del Sombrero.

Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Fernández Noroña actuar con respeto y mostrar sensibilidad en sus declaraciones.

Jaime Castillo Castillo

En junio de 2026, Jaime Castillo Castillo, entonces secretario de jóvenes de Morena en Zacatecas, fue captado en video golpeando a una mujer durante los festejos del Mundial. En las imágenes se observa cómo le da un puñetazo en el rostro a una joven que se encontraba dentro de un automóvil, atrapado entre una multitud.

La víctima, identificada como Cinthia, relató posteriormente a Milenio que el momento ocurrió en medio del caos de la concentración. “Sentí mucho miedo, había muchísima gente. En eso vi a un tipo que hacía señales para mover el vehículo. Empezaron a moverlo y yo trataba de avanzar (…) Solo sentí un golpe en la cara y no supe si fue una mujer o un hombre. Fue en la mejilla y parte del ojo”, declaró el 27 de junio.

Tras la difusión del video, Morena condenó los hechos y anunció la destitución de Castillo Castillo, al tiempo que reiteró que en el partido no hay espacio para ninguna forma de violencia ni para conductas que vulneren la integridad, los derechos o la dignidad de las mujeres.

Víctor Rodríguez Padilla

La semana pasada se difundieron en redes sociales videos en los que el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, agrede físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, mientras su hijo de cinco años se encontraba presente.

En la grabación, fechada el 15 de marzo de 2026, se observa al exfuncionario jalándola del cabello, empujándola hasta derribarla y forcejeando con ella dentro de la sala de su vivienda.

En entrevistas posteriores, Jiménez Lavie aseguró que las agresiones no eran un hecho aislado, sino que se remontan a 2022. Explicó que no había denunciado antes por falta de valor, ya que —según su dicho— su esposo era entonces “el director de la paraestatal más grande de México”, con gran influencia, y le habría asegurado que no enfrentaría consecuencias.

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Morena Claudia Sheinbaum Cuauhtémoc Blanco

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