Exdirector de Pemex es denunciado por agredir a su esposa; Sheinbaum respalda a la víctima

En las imágenes se aprecia a la investigadora inmovilizada sobre un sillón mientras el funcionario presuntamente la empuja, la golpea y la sujeta del cuello.

Conforme avanza el video, la mujer intenta levantarse y alejarse; sin embargo, el forcejeo continúa. La grabación muestra que el hombre presuntamente la toma del cabello, le cubre la boca para impedir que grite, la derriba y le propina golpes en distintas partes del cuerpo, además de sujetarla del cuello.

La secuencia se prolonga durante cerca de cinco minutos, mientras la víctima intenta protegerse y detener la agresión.

La difusión del material generó reacciones en el ámbito político. Durante una gira de trabajo por Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso y aseguró que el Gobierno federal brindará respaldo a la científica. "Se le va a proporcionar toda la ayuda", respondió la mandataria.

Al insistirle sobre las acusaciones contra el actual director del INEEL, Sheinbaum reiteró que el apoyo institucional estará disponible para la víctima y señaló que, si decide acudir ante las autoridades, podrá presentar la denuncia correspondiente.

"Y si ella quiere presentar denuncia, que presente la denuncia", expresó la presidenta.

La mandataria también informó que no ha sostenido comunicación con Rodríguez Padilla desde que el caso se hizo público.

Hasta el momento, el funcionario no ha emitido un posicionamiento público sobre los hechos mostrados en el video ni sobre las acusaciones formuladas por su esposa.

En agosto de 2024, Claudia Sheinbaum, en ese momento virtual presidenta de México, nombró a Víctor Rodríguez Padilla como titular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El 14 de mayo de este año, Rodríguez Padilla dejó la dirección de Pemex, y fue sustituido por Juan Carlos Carpio Fragoso, quien era el director de finanzas de la petrolera.