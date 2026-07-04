La Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición de seis adolescentes en Puerto Vallarta y Guadalajara

Este jueves, en una conferencia de prensa, la titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, aseguró que las investigaciones de estos casos son prioritarias y se emitieron alertas nacionales de búsqueda.

Aunque todavía no se confirma el reclutamiento forzado, la vicefiscal aseguró que hay indicios para indagar esa hipótesis.

Caso Puerto Vallarta

El primer grupo de los jóvenes desapareció el 25 de junio en el municipio de Puerto Vallarta. Se conforma de Flor Joseline Espinosa Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años.

Los jóvenes habrían perdido contacto con sus familias después de llegar a una parada de transporte público, de acuerdo con reportes de medios locales.

Sin embargo, la investigación de la fiscalía continúa para identificar el medio de transporte que usaron los jóvenes y, hasta ahora, descarta que el uso de taxis de aplicación.

La vicefiscal aseguró que, posteriormente, los jóvenes llamaron a sus familias otra vez para decirles que se encontraban bien, "pero que no podían regresar por el momento".

En este caso, las autoridades mantienen la hipótesis del reclutamiento forzado por el crimen organizado, un fenómeno presente en Jalisco, estado con altos niveles de violencia y miles de desaparecidos, donde se han encontrado ranchos de adiestramiento de los cárteles de la droga. Descartaron la posibilidad de que se trate de un secuestro, debido a que no hay exigencia económica ni petición de rescate.

"Tenemos activas alertas nacionales circulando en todo el país y seguimos rastreando de qué manera pudieron haber sido invitados por algún tercero y cuál fue el medio exacto por el cual se trasladaron”, explicó la vicefiscal.