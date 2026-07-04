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México

La Fiscalía de Jalisco investiga la desaparición de seis adolescentes en Puerto Vallarta y Guadalajara

Las autoridades indagan si la desaparición de los jóvenes, de entre 13 y 18 años de edad, se relaciona con un posible reclutamiento forzado del crimen organizado.
sáb 04 julio 2026 03:24 PM
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Jóvenes desaparecidos en Jalisco
Los adolescentes desaparecieron entre el 25 y el 30 de junio tras salir de sus casas para asistir a ceremonias de graduación escolar. (Fotos: Fichas de Búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco)

Seis adolescentes desaparecieron en Jalisco en cinco días, después de salir de sus casas para asistir a ceremonias de graduación escolar. Las ausencias se registraron del 25 al 30 de junio en Puerto Vallarta y Guadalajara, donde esa semana se jugó el último partido del Mundial de Futbol 2026 asignado a esta ciudad.

La Fiscalía General del Estado investiga si están relacionadas con un posible reclutamiento forzado del crimen organizado.

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Este jueves, en una conferencia de prensa, la titular de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, aseguró que las investigaciones de estos casos son prioritarias y se emitieron alertas nacionales de búsqueda.

Aunque todavía no se confirma el reclutamiento forzado, la vicefiscal aseguró que hay indicios para indagar esa hipótesis.

Caso Puerto Vallarta

El primer grupo de los jóvenes desapareció el 25 de junio en el municipio de Puerto Vallarta. Se conforma de Flor Joseline Espinosa Contreras, de 18 años; José Israel Ramos Mejía, de 17, y Elvira Monserrat Guzmán Mascorro, de 14 años.

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Los jóvenes habrían perdido contacto con sus familias después de llegar a una parada de transporte público, de acuerdo con reportes de medios locales.

Sin embargo, la investigación de la fiscalía continúa para identificar el medio de transporte que usaron los jóvenes y, hasta ahora, descarta que el uso de taxis de aplicación.

La vicefiscal aseguró que, posteriormente, los jóvenes llamaron a sus familias otra vez para decirles que se encontraban bien, "pero que no podían regresar por el momento".

En este caso, las autoridades mantienen la hipótesis del reclutamiento forzado por el crimen organizado, un fenómeno presente en Jalisco, estado con altos niveles de violencia y miles de desaparecidos, donde se han encontrado ranchos de adiestramiento de los cárteles de la droga. Descartaron la posibilidad de que se trate de un secuestro, debido a que no hay exigencia económica ni petición de rescate.

"Tenemos activas alertas nacionales circulando en todo el país y seguimos rastreando de qué manera pudieron haber sido invitados por algún tercero y cuál fue el medio exacto por el cual se trasladaron”, explicó la vicefiscal.

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Además, la Fiscalía de Jalisco solicitó apoyo a las fiscalías de Colima y Michoacán, ante indicios de posibles vínculos entre esas entidades y la desaparición de estos jóvenes.

Desaparición en Guadalajara

El otro grupo de adolescentes desapareció en Guadalajara el 30 de junio. Incluye a Justhin Enrique Torres Molina, de 15 años, y a Jordán Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, ambos de 14 años.

Se supo de ellos por última vez en la colonia Lomas del Paraíso, después de asistir a la ceremonia de graduación en la Secundaria Técnica 113.

La vicefiscal dijo que, según los familiares, uno de los adolescentes afirmó que se irían a trabajar a la sierra por tres meses y envió un mensaje pidiendo que oraran por él.

"No puedo afirmar si la línea de investigación concreta o acreditada es el reclutamiento porque la investigación va iniciando. Al ser un grupo prioritario por la edad, estaremos destinando todo el personal operativo y los esfuerzos para tratar de localizarles en el menor tiempo posible”, declaró.

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