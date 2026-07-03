CDMX despliega operativo de seguridad en Santa Fe para recibir a Inglaterra

La Ciudad de México puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad en la zona de Santa Fe, ante la próxima llegada de la selección de Inglaterra, que se prepara para su partido de eliminación directa frente a México en el Estadio Azteca.

Como parte de la logística del equipo europeo, se tiene previsto que la delegación inglesa arribe inicialmente a la zona del Aeropuerto Internacional de Toluca, para posteriormente trasladarse a su hotel de concentración en la capital del país.

El despliegue de seguridad contempla presencia reforzada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, patrullajes permanentes, vigilancia en accesos viales estratégicos y coordinación con el equipo de seguridad privada de la selección.

El objetivo es garantizar el traslado, la estancia y la protección del conjunto inglés, además de prevenir concentraciones masivas de aficionados en los puntos de arribo y hospedaje.