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México

CDMX despliega operativo de seguridad en Santa Fe para recibir a Inglaterra

El objetivo es garantizar el traslado, la estancia y la protección del conjunto inglés, además de prevenir concentraciones masivas de aficionados en los puntos de arribo y hospedaje.
vie 03 julio 2026 04:51 PM
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Previa México
México enfrentará a Inglaterra el próximo domingo. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

La Ciudad de México puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad en la zona de Santa Fe, ante la próxima llegada de la selección de Inglaterra, que se prepara para su partido de eliminación directa frente a México en el Estadio Azteca.

Como parte de la logística del equipo europeo, se tiene previsto que la delegación inglesa arribe inicialmente a la zona del Aeropuerto Internacional de Toluca, para posteriormente trasladarse a su hotel de concentración en la capital del país.

El despliegue de seguridad contempla presencia reforzada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, patrullajes permanentes, vigilancia en accesos viales estratégicos y coordinación con el equipo de seguridad privada de la selección.

El objetivo es garantizar el traslado, la estancia y la protección del conjunto inglés, además de prevenir concentraciones masivas de aficionados en los puntos de arribo y hospedaje.

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El operativo se refuerza luego de lo ocurrido días antes con la selección de Ecuador, que fue objeto de una “serenata” de aficionados mexicanos a las afueras de su hotel en la misma zona de Santa Fe.

Durante la madrugada, seguidores realizaron cánticos, uso de bocinas y ruido constante, lo que afectó el descanso del plantel y generó inconformidad entre miembros de la delegación, encendiendo alertas sobre la posibilidad de que situaciones similares se repitan con otras selecciones.

A partir de ese antecedente, las autoridades han intensificado la vigilancia en hoteles de concentración, ante la preocupación de que este tipo de expresiones de la afición se repitan durante la estancia de equipos internacionales.

El encuentro entre México e Inglaterra, programado en el Estadio Azteca, corresponde a la fase de eliminación directa del torneo y ha generado gran expectativa por el nivel de ambas selecciones.

México llega impulsado por su condición de local y un desempeño competitivo en la fase previa, mientras que Inglaterra se mantiene como una de las favoritas del certamen por su plantel y rendimiento.

Se espera un ambiente de alta intensidad tanto en el estadio como en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que las autoridades preparan operativos adicionales de movilidad, seguridad y contención de multitudes ante posibles concentraciones de aficionados durante el desarrollo del partido.

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