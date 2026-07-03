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CDMX

Con aforo limitado en el Ángel de la Independencia, CDMX refuerza operativo para el México-Inglaterra

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que como parte de las nuevas medidas de seguridad se instalará un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia y se limitará el acceso.
vie 03 julio 2026 03:02 PM
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¿Por qué los mexicanos siempre van al Ángel de la Independencia a celebrar? La historia del símbolo en CDMX
Miles de aficionados colmaron el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de su selección. (Héctor Quintanar/Getty Images)

Con controles de aforo en el Ángel de la Independencia y más de 100 puntos alternos para seguir el partido entre México e Inglaterra, el Gobierno de la Ciudad de México busca evitar aglomeraciones durante los festejos mundialistas, luego de que cuatro personas murieran en la celebración por el triunfo sobre Ecuador.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció además en conferencia de prensa, que para el encuentro de este domingo se desplegarán 40,000 servidores públicos en coordinación con alcaldías capitalinas y municipios del Estado de México.

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Aún sin una confirmación sobre un posible cambio en el horario del partido entre México e Inglaterra, Brugada presentó el operativo especial de seguridad, salud y protección civil que desplegará la CDMX para el encuentro del próximo domingo, el cual será último partido mundialista que albergará la capital.

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Operativo crecerá a 40,000 servidores públicos

Tras evaluar los resultados de los operativos implementados durante los partidos anteriores del Mundial, el Gobierno de la Ciudad de México decidió fortalecer los protocolos de seguridad, protección civil, salud y atención de emergencias.

Para el encuentro entre México e Inglaterra se informó que se desplegarán 40,000 servidores públicos, de los cuales más de 17,000 serán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros 24,000 corresponderán a personal de Protección Civil, Bomberos, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y distintas dependencias capitalinas.

Tan solo en Paseo de la Reforma participarán 14,000 servidores públicos, entre ellos 6,000 policías y 8,0000 trabajadores de diversas áreas del gobierno.

Brugada destacó que durante el partido del pasado martes más de 30,000 funcionarios participaron en los operativos desplegados en el Estadio Azteca, festivales futboleros y puntos de reunión masiva.

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Habrá aforo limitado en el Ángel

Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno capitalino también anunció que establecerá un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia y restringirá el acceso una vez alcanzada la capacidad permitida.

La mandataria advirtió que, con base en la experiencia de encuentros anteriores, el aforo podría completarse incluso antes del inicio del partido.

"Que sepa la población que al inicio del partido ese espacio probablemente ya estará cerrado porque la gente llega temprano y busca ocupar los mejores lugares", explicó.

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Las personas que ya no puedan ingresar al área delimitada dijo, serán canalizadas hacia otras zonas de Paseo de la Reforma habilitadas para seguir el encuentro.

Brugada enfatizó que tanto el acceso al Ángel de la Independencia como al Zócalo será gratuito, aunque sujeto a límites de capacidad.

"La entrada es libre, pero el cupo es limitado por la seguridad de todas y todos", puntualizó.

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Amplían pantallas y zonas para ver el partido

Con el objetivo de evitar concentraciones excesivas en un solo punto, el Gobierno capitalino informó además que ampliará los espacios habilitados para seguir el encuentro.

Brugada detalló que la ciudad contará con 62 pantallas distribuidas en distintos puntos, más del doble de las instaladas inicialmente.

La principal expansión ocurrirá en Paseo de la Reforma, donde se agregarán seis pantallas adicionales y se extenderá la zona de transmisión desde la Estela de Luz hasta avenida Hidalgo.

Además, continuarán operando los 17 festivales futboleros instalados en distintas alcaldías de la capital, estrategia que busca descentralizar las celebraciones y reducir la presión sobre el Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.

También permanecerán habilitados espacios como el Monumento a la Revolución, avenida Juárez, la Alameda Central y el Zócalo capitalino.

Municipios mexiquenses se suman a los festejos

Brugada informó también que tras una reunión con representantes de 11 municipios conurbados del Estado de México se lograron coordinar acciones y fomentar celebraciones en sus propios territorios.

Entre los asistentes estuvieron el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, y la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, municipios que se sumarán a las actividades de celebración de este domingo.

La jefa de Gobierno señaló que prácticamente todas las alcaldías de la Ciudad de México también organizarán actividades para que la población pueda disfrutar del encuentro cerca de sus comunidades y disminuir la afluencia hacia el centro de la capital.

Como parte del operativo integral, la administración capitalina se informó que se desplegarán a 800 trabajadores del sector salud para brindar atención médica y responder a posibles emergencias durante la jornada.

Además, se implementará un sistema permanente de monitoreo apoyado en tecnología para supervisar aforos, identificar riesgos y coordinar respuestas inmediatas ante cualquier incidente.

Llamado a celebrar con responsabilidad

Brugada también realizó un llamado a la ciudadanía para llegar con anticipación a los puntos de reunión, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

También pidió evitar conductas de riesgo y moderar el consumo de alcohol.

"Estamos convencidos de que esta fiesta será histórica. Todos dicen que México va a ganar el próximo domingo y eso nos compromete más a garantizar todas las condiciones de logística y seguridad", afirmó.

Brugada señaló que, ante la expectativa de una nueva celebración multitudinaria, el Gobierno de la Ciudad de México buscará garantizar que la jornada transcurra en un ambiente seguro para los miles de aficionados que acudirán a los distintos puntos habilitados para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.

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