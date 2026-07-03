Aún sin una confirmación sobre un posible cambio en el horario del partido entre México e Inglaterra, Brugada presentó el operativo especial de seguridad, salud y protección civil que desplegará la CDMX para el encuentro del próximo domingo, el cual será último partido mundialista que albergará la capital.

Operativo crecerá a 40,000 servidores públicos

Tras evaluar los resultados de los operativos implementados durante los partidos anteriores del Mundial, el Gobierno de la Ciudad de México decidió fortalecer los protocolos de seguridad, protección civil, salud y atención de emergencias.

Para el encuentro entre México e Inglaterra se informó que se desplegarán 40,000 servidores públicos, de los cuales más de 17,000 serán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros 24,000 corresponderán a personal de Protección Civil, Bomberos, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y distintas dependencias capitalinas.

Tan solo en Paseo de la Reforma participarán 14,000 servidores públicos, entre ellos 6,000 policías y 8,0000 trabajadores de diversas áreas del gobierno.

Brugada destacó que durante el partido del pasado martes más de 30,000 funcionarios participaron en los operativos desplegados en el Estadio Azteca, festivales futboleros y puntos de reunión masiva.