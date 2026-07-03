Amplían pantallas y zonas para ver el partido
Con el objetivo de evitar concentraciones excesivas en un solo punto, el Gobierno capitalino informó además que ampliará los espacios habilitados para seguir el encuentro.
Brugada detalló que la ciudad contará con 62 pantallas distribuidas en distintos puntos, más del doble de las instaladas inicialmente.
La principal expansión ocurrirá en Paseo de la Reforma, donde se agregarán seis pantallas adicionales y se extenderá la zona de transmisión desde la Estela de Luz hasta avenida Hidalgo.
Además, continuarán operando los 17 festivales futboleros instalados en distintas alcaldías de la capital, estrategia que busca descentralizar las celebraciones y reducir la presión sobre el Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.
También permanecerán habilitados espacios como el Monumento a la Revolución, avenida Juárez, la Alameda Central y el Zócalo capitalino.
Municipios mexiquenses se suman a los festejos
Brugada informó también que tras una reunión con representantes de 11 municipios conurbados del Estado de México se lograron coordinar acciones y fomentar celebraciones en sus propios territorios.
Entre los asistentes estuvieron el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, y la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, municipios que se sumarán a las actividades de celebración de este domingo.
La jefa de Gobierno señaló que prácticamente todas las alcaldías de la Ciudad de México también organizarán actividades para que la población pueda disfrutar del encuentro cerca de sus comunidades y disminuir la afluencia hacia el centro de la capital.
Como parte del operativo integral, la administración capitalina se informó que se desplegarán a 800 trabajadores del sector salud para brindar atención médica y responder a posibles emergencias durante la jornada.
Además, se implementará un sistema permanente de monitoreo apoyado en tecnología para supervisar aforos, identificar riesgos y coordinar respuestas inmediatas ante cualquier incidente.
Llamado a celebrar con responsabilidad
Brugada también realizó un llamado a la ciudadanía para llegar con anticipación a los puntos de reunión, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.
También pidió evitar conductas de riesgo y moderar el consumo de alcohol.
"Estamos convencidos de que esta fiesta será histórica. Todos dicen que México va a ganar el próximo domingo y eso nos compromete más a garantizar todas las condiciones de logística y seguridad", afirmó.
Brugada señaló que, ante la expectativa de una nueva celebración multitudinaria, el Gobierno de la Ciudad de México buscará garantizar que la jornada transcurra en un ambiente seguro para los miles de aficionados que acudirán a los distintos puntos habilitados para seguir el encuentro entre México e Inglaterra.