¿Irás al Ángel para el México-Inglaterra? Conoce las recomendaciones para evitar accidentes

Antes de acudir al Ángel
Protección Civil ha emitido algunas recomendaciones para que los aficionados se preparen antes de asistir a cualquier evento masivo.
Entre las medidas sugeridas se encuentran:
— Llevar identificación oficial.
— Portar información médica relevante, como alergias o padecimientos.
— Usar ropa cómoda y calzado cerrado.
— Aplicar bloqueador solar.
— Mantenerse hidratado.
— Definir puntos de reunión con familiares y amigos.
— Identificar previamente rutas de acceso y salida.
— Evitar objetos punzocortantes, botellas de vidrio o mochilas voluminosas.
Las autoridades también recomiendan prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, embarazadas y personas con discapacidad, ya que son quienes enfrentan mayores riesgos en una emergencia.
Qué hacer durante la concentración
Una vez en el lugar, la recomendación es identificar las rutas de evacuación y evitar permanecer en zonas donde la concentración de personas sea excesiva.
La SGIRPC pide:
— Mantener la calma.
— No correr ni empujar.
— No intentar avanzar en sentido contrario al flujo de personas.
— No bloquear accesos ni salidas de emergencia.
— No subir a estructuras, monumentos o barandales.
— Seguir las indicaciones de Protección Civil y cuerpos de seguridad.
El protocolo para eventos masivos elaborado por la UNAM advierte que la vigilancia del aforo, la circulación adecuada de asistentes y la identificación de rutas de evacuación son elementos fundamentales para reducir riesgos en este tipo de eventos. Además, establece que deben mantenerse libres las entradas y salidas para facilitar una evacuación en caso de emergencia.
Si ocurre una estampida
En caso de una aglomeración peligrosa, los especialistas recomiendan:
— Mantener la calma.
— Desplazarse en la misma dirección que la multitud mientras se busca avanzar hacia los costados.
— Colocar los antebrazos frente al pecho para proteger las costillas y generar espacio para respirar.
— Evitar correr.
— Si una persona cae, ayudar únicamente si hacerlo no representa un riesgo mayor.
— Si se cae al suelo, adoptar posición fetal y proteger la cabeza con los brazos.
Asimismo, recomiendan solicitar ayuda inmediata al 911 y facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia.
La salida también requiere precaución
Protección Civil advierte que muchos accidentes ocurren al término de los eventos, cuando miles de personas intentan abandonar el lugar simultáneamente.
Por ello, la recomendación es retirarse de forma ordenada, evitar empujones, esperar a que disminuya la concentración de personas y dirigirse al punto de reunión acordado en caso de separación.
Ninguna celebración vale una vida
A unos días del partido entre México e Inglaterra, los especialistas insisten en que la emoción mundialista debe ir acompañada de responsabilidad.
"La seguridad de un evento no se mide por el número de asistentes, sino por la capacidad de garantizar que todas las personas regresen con vida a sus hogares", subrayó la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.
Con el antecedente de las cuatro muertes registradas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador, autoridades y expertos coinciden en un mensaje: la alegría por la Selección puede celebrarse, pero la prevención debe ser parte de la fiesta.