Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

¿Irás al Ángel para el México-Inglaterra? Conoce las recomendaciones para evitar accidentes

La muerte de cuatro personas durante los festejos de México contra Ecuador encendió las alertas, por lo que especialistas explican los riesgos de las aglomeraciones y cómo actuar si acudes al Ángel de la Independencia.
jue 02 julio 2026 03:55 PM
Añadir Expansión Política en Google
Selección Mexicana vs Ecuador Ángel de la Independencia
Se espera que miles de personas se reúnan en el Ángel de la Independencia este domingo por el partido México-Inglaterra. (Foto: Cuartoscuro)

La euforia por el pase de la selección mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una advertencia que pesa sobre la Ciudad de México: cuatro personas murieron durante los festejos realizados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia tras la victoria de México sobre Ecuador.

A unos días del partido entre México e Inglaterra, autoridades de Protección Civil y especialistas en emergencias llaman a la afición a extremar precauciones ante las concentraciones masivas que volverán a reunir a miles de personas en este punto de la capital.

Publicidad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México y la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias (SMME) difundieron una serie de recomendaciones para quienes planean acudir al Ángel o participar en celebraciones multitudinarias durante el encuentro entre mexicanos e ingleses.

"Una celebración puede cambiar en segundos. La prevención también salva vidas", advierte la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.

Cuando la multitud se convierte en un riesgo

La Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias advierte que el riesgo más grave en una concentración masiva no necesariamente proviene de actos violentos, sino de la propia presión ejercida por la multitud.

Según se explica, cuando la densidad supera las cinco o seis personas por metro cuadrado, el tórax puede quedar comprimido por la fuerza de quienes se encuentran alrededor, dificultando la respiración.

Este fenómeno, conocido como asfixia por compresión, es una de las principales causas de muerte en estampidas y aplastamientos registrados en eventos masivos alrededor del mundo.

Además de la falta de movilidad, los especialistas alertan sobre otros riesgos asociados a las concentraciones multitudinarias:

— Caídas colectivas.
Aplastamientos.
— Traumatismos.
— Deshidratación.
— Intoxicaciones.
Crisis de ansiedad.
— Retrasos en el acceso de ambulancias y servicios de emergencia.

Publicidad

Las señales de alerta que no debes ignorar

Los especialistas recomiendan abandonar una concentración de inmediato si se presenta alguna de las siguientes situaciones:

Ya no puedes moverte libremente.
— La multitud comienza a empujarte sin que puedas controlar tu desplazamiento.
— Empiezas a perder el equilibrio.
Sientes presión en el pecho o dificultad para respirar.
— No puedes levantar los brazos.
Escuchas gritos de pánico.
— Observas personas pidiendo ayuda o levantando niños por encima de la multitud.
— No logras identificar una salida cercana.
— La presión de la gente aumenta rápidamente.

Publicidad

Antes de acudir al Ángel

Protección Civil ha emitido algunas recomendaciones para que los aficionados se preparen antes de asistir a cualquier evento masivo.

Entre las medidas sugeridas se encuentran:

— Llevar identificación oficial.
— Portar información médica relevante, como alergias o padecimientos.
— Usar ropa cómoda y calzado cerrado.
— Aplicar bloqueador solar.
— Mantenerse hidratado.
— Definir puntos de reunión con familiares y amigos.
— Identificar previamente rutas de acceso y salida.
— Evitar objetos punzocortantes, botellas de vidrio o mochilas voluminosas.

Las autoridades también recomiendan prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, embarazadas y personas con discapacidad, ya que son quienes enfrentan mayores riesgos en una emergencia.

Qué hacer durante la concentración

Una vez en el lugar, la recomendación es identificar las rutas de evacuación y evitar permanecer en zonas donde la concentración de personas sea excesiva.

La SGIRPC pide:

— Mantener la calma.
— No correr ni empujar.
— No intentar avanzar en sentido contrario al flujo de personas.
— No bloquear accesos ni salidas de emergencia.
— No subir a estructuras, monumentos o barandales.
— Seguir las indicaciones de Protección Civil y cuerpos de seguridad.

El protocolo para eventos masivos elaborado por la UNAM advierte que la vigilancia del aforo, la circulación adecuada de asistentes y la identificación de rutas de evacuación son elementos fundamentales para reducir riesgos en este tipo de eventos. Además, establece que deben mantenerse libres las entradas y salidas para facilitar una evacuación en caso de emergencia.

Si ocurre una estampida

En caso de una aglomeración peligrosa, los especialistas recomiendan:

— Mantener la calma.
— Desplazarse en la misma dirección que la multitud mientras se busca avanzar hacia los costados.
— Colocar los antebrazos frente al pecho para proteger las costillas y generar espacio para respirar.
— Evitar correr.
— Si una persona cae, ayudar únicamente si hacerlo no representa un riesgo mayor.
— Si se cae al suelo, adoptar posición fetal y proteger la cabeza con los brazos.

Asimismo, recomiendan solicitar ayuda inmediata al 911 y facilitar el acceso de los cuerpos de emergencia.

La salida también requiere precaución

Protección Civil advierte que muchos accidentes ocurren al término de los eventos, cuando miles de personas intentan abandonar el lugar simultáneamente.

Por ello, la recomendación es retirarse de forma ordenada, evitar empujones, esperar a que disminuya la concentración de personas y dirigirse al punto de reunión acordado en caso de separación.

Ninguna celebración vale una vida

A unos días del partido entre México e Inglaterra, los especialistas insisten en que la emoción mundialista debe ir acompañada de responsabilidad.

"La seguridad de un evento no se mide por el número de asistentes, sino por la capacidad de garantizar que todas las personas regresen con vida a sus hogares", subrayó la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.

Con el antecedente de las cuatro muertes registradas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador, autoridades y expertos coinciden en un mensaje: la alegría por la Selección puede celebrarse, pero la prevención debe ser parte de la fiesta.

Tags

Mundial de Futbol 2026 Futbol Ciudad de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad