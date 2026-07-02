¿Irás al Ángel para el México-Inglaterra? Conoce las recomendaciones para evitar accidentes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México y la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias (SMME) difundieron una serie de recomendaciones para quienes planean acudir al Ángel o participar en celebraciones multitudinarias durante el encuentro entre mexicanos e ingleses.

"Una celebración puede cambiar en segundos. La prevención también salva vidas", advierte la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.

Cuando la multitud se convierte en un riesgo

La Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias advierte que el riesgo más grave en una concentración masiva no necesariamente proviene de actos violentos, sino de la propia presión ejercida por la multitud.

Según se explica, cuando la densidad supera las cinco o seis personas por metro cuadrado, el tórax puede quedar comprimido por la fuerza de quienes se encuentran alrededor, dificultando la respiración.

Este fenómeno, conocido como asfixia por compresión, es una de las principales causas de muerte en estampidas y aplastamientos registrados en eventos masivos alrededor del mundo.

Además de la falta de movilidad, los especialistas alertan sobre otros riesgos asociados a las concentraciones multitudinarias:

— Caídas colectivas.

— Aplastamientos.

— Traumatismos.

— Deshidratación.

— Intoxicaciones.

— Crisis de ansiedad.

— Retrasos en el acceso de ambulancias y servicios de emergencia.