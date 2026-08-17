Sistema Cutzamala llega a 75% de almacenamiento: ¿cuánta agua tienen las presas que abastecen a CDMX y el Edomex?

El Sistema Cutzamala que abastece de agua potable a algunas alcaldías en la CDMX y municipios del Estado de México tiene más de 75% de almacenamiento en total, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que se considera un buen indicador en un contexto en el que hay temporada de lluvias.
Sistema Cutzamala a medio mes de agosto: ¿cuánta agua tienen las presas que abastecen al Valle de México?
Presas del Sistema Cutzamala
Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 12 de agosto de 2026, y están de la siguiente manera:
La presa Villa Victoria tiene 137 millones de metros cúbicos, lo que representa 73.79%.
La presa El Bosque tiene 135 millones de metros cúbicos lo que representa 66.85%.
La presa Valle de Bravo tiene 326 millones de metros cúbicos lo que representa 82.80%.
En total, hay un almacenamiento de 598,915,000 metros cúbicos, lo que representa 76.54%.
¿Cómo opera el Sistema Cutzamala?
Es una infraestructura que desde hace 39 años opera sin descanso para captar, almacenar, conducir y potabilizar el a gua con la que se abastece a más de 5 millones de habitantes del Valle de México .
La directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho afirmó que ha logrado mantener un suministro de 15.3 metros cúbicos por segundo (m³/s), o lo que es lo mismo, 15,300 litros por segundo, lo que representa una de las dotaciones más grandes en sus cuatro décadas de operación, lo que se ha logrado, además de las lluvias, a la operación que se ha hecho en la infraestructura.
“La presa Valle de Bravo fue una de las que más afectó esta sequía hace aproximadamente dos años; sin embargo, la Conagua realizó una operación donde lejos de hacer una extracción, que esa es la vocación de la presa, hizo una inyección. La recuperación de la presa Valle de Bravo fue uno de los mejores aciertos en cuestión de operación hídrica del Sistema Cutzamala”, aseguró en entrevista en julio pasado .
¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?
El suministro de agua potable en el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.
En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están: Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.
44 años del Sistema Cutzamala
Esta infraestructura se inauguró el 3 de mayo de 1982, por lo que tiene 44 años de funcionamiento. La Conagua detalla que su operación es continúa durante todo el año. Aunque su función original era dotar agua para el riego agrícola y generar electricidad, esto fue replanteado y se destinó a abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Aunque su función original era dotar agua para el riego agrícola y generar electricidad, esto fue replanteado y se destinó a abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.