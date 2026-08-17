Sistema Cutzamala llega a 75% de almacenamiento: ¿cuánta agua tienen las presas que abastecen a CDMX y el Edomex?

Presas del Sistema Cutzamala

Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 12 de agosto de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 137 millones de metros cúbicos, lo que representa 73.79%.

La presa El Bosque tiene 135 millones de metros cúbicos lo que representa 66.85%.

La presa Valle de Bravo tiene 326 millones de metros cúbicos lo que representa 82.80%.

En total, hay un almacenamiento de 598,915,000 metros cúbicos, lo que representa 76.54%.

¿Cómo opera el Sistema Cutzamala?

Es una infraestructura que desde hace 39 años opera sin descanso para captar, almacenar, conducir y potabilizar el a gua con la que se abastece a más de 5 millones de habitantes del Valle de México .

La directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho afirmó que ha logrado mantener un suministro de 15.3 metros cúbicos por segundo (m³/s), o lo que es lo mismo, 15,300 litros por segundo, lo que representa una de las dotaciones más grandes en sus cuatro décadas de operación, lo que se ha logrado, además de las lluvias, a la operación que se ha hecho en la infraestructura.

“La presa Valle de Bravo fue una de las que más afectó esta sequía hace aproximadamente dos años; sin embargo, la Conagua realizó una operación donde lejos de hacer una extracción, que esa es la vocación de la presa, hizo una inyección. La recuperación de la presa Valle de Bravo fue uno de los mejores aciertos en cuestión de operación hídrica del Sistema Cutzamala”, aseguró en entrevista en julio pasado .