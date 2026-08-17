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Examen de control UNAM 2026: inicia la aplicación presencial en la CDMX

Más de 53,000 aspirantes presentan el examen de control de la UNAM en CDMX. Estas son las fechas, horarios, sede y reglas que debes conocer.
lun 17 agosto 2026 09:19 AM
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La Ciudad de México concentra 91% de las y los aspirantes que deberán presentar la prueba. (X/UNAM)

Tras la polémica por el examen de ingreso virtual aplicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la institución aplicará desde este lunes 17 y hasta el miércoles 19 de agosto el examen de control para aspirantes en la Ciudad de México.

La sede será el Palacio de los Deportes, donde se espera la llegada de 53,568 aspirantes para presentar la prueba de manera presencial.

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Entre quienes deberán realizarla se encuentran tanto aspirantes que fueron admitidos en el primer examen como aquellos que obtuvieron puntajes que, de acuerdo con los resultados de los cinco años anteriores, les habrían permitido ingresar a las carreras que eligieron.

El examen de control es la respuesta de la UNAM ante las irregularidades detectadas en su proceso de selección de 2026, entre ellas un incremento inusual en el promedio de los puntajes obtenidos por las y los aspirantes. A esto se sumaron testimonios de jóvenes que admitieron en redes sociales que hicieron trampa durante la prueba en línea mediante el uso de inteligencia artificial.

Aunque la aplicación del examen de control comenzó el miércoles 12 de agosto en sedes habilitadas en otras entidades, como Guanajuato, Oaxaca y Baja California, la Ciudad de México concentra 91% de las y los aspirantes que deberán presentar la prueba.

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¿Cuándo se realizará el examen de control en CDMX?

Cada aspirante tiene asignado un día y un horario para realizar el examen presencial y contará con tres horas para resolverlo.

El horario correspondiente a cada persona debe consultarse en el portal "Tu Sitio" para aspirantes de primer ingreso.

Lunes 17 de agosto

-Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
-Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
-Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Martes 18 de agosto

-Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
-Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
-Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Miércoles 19 de agosto

-Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
-Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
-Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

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Cada aspirante deberá presentar una identificación oficial con fotografía y el comprobante de su cita para realizar el examen.

La universidad recomienda llegar con una hora de anticipación respecto al horario asignado, con el fin de facilitar el acceso a la sede.

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No se permitirá el ingreso de celulares, mochilas, bolsas o bultos grandes. Sin embargo, se habilitará un módulo para que las y los aspirantes puedan guardar sus pertenencias antes de ingresar a la prueba.

En caso de dudas, los aspirantes pueden escribir al correo electrónico concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

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¿Cómo llegar a la Puerta 5 del Palacio de los Deportes para el examen UNAM?

La Puerta 5 del Palacio de los Deportes se encuentra sobre la calle Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. El acceso está ubicado cerca del estacionamiento y de los pasos peatonales que conectan con el complejo de los Hermanos Rodríguez.

¿Cómo llegar a la Puerta 5 del Palacio de los Deportes en Metro?

Una de las opciones más prácticas para llegar es utilizar la Línea 9 del Metro (línea café) y bajar en la estación Velódromo. Desde ahí, los aspirantes pueden cruzar el puente peatonal que atraviesa el Eje 3 Sur (Añil/Viaducto) y caminar alrededor del Palacio de los Deportes hasta llegar a la Puerta 5.

¿Cómo llegar en Metrobús?

Otra alternativa es utilizar la Línea 2 del Metrobús (línea morada) y descender en la estación Goma. Desde este punto, el recorrido hasta el Palacio de los Deportes toma aproximadamente 10 a 15 minutos a pie, sobre la calle Añil en dirección al recinto.

Lista de objetos prohibidos en el examen UNAM 2026

Entre los artículos que no podrán ingresar al examen se encuentran los teléfonos celulares, smartphones, tabletas, audífonos y cámaras fotográficas. También están restringidos los relojes inteligentes, gorras, sombreros, capuchas y lentes con capacidad para grabar video.

La prohibición abarca además mochilas, bolsas de mano, morrales y bultos grandes. Los aspirantes tampoco podrán llevar calculadoras, tablas periódicas, formularios, cuadernos, libros o apuntes como material de apoyo.

Las sedes no contarán con servicio de paquetería o guardarropa. Introducir artículos no autorizados puede tener consecuencias sobre la aplicación del examen, incluida la cancelación de la prueba.

¿Qué se puede llevar al examen de control de la UNAM?

La UNAM señala como permitidos la cita impresa del examen de control, descargada desde "Tu Sitio" y una identificación oficial vigente con fotografía.

También se puede llevar lápiz, goma y sacapuntas. Aunque el examen se realizará de manera digital, estos útiles forman parte de los artículos permitidos para la aplicación.

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