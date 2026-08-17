Entre quienes deberán realizarla se encuentran tanto aspirantes que fueron admitidos en el primer examen como aquellos que obtuvieron puntajes que, de acuerdo con los resultados de los cinco años anteriores, les habrían permitido ingresar a las carreras que eligieron.

El examen de control es la respuesta de la UNAM ante las irregularidades detectadas en su proceso de selección de 2026, entre ellas un incremento inusual en el promedio de los puntajes obtenidos por las y los aspirantes. A esto se sumaron testimonios de jóvenes que admitieron en redes sociales que hicieron trampa durante la prueba en línea mediante el uso de inteligencia artificial.

Aunque la aplicación del examen de control comenzó el miércoles 12 de agosto en sedes habilitadas en otras entidades, como Guanajuato, Oaxaca y Baja California, la Ciudad de México concentra 91% de las y los aspirantes que deberán presentar la prueba.

¿Cuándo se realizará el examen de control en CDMX?

Cada aspirante tiene asignado un día y un horario para realizar el examen presencial y contará con tres horas para resolverlo.

El horario correspondiente a cada persona debe consultarse en el portal "Tu Sitio" para aspirantes de primer ingreso.

Lunes 17 de agosto

-Primer turno: 9:00 a 12:00 horas

-Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas

-Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Martes 18 de agosto

-Primer turno: 9:00 a 12:00 horas

-Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas

-Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Miércoles 19 de agosto

-Primer turno: 9:00 a 12:00 horas

-Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas

-Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas