¿Cómo llegar a la Puerta 5 del Palacio de los Deportes para el examen UNAM?
La Puerta 5 del Palacio de los Deportes se encuentra sobre la calle Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. El acceso está ubicado cerca del estacionamiento y de los pasos peatonales que conectan con el complejo de los Hermanos Rodríguez.
¿Cómo llegar a la Puerta 5 del Palacio de los Deportes en Metro?
Una de las opciones más prácticas para llegar es utilizar la Línea 9 del Metro (línea café) y bajar en la estación Velódromo. Desde ahí, los aspirantes pueden cruzar el puente peatonal que atraviesa el Eje 3 Sur (Añil/Viaducto) y caminar alrededor del Palacio de los Deportes hasta llegar a la Puerta 5.
¿Cómo llegar en Metrobús?
Otra alternativa es utilizar la Línea 2 del Metrobús (línea morada) y descender en la estación Goma. Desde este punto, el recorrido hasta el Palacio de los Deportes toma aproximadamente 10 a 15 minutos a pie, sobre la calle Añil en dirección al recinto.
Lista de objetos prohibidos en el examen UNAM 2026
Entre los artículos que no podrán ingresar al examen se encuentran los teléfonos celulares, smartphones, tabletas, audífonos y cámaras fotográficas. También están restringidos los relojes inteligentes, gorras, sombreros, capuchas y lentes con capacidad para grabar video.
La prohibición abarca además mochilas, bolsas de mano, morrales y bultos grandes. Los aspirantes tampoco podrán llevar calculadoras, tablas periódicas, formularios, cuadernos, libros o apuntes como material de apoyo.
Las sedes no contarán con servicio de paquetería o guardarropa. Introducir artículos no autorizados puede tener consecuencias sobre la aplicación del examen, incluida la cancelación de la prueba.
¿Qué se puede llevar al examen de control de la UNAM?
La UNAM señala como permitidos la cita impresa del examen de control, descargada desde "Tu Sitio" y una identificación oficial vigente con fotografía.
También se puede llevar lápiz, goma y sacapuntas. Aunque el examen se realizará de manera digital, estos útiles forman parte de los artículos permitidos para la aplicación.