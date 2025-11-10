Gracias a las lluvias, el Sistema Cutzamala garantiza agua por dos años, pero gobierno tiene un reto clave

Dos años de alivio de agua potable

El abastecimiento dependerá de las temporadas de lluvias que se presenten, así como de las fugas que en la CDMX, las cuales provocan que se pierda hasta el 40% de agua potable, considera Jazmín Tellez Díaz, especialista ingeniería hidráulica de la Universidad La Salle.

“Fácilmente nos alcanza para un par de años si se lleva una gestión adecuada. También tenemos que trabajar con la conciencia ciudadana para hacer un uso adecuado del agua y en su reuso", afirma.

“Sí, se puede sacar del gasto medio continuamente. Los 14 m³ por segundo, eso aguantaría para un poco menos de dos años”, destacó por su parte Luis Francisco Robledo Cabello, coordinador del Comité de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

El especialista destaca el uso de la tecnología para tener los datos más precisos y actuales posibles a las previsiones climáticas como la temporada de lluvias anuales y los fenómenos del Niño y La Niña.

La presa de Valle de Bravo registró más del 93% de almacenamiento en octubre, de acuerdo con datos de Conagua. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

¿Qué pasa si se llena al 100% el Cutzamala?

Jazmín Tellez Díaz comenta que en caso de que hubiera llegado al 100% de almacenamiento este 2025, empezaría a funcionar el vertedor de descarga libre hacia zonas donde hay ríos, es decir, que no cuenta con algún tipo de compuerta.

“No se va a desbordar, ya que la presa tiene una altura mayor a lo que todos conocemos como presa, y que en sí es la cortina. La presa es un conjunto de obras, de estructuras y la cortina, es la más alta, en cuanto el agua llega al nivel del vertedor se empieza a vaciar y no va a pasar por encima de la presa nunca”, detalla la especialista de la Universidad La Salle.

Agrega que en caso de que comience a bajar el agua a través de los vertederos, aumentará el cauce de los ríos, y si hay asentamientos o viviendas, las autoridades de Protección Civil sí deben estar alertas para a su vez, avisar a las personas y no ponerlas en riesgo.

“Yo tengo un 1000% de seguridad que no va a ocurrir un derrame. No tengo ninguna preocupación. Ahora, ¿qué significa que tengamos ahí guardados 700 millones de metros cúbicos”, afirma por su parte el especialista del Colegio de Ingenieros Civiles de México.