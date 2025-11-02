Aspirantes de Morena a gubernaturas ignoran reglas y se adelantan a la carrera 2027

Algunos legisladores y presidentes municipales llevan a sus estados servicios de salud, dormitorios móviles, tinacos, gorras y entregan folletos con su nombre y fotografía. Si bien los políticos no llaman a votar por ellos, sí reparten productos y promocionan su imagen.

Aunque estas acciones no son nuevas, no existen mecanismos para prohibirse, dado que la legislación vigente no las considera como actos anticipados de precampaña ni de campaña.

La consejera electoral Dania Ravel explica que las definiciones que se establecen en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre actos anticipados de precampaña y campañas representan un obstáculo para sancionar actos de mera promoción, donde no se mencionan de forma expresa una intención de contender en algún proceso electoral.

Ha sido muy complejo para que realmente se puedan llegar a sancionar los actos anticipados. Nos están poniendo dos definiciones, que, desde mi punto de vista, son limitaciones”. Dania Ravel, consejera del INE.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) explica que existen dos limitantes:

1. El contenido de las expresiones para que se pueda considerar como actos anticipados.

2. La definición de actos anticipados de precampaña, pues se pone una restricción temporal que aplica durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral, hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas.

Ganar presencia

Mientras se define si hay sanción o no, hay alcances positivos y negativos para quien promociona su imagen.

De acuerdo a Edgar Scott Aguilar, experto en Comunicación Política, adelantarse a los tiempos de campaña o precampaña permite a los políticos posicionarse, ganar presencia en medios de comunicación y territorio, así como definir una narrativa.

No obstante, considera que esto también tiene otro tipo de implicaciones, como cansar al público y generar rechazo por los estímulos que el ciudadano reciben sobre política y gobierno.

“Dan la impresión de impaciencia, de alguien que no respeta las reglas; el adelantarse al fuego democrático. En Comunicación Política, pues todo comunica: en la ética o la falta de ética de estos candidatos también lanzan un mensaje y comunican a la población de quién es o quién será nuestro nuevo gobernante y cómo intenta evadir las leyes”, explica.

De promoción...

Debido a estas limitaciones para sancionar, los legisladores y presidentes municipales de Morena aprovechan el tiempo para difundir su imagen y nombre mediante “regalos” que hacen a los ciudadanos.

Uno de los casos que sobresalen es el de la senadora Andrea Chávez, quien ya expresó sus intenciones de ser la candidata de Morena para el gobierno Chihuahua.

A principios de este año la legisladora llevaba a su estado servicios médicos en autobuses que tenían su nombre e imagen. Ante la exigencia del partido, dejó de promocionar su imagen así y cambió de producto.

Ahora, la senadora entrega cafés en vasos que llevan su nombre e imagen a los ciudadanos que comienzan a laborar desde las primeras horas del día.

“Aún no salía el sol cuando comenzamos a repartir pan y café a quienes inician su jornada a las 4 de la mañana en la maquila. A esa hora en que el frío cala y el sueño pesa, la esperanza acompaña cada paso de quienes se dirigen a trabajar para sacar adelante a su familia”, escribió en sus redes sociales.

Crédito: Facebook

En caso similar esta Cecilia Guadiana quien, al igual que Andrea Chávez, comenzó a llevar servicios de salud a Coahuila. Lo hacía mediante autobuses rotulados con su imagen y nombre, pero acuerdo a declaraciones de la senadora, estas unidades móviles fueron financiadas por el sector empresarial y por su salario.

Tras el llamado de Morena y de la presidenta Claudia Sheinbaum de evitar promocionarse, la legisladora solo le quitó la imagen a los autobuses de salud, pero dejó su nombre.

Además, por dentro del vehículo cuelgan folletos con su imagen y regalan botellas de gel desinfectante, las cuales tienen la cara de la senadora. A esto se agrega que, en asambleas informativas, regala, gorras guindas con su nombre.

Ella es hija del finado Armando Guadiana, quien fue senador y candidato en dos ocasiones al gobierno de Coahuila por Morenas. También es esposa de Américo Villareal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas. Ahora ella es una de las preferidas para ser candidata a gobernadora en Coahuila.

Crédito: Facebook.

Los autobuses para dar servicios fueron utilizados por otros morenistas, como Alberto Hurtado, quien es diputado local por Morena en el Congreso de Coahuila. Él lleva dormitorios comunitarios móviles para que sean usados por las personas que acompañan a sus familiares que están internados en el Hospital General de Saltillo.

Estos autobuses están rotulados con el nombre del morenista y por dentro se encuentra decorado con fotos del diputado acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Armando Guadiana y Cecilia Guadiana.

Además, también vende tinacos a bajo costo para “generar ahorros a las familias saltillenses”, pero estos tienen su nombre y el de la senadora Cecilia Guadiana. En un video que publicó en sus redes sociales, Alberto Hurtado señala que los venden en 2,000 pesos.