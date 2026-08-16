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México

Examen de control UNAM arranca en CDMX este lunes para 53,000 aspirantes

En el Palacio de los Deportes, las y los aspirantes a estudiar en la UNAM deberán presentar el examen presencial, tras las irregularidades como el uso de IA en la prueba en línea.
dom 16 agosto 2026 07:23 PM
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Examen de Control Licenciatura
Más de 53,000 aspirantes presentarán el examen de control para el ingreso a licenciatura de la UNAM en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. (Foto: Jorge Ortega Hernández / Cuartoscuro.com)

Tras la polémica en el examen de ingreso virtual aplicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde este lunes 17 hasta el miércoles 19 de agosto la institución aplicará el examen de control para aspirantes en la Ciudad de México.

La sede será el Palacio de los Deportes, donde se espera la llegada de 53,568 aspirantes para presentar la prueba presencial.

Incluye tanto aquellos aspirantes que fueron admitidos en el primer examen, como a quienes quedaron con puntajes que les habrían permitido ingresar a sus carreras deseadas tomando como referencia los cinco años anteriores.

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El examen de control es la respuesta de la UNAM ante las irregularidades detectadas en su proceso de selección de este 2026, como un incremento inusual del promedio del puntaje obtenido por las y los aspirantes, así como jóvenes que admitieron en redes sociales haber hecho trampa en la prueba en línea usando inteligencia artificial.

Aunque la aplicación del examen de control comenzó desde el miércoles 12 de agosto en sedes habilitadas en otras entidades como Guanajuato, Oaxaca y Baja California, es en la Ciudad de México donde 91% de las y los aspirantes deberán acudir.

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¿Cuándo se realizará el examen de control en CDMX?

Cada aspirante tiene asignado un día y horario para realizar el examen presencial y contará con tres horas para resolverlo.

El horario que corresponde a cada persona debe ser consultado en el portal "Tu Sitio" para aspirantes de primer ingreso.

Lunes 17 de agosto

  • Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
  • Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
  • Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Martes 18 de agosto

  • Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
  • Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
  • Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Miércoles 19 de agosto

  • Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
  • Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
  • Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas
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Cada aspirante debe presentar una identificación oficial con fotografía y comprobante de su cita para presentar el examen.

La universidad recomienda llegar con una hora de anticipación al horario asignado para facilitar el acceso.

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No se permitirá el ingreso a las y los aspirantes con celulares, mochilas, bolsas o bultos grandes, sin embargo se habilitará un módulo para que puedan guardar sus pertenencias antes de ingresar a la prueba.

En caso de dudas, los aspirantes pueden escribir un correo electrónico a concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

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