Examen de control UNAM arranca en CDMX este lunes para 53,000 aspirantes

El examen de control es la respuesta de la UNAM ante las irregularidades detectadas en su proceso de selección de este 2026, como un incremento inusual del promedio del puntaje obtenido por las y los aspirantes, así como jóvenes que admitieron en redes sociales haber hecho trampa en la prueba en línea usando inteligencia artificial.
Aunque la aplicación del examen de control comenzó desde el miércoles 12 de agosto en sedes habilitadas en otras entidades como Guanajuato, Oaxaca y Baja California, es en la Ciudad de México donde 91% de las y los aspirantes deberán acudir.
¿Cuándo se realizará el examen de control en CDMX?
Cada aspirante tiene asignado un día y horario para realizar el examen presencial y contará con tres horas para resolverlo.
El horario que corresponde a cada persona debe ser consultado en el portal "Tu Sitio" para aspirantes de primer ingreso.
Lunes 17 de agosto
- Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
- Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
- Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas
Martes 18 de agosto
- Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
- Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
- Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas
Miércoles 19 de agosto
- Primer turno: 9:00 a 12:00 horas
- Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas
- Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas