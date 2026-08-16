Examen de control UNAM arranca en CDMX este lunes para 53,000 aspirantes

Tras la polémica en el examen de ingreso virtual aplicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desde este lunes 17 hasta el miércoles 19 de agosto la institución aplicará el examen de control para aspirantes en la Ciudad de México.

La sede será el Palacio de los Deportes, donde se espera la llegada de 53,568 aspirantes para presentar la prueba presencial.

Incluye tanto aquellos aspirantes que fueron admitidos en el primer examen, como a quienes quedaron con puntajes que les habrían permitido ingresar a sus carreras deseadas tomando como referencia los cinco años anteriores.