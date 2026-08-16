Líneas telefónicas sin registro comienzan a ser suspendidas: aún puedes reactivarlas

Por ello, señaló que podrán reactivar la linea en cualquier momento, solo deberán realizar el registro su datos ante su compañía telefónica ya sea desde las plataformas o acudiendo a los centros de atención de estas empresas.

Enrique Pavón, secretario ejecutivo de la CRT, explicó que al suspender la linea telefónica, el dispositivo solo servirá para realizar llamadas de emergencia, pero aún así suspendida se puede realizar la vinculación sin necesidad de contar con datos móviles.

“No importante que no tengamos saldo o datos, aún así podemos vincular. Las paginas de vinculación no tiene ningún costo”, señaló en una entrevista con Radio Fórmula.

Para este proceso solo se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP y no se almacenan datos biométricos.