Líneas telefónicas sin registro comienzan a ser suspendidas: aún puedes reactivarlas

El calendario de vinculación continúa de manera escalonada:
· El próximo 31 de agosto corresponde a las líneas con terminación 1.
· Al 15 de septiembre corresponderá las líneas con terminación 2.
· Al 30 de septiembre corresponderá las líneas con terminación 3.
· Al 15 de octubre corresponderá las líneas con terminación 4.
· Al 31 de octubre corresponderá las líneas con terminación 5.
· Al 15 de noviembre corresponderá las líneas con terminación 6.
· Al 30 de noviembre corresponderá las líneas con terminación 7.
· Al 15 de diciembre corresponderá las líneas con terminación 8.
· Al 31 de diciembre corresponderá las líneas con terminación 9.
No obstante, las personas con cualquier otra terminación pueden vincular su línea desde ahora para evitar interrupción en el servicio o filas de último momento.
Hasta este viernes habían sido registradas más de 71.1 millones de líneas telefónicas, que equivalen a 49% del total.