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México

Líneas telefónicas sin registro comienzan a ser suspendidas: aún puedes reactivarlas

Las líneas telefónicas suspendidas, solo servirán para hacer llamadas de emergencia.
dom 16 agosto 2026 07:42 PM
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registro lineas
Las líneas telefónicas que no fueron vinculadas dentro del plazo comenzaron a ser suspendidas de manera gradual. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

Aquellas personas que no vincularon sus líneas telefónicas que terminen en 0, comenzaron a ser suspendidas desde el primer minuto de este 16 de agosto.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) especificó que esto no significa que a estas personas les hayan cancelado su linea telefónica o la hayan perdido, sino solo está suspendido el servicio.

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Por ello, señaló que podrán reactivar la linea en cualquier momento, solo deberán realizar el registro su datos ante su compañía telefónica ya sea desde las plataformas o acudiendo a los centros de atención de estas empresas.

Enrique Pavón, secretario ejecutivo de la CRT, explicó que al suspender la linea telefónica, el dispositivo solo servirá para realizar llamadas de emergencia, pero aún así suspendida se puede realizar la vinculación sin necesidad de contar con datos móviles.

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“No importante que no tengamos saldo o datos, aún así podemos vincular. Las paginas de vinculación no tiene ningún costo”, señaló en una entrevista con Radio Fórmula.

Para este proceso solo se requiere presentar una identificación oficial vigente con CURP y no se almacenan datos biométricos.

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El calendario de vinculación continúa de manera escalonada:

· El próximo 31 de agosto corresponde a las líneas con terminación 1.

· Al 15 de septiembre corresponderá las líneas con terminación 2.

· Al 30 de septiembre corresponderá las líneas con terminación 3.

· Al 15 de octubre corresponderá las líneas con terminación 4.

· Al 31 de octubre corresponderá las líneas con terminación 5.

· Al 15 de noviembre corresponderá las líneas con terminación 6.

· Al 30 de noviembre corresponderá las líneas con terminación 7.

· Al 15 de diciembre corresponderá las líneas con terminación 8.

· Al 31 de diciembre corresponderá las líneas con terminación 9.

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No obstante, las personas con cualquier otra terminación pueden vincular su línea desde ahora para evitar interrupción en el servicio o filas de último momento.

Hasta este viernes habían sido registradas más de 71.1 millones de líneas telefónicas, que equivalen a 49% del total.

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