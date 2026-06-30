¿Quiénes son los 11 aspirantes a candidatos de Morena para Michoacán en las elecciones 2027?

Celeste Ascencio
Reyna Celeste Ascencio Ortega es senadora de Morena y previamente fue diputada federal en dos ocasiones. Ha centrado su trabajo legislativo en derechos humanos, igualdad y pueblos indígenas. Para participar en el proceso interno solicitó licencia al Senado de la República.
Con apenas 33 años, Ascencio representa una nueva generación de liderazgos dentro de Morena.
Gabriela Molina
Gabriela Desireé Molina Aguilar presentó su renuncia como secretaria de Educación de Michoacán para registrarse como aspirante. Antes ocupó diversos cargos en la administración estatal relacionados con educación y cultura.
Es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho y egresada de Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público.
También es activista por los derechos de las mujeres y fundadora de las organizaciones PAR:ES Mujeres por la Paridad y Mujeres Organizadas de la Izquierda (MODI).
Gladyz Butanda
Gladyz Butanda Macías es ingeniera civil y una de las funcionarias más cercanas al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Hasta antes de su registro se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), donde encabezó proyectos de infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial en Michoacán, entre ellos la construcción de teleféricos y obras de conectividad. Previamente ocupó distintos cargos en la administración estatal vinculados a la planeación y ejecución de obra pública, por lo que su perfil está asociado a la gestión gubernamental más que a la actividad legislativa o partidista.
Ernesto Núñez
Ernesto Núñez Aguilar es diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán.
Ha sido diputado local y federal en diversas legislaturas, además de dirigente estatal de ese partido, desde donde ha impulsado la agenda ambiental y el fortalecimiento de la alianza con Morena.
Nezahualcóyotl Alanís Luna
Nezahualcóyotl Alanís Luna es abogado y militante de Morena con trayectoria en la vida interna del partido en Michoacán.
En 2020 participó en el proceso interno para definir la candidatura de Morena a la gubernatura del estado y desde entonces ha mantenido actividad política en la promoción de la Cuarta Transformación.
Nezahualcóyotl Alanís Pedraza
Fundador de Morena en Michoacán, Nezahualcóyotl Alanís Pedraza ha participado en la construcción territorial del partido desde sus primeros años.
Con una trayectoria ligada al movimiento de izquierda en la entidad, ha ocupado responsabilidades en la estructura partidista y ha promovido la consolidación de los comités de base.
Ana Lilia Guillén
Ana Lilia Guillén Quiroz fue diputada federal y ha participado en distintas responsabilidades partidistas dentro de Morena.
Es médica cirujana de profesión y militante de Morena. En Michoacán también ha participado en tareas de organización territorial del partido y en la promoción de programas de bienestar, por lo que su registro representa uno de los perfiles con experiencia legislativa dentro del proceso interno rumbo a la gubernatura de 2027.
Esteban González Nava
Esteban González Nava es un militante de Morena con trayectoria en la organización política del partido en Michoacán.
No ha ocupado cargos de elección popular o posiciones de alto nivel en la administración pública estatal.