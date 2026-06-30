¿Quiénes son los 11 aspirantes a candidatos de Morena para Michoacán en las elecciones 2027?

Raúl Morón

Raúl Morón Orozco es uno de los perfiles con mayor peso político dentro de Morena en Michoacán. Profesor de profesión.

Su carrera política comenzó desde el movimiento magisterial democrático, donde fue uno de los principales dirigentes de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), antes de incorporarse a la vida partidista.

Posteriormente militó en el PRD, partido del que fue dirigente estatal, diputado local y senador de la República. En 2017 dejó ese instituto político para sumarse al proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En 2018 ganó la presidencia municipal de Morelia bajo las siglas de Morena y tres años después fue designado candidato del partido a la gubernatura. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de su candidatura por irregularidades en la entrega de informes de precampaña, por lo que no pudo competir en la elección de 2021.

Tras ese episodio regresó al Senado de la República y en 2026 solicitó licencia para participar nuevamente en el proceso interno de Morena, es considerado uno de los principales aspirantes a obtener la candidatura.

Raúl Morón es originario del municipio de Chucándiro, nació el 25 de octubre de 1958. Su carrera política comenzó desde el movimiento magisterial democrático. (Foto: Facebook/ Raúl Morón Orozco)

Fabiola Alanís

Fabiola Alanís Sámano es diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán. Antes de llegar al Legislativo estatal fue comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También ocupó la titularidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y ha desarrollado una trayectoria académica y política enfocada en derechos humanos, igualdad de género y políticas públicas para las mujeres.

Como parte del proceso interno solicitó licencia a su cargo como diputada para participar en la contienda. Su perfil es identificado como uno de los más cercanos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y representa una de las principales cartas femeninas de Morena para competir por la gubernatura.

Es licenciada en Economía y doctora en Ciencias Sociales, politóloga, feminista, docente y escritora mexicana nacida en Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Carlos Torres Piña

Es originario de Paracho de Verduzco, Michoacán (1979), licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Tiene carrera política de más de 20 años. Ha sido diputado federal en dos ocasiones. Torres Piña es uno de los cuadros históricos de la izquierda en Michoacán. Militó durante años en el PRD, antes de incorporarse a Morena.

Durante la actual administración estatal se desempeñó como secretario de Gobierno y posteriormente fue designado fiscal general de Michoacán. Para participar en el proceso interno solicitó separarse temporalmente de ese cargo.

Su trayectoria combina experiencia legislativa, operación política y responsabilidades en materia de seguridad pública, uno de los temas centrales en la agenda del estado.