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México

Raúl Morón, Fabiola Alanís, Carlos Torres y otros buscan candidatura de Morena en Michoacán

En 2027, Morena intentará retener la gubernatura de Michoacán, actualmente en manos de Alfredo Ramírez Bedolla.
mar 30 junio 2026 04:55 PM
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¿Quiénes son los 11 aspirantes a candidatos de Morena para Michoacán en las elecciones 2027?
Este jueves 11 aspirantes realizaron su registro presencial para la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán. (Fotos: Cuartoscuro y Morena)

Morena recibió este jueves el registro de 11 aspirantes que buscan convertirse en la persona coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, cargo que perfila al futuro candidato o candidata a la gubernatura en las elecciones de 2027. Entre los inscritos destacan senadores, exsecretarios estatales, legisladores y el exfiscal de la entidad.

Los perfiles con mayor trayectoria política son el senador con licencia Raúl Morón Orozco, la diputada local Fabiola Alanís Sámano, el exfiscal Carlos Torres Piña, la senadora Celeste Ascencio Ortega, la exsecretaria de Educación Gabriela Molina Aguilar, la exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad Gladyz Butanda Macías y el diputado federal del PVEM Ernesto Núñez Aguilar.

Gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla desde 2021, Michoacán es uno de los estados estratégicos para Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Además de representar un bastión político que el partido busca conservar, la entidad tiene un peso económico nacional por ser líder en la producción y exportación de aguacate, limón y berries, actividades fundamentales para el comercio agroalimentario con Estados Unidos y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La importancia política de Michoacán también radica en que es una de las entidades donde Morena logró consolidarse tras décadas de gobiernos del PRD y del PRI. Sin embargo, el estado enfrenta desafíos permanentes en materia de seguridad, presencia del crimen organizado y extorsión al sector agroexportador, temas que previsiblemente marcarán la contienda por la sucesión de Ramírez Bedolla.

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Raúl Morón

Raúl Morón Orozco es uno de los perfiles con mayor peso político dentro de Morena en Michoacán. Profesor de profesión.

Su carrera política comenzó desde el movimiento magisterial democrático, donde fue uno de los principales dirigentes de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), antes de incorporarse a la vida partidista.

Posteriormente militó en el PRD, partido del que fue dirigente estatal, diputado local y senador de la República. En 2017 dejó ese instituto político para sumarse al proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

En 2018 ganó la presidencia municipal de Morelia bajo las siglas de Morena y tres años después fue designado candidato del partido a la gubernatura. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de su candidatura por irregularidades en la entrega de informes de precampaña, por lo que no pudo competir en la elección de 2021.

Tras ese episodio regresó al Senado de la República y en 2026 solicitó licencia para participar nuevamente en el proceso interno de Morena, es considerado uno de los principales aspirantes a obtener la candidatura.

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Raúl Morón es originario del municipio de Chucándiro, nació el 25 de octubre de 1958. Su carrera política comenzó desde el movimiento magisterial democrático. (Foto: Facebook/ Raúl Morón Orozco)

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Fabiola Alanís

Fabiola Alanís Sámano es diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán. Antes de llegar al Legislativo estatal fue comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

También ocupó la titularidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y ha desarrollado una trayectoria académica y política enfocada en derechos humanos, igualdad de género y políticas públicas para las mujeres.

Como parte del proceso interno solicitó licencia a su cargo como diputada para participar en la contienda. Su perfil es identificado como uno de los más cercanos al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y representa una de las principales cartas femeninas de Morena para competir por la gubernatura.

Es licenciada en Economía y doctora en Ciencias Sociales, politóloga, feminista, docente y escritora mexicana nacida en Ciudad Hidalgo, Michoacán.

Carlos Torres Piña

Es originario de Paracho de Verduzco, Michoacán (1979), licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Tiene carrera política de más de 20 años. Ha sido diputado federal en dos ocasiones. Torres Piña es uno de los cuadros históricos de la izquierda en Michoacán. Militó durante años en el PRD, antes de incorporarse a Morena.

Durante la actual administración estatal se desempeñó como secretario de Gobierno y posteriormente fue designado fiscal general de Michoacán. Para participar en el proceso interno solicitó separarse temporalmente de ese cargo.

Su trayectoria combina experiencia legislativa, operación política y responsabilidades en materia de seguridad pública, uno de los temas centrales en la agenda del estado.

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Carlos Torres Piña solicitó una licencia temporal para separarse de su cargo como Fiscal General del Estado de Michoacán, e inscribirse en el proceso interno de Morena con miras a las aspiraciones de la gubernatura del estado para 2027. (Foto: Facebook/ Carlos Torres Piña)

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Celeste Ascencio

Reyna Celeste Ascencio Ortega es senadora de Morena y previamente fue diputada federal en dos ocasiones. Ha centrado su trabajo legislativo en derechos humanos, igualdad y pueblos indígenas. Para participar en el proceso interno solicitó licencia al Senado de la República.

Con apenas 33 años, Ascencio representa una nueva generación de liderazgos dentro de Morena.

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Gabriela Molina

Gabriela Desireé Molina Aguilar presentó su renuncia como secretaria de Educación de Michoacán para registrarse como aspirante. Antes ocupó diversos cargos en la administración estatal relacionados con educación y cultura.

Es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Derecho y egresada de Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público.

También es activista por los derechos de las mujeres y fundadora de las organizaciones PAR:ES Mujeres por la Paridad y Mujeres Organizadas de la Izquierda (MODI).

Gladyz Butanda

Gladyz Butanda Macías es ingeniera civil y una de las funcionarias más cercanas al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Hasta antes de su registro se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), donde encabezó proyectos de infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial en Michoacán, entre ellos la construcción de teleféricos y obras de conectividad. Previamente ocupó distintos cargos en la administración estatal vinculados a la planeación y ejecución de obra pública, por lo que su perfil está asociado a la gestión gubernamental más que a la actividad legislativa o partidista.

Ernesto Núñez

Ernesto Núñez Aguilar es diputado federal y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán.

Ha sido diputado local y federal en diversas legislaturas, además de dirigente estatal de ese partido, desde donde ha impulsado la agenda ambiental y el fortalecimiento de la alianza con Morena.

Nezahualcóyotl Alanís Luna

Nezahualcóyotl Alanís Luna es abogado y militante de Morena con trayectoria en la vida interna del partido en Michoacán.

En 2020 participó en el proceso interno para definir la candidatura de Morena a la gubernatura del estado y desde entonces ha mantenido actividad política en la promoción de la Cuarta Transformación.

Nezahualcóyotl Alanís Pedraza

Fundador de Morena en Michoacán, Nezahualcóyotl Alanís Pedraza ha participado en la construcción territorial del partido desde sus primeros años.

Con una trayectoria ligada al movimiento de izquierda en la entidad, ha ocupado responsabilidades en la estructura partidista y ha promovido la consolidación de los comités de base.

Ana Lilia Guillén

Ana Lilia Guillén Quiroz fue diputada federal y ha participado en distintas responsabilidades partidistas dentro de Morena.

Es médica cirujana de profesión y militante de Morena. En Michoacán también ha participado en tareas de organización territorial del partido y en la promoción de programas de bienestar, por lo que su registro representa uno de los perfiles con experiencia legislativa dentro del proceso interno rumbo a la gubernatura de 2027.

Esteban González Nava

Esteban González Nava es un militante de Morena con trayectoria en la organización política del partido en Michoacán.

No ha ocupado cargos de elección popular o posiciones de alto nivel en la administración pública estatal.

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El registro de aspirantes forma parte del proceso interno que Morena, el PT y el PVEM pusieron en marcha para designar a las y los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 16 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles inscritos y, posteriormente, realizará encuestas para definir a quienes encabezarán los trabajos políticos en cada estado, una figura que en procesos anteriores se ha convertido en la antesala de las candidaturas a gobernador.

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Elecciones México 2027 Morena Aguascalientes

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