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México

Sheinbaum critica de nuevo nepotismo en candidaturas en medio de registros de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la paridad de género no debe utilizarse para justificar postulaciones de familiares.
mar 23 junio 2026 10:01 AM
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CIUDAD DE MÉXICO, 23JUNIO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia Mañanera del Pueblo en la que se presentó el informe de Salud, en el que destacaron los tema de la compra e instalación de nuevos tomógrafos en clínicas de alta especialidad, así como las teleconsultas en municipios de difícil acceso.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

En medio del registro de aspirantes de Morena a las coordinaciones estatales y eventuales candidaturas a cargos de elección popular, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de utilizar el principio de paridad de género para favorecer que familiares hereden cargos públicos.

“Hay que garantizar la equidad de género, sí. Pero no hay que abusar para orientar a quien puede ser candidato y quién no puede ser candidato”, dijo en su conferencia matutina.

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Desde el pasado 22 de junio y hasta el 27 se realiza el registro de aspirantes a las candidaturas a las gubernaturas por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los inscritos serán encuestados para definir a los “coordinadores”.

Aunque Morena ha adelantado que no permitirá el nepotismo ni postulará a familiares de quienes actualmente ocupan cargos públicos, el Partido Verde ha insistido en registrar a la senadora Ruth González para competir por la gubernatura de San Luis Potosí, estado gobernado por su esposo, Ricardo Gallardo, bajo el argumento de que en esa entidad la candidatura corresponde a una mujer por criterios de paridad.

También por paridad de género correspondería a un hombre la candidatura a la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por Evelyn Salgado. En ese contexto, su padre, Félix Salgado, solicitó licencia al Senado la semana pasada, presumiblemente para registrarse como aspirante.

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“Tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar el que vaya una persona u otra persona”, dijo Sheinbaum.

La mandataria recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con reglas para garantizar la paridad de género y que en 2027 estarán en disputa 17 gubernaturas.

“Eso quiere decir que los partidos políticos tienen que presentar nueve mujeres y ocho hombres, a fuerzas”, apuntó.

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Sobre el nepotismo, reiteró su rechazo –compartido, dijo, por la mayoría de la población– a que una persona herede un cargo a un familiar, aún cuando sea mediante una elección popular.

“Yo no estoy de acuerdo. Tan es así que hice la propuesta para que la Constitución quedara que no puede haber una persona y después el que le siga sea la esposa, el primo”, agregó.

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No obstante, recordó que esa disposición constitucional entrará en vigor hasta 2030, mientras que Morena acordó aplicarla desde el proceso electoral de 2027.

En materia de nepotismo, explicó que ya existen restricciones para familiares hasta en cuarto grado dentro de la administración pública federal y en la mayoría de los gobiernos estatales.

“No estoy de acuerdo que en el 2027 haya algún familiar. Sin embargo, ya no quedó en la Constitución para el 2027. El partido Morena asumió eso desde el 2027. No estoy de acuerdo con que se proponga un familiar directo y tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar el que vaya una persona u otra persona”, dijo.

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Elecciones México 2027 Morena

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