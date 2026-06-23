Sheinbaum critica de nuevo nepotismo en candidaturas en medio de registros de Morena

Desde el pasado 22 de junio y hasta el 27 se realiza el registro de aspirantes a las candidaturas a las gubernaturas por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Los inscritos serán encuestados para definir a los “coordinadores”.

Aunque Morena ha adelantado que no permitirá el nepotismo ni postulará a familiares de quienes actualmente ocupan cargos públicos, el Partido Verde ha insistido en registrar a la senadora Ruth González para competir por la gubernatura de San Luis Potosí, estado gobernado por su esposo, Ricardo Gallardo, bajo el argumento de que en esa entidad la candidatura corresponde a una mujer por criterios de paridad.

También por paridad de género correspondería a un hombre la candidatura a la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por Evelyn Salgado. En ese contexto, su padre, Félix Salgado, solicitó licencia al Senado la semana pasada, presumiblemente para registrarse como aspirante.

“Tampoco estoy de acuerdo en que se use el cambio en el caso del género para justificar el que vaya una persona u otra persona”, dijo Sheinbaum.

La mandataria recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya cuenta con reglas para garantizar la paridad de género y que en 2027 estarán en disputa 17 gubernaturas.

“Eso quiere decir que los partidos políticos tienen que presentar nueve mujeres y ocho hombres, a fuerzas”, apuntó.