10 legisladores más de Morena dejan sus cargos para buscar candidaturas a gubernaturas

1. Julia Arcelia Olguín Serna

Actualmente es diputada federal, aunque la mayor parte de su trayectoria se desarrolló en la administración pública de Zacatecas, donde ocupó diversos cargos en gobiernos tanto priistas como morenistas. Entre sus responsabilidades más recientes destaca su desempeño como subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana durante la administración de David Monreal. Antes de incorporarse a Morena militó en el PVEM.

(⁠Julia Arcelia Olguín Serna/F)

2. Nora Ruvalcaba Gámez

Cuenta con más de una década de trayectoria política. El 23 de junio se registró para participar en el proceso interno con el objetivo de contender por la gubernatura de Aguascalientes. Será su segundo intento por alcanzar el cargo, luego de que en 2022 compitiera como candidata de Morena y fuera derrotada por la coalición encabezada por el PAN.

(Nora Ruvalcaba/Facebook)

3. Ana Lilia Rivera Rivera

Busca por segunda ocasión la candidatura de Morena al gobierno de Tlaxcala. En 2021 participó en el proceso interno, pero fue superada por Lorena Cuéllar Cisneros. Su carrera política se ha concentrado principalmente en el ámbito legislativo, donde ha ocupado cargos como diputada local, diputada federal y senadora. Antes de militar en Morena formó parte del PRD.

(Ana Lilia Rivera Rivera/Facebook)

4. Reyna Celeste Ascencio Ortega

Abogada, activista y política, es una de las principales voces dentro de Morena en defensa de los derechos de la diversidad sexual y de los pueblos originarios. Forma parte de una generación más joven de liderazgos del partido y fue diputada federal y senadora. Aspira a la gubernatura de Michoacán.

(Celeste Ascencio/Facebook)

5. Beatriz Robles Gutiérrez

Su carrera política comenzó en Morena. Previamente desarrolló su trayectoria profesional en la iniciativa privada, donde trabajó en empresas como Terrafix, Jumex y Panificación Alcatraz. Fue diputada federal y senadora y ahora busca convertirse en candidata a la gubernatura de Querétaro, una entidad históricamente gobernada por el PAN.

(⁠Beatriz Robles Gutiérrez/Fac)

6. Gilberto Herrera Ruiz

Morena fue el primer partido en el que militó. Antes de incursionar en la política se desempeñó como académico e investigador en universidades de México, Alemania y Japón. También fue rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente busca la candidatura al gobierno de ese estado.

(Gilberto Herrera Ruiz/Facebook)

7. Gricelda Valencia de la Mora

De formación docente, inició su carrera profesional como profesora de Telebachillerato. Tiene más de 16 años de militancia en Morena y ya fue senadora en dos ocasiones. Ahora busca competir por la gubernatura de Colima.

(⁠Gricelda Valencia de la Mora/)

8. José Narro Céspedes

Cuenta con más de tres décadas de trayectoria política. Antes de incorporarse a Morena militó en partidos como el PT y el PRD. Su cargo más reciente fue el de diputado federal. Además, es reconocido por su activismo social como dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y del Frente Popular de Lucha de Zacatecas. Aspira a la gubernatura de ese estado.

(José Narro Céspedes/Facebook)

9. Verónica Díaz Robles

Ha mantenido cercanía política con la familia Monreal. Estuvo casada con Luis Monreal, hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos delegada federal de Bienestar, diputada local y senadora. Ahora busca convertirse en candidata a gobernadora de Zacatecas.

(Vero Díaz/Facebook)

10. Daniel Campos Plancarte

Milita en Morena desde 2018. Anteriormente formó parte del PRD, partido con el que obtuvo sus primeros cargos públicos en la alcaldía Magdalena Contreras. Posteriormente se integró a Morena y llegó a la Cámara de Diputados como legislador federal. Actualmente busca una candidatura para competir por una alcaldía en la Ciudad de México.

(⁠Daniel Campos Plancarte/Faceb)

11. Ernesto Núñez Aguilar

Su trayectoria política incluye militancia tanto en el PRI como en el PVEM.Fue diputado local y federal en cinco ocasiones por Michoacán, además de desempeñar diversos cargos en la administración pública estatal. En esta ocasión busca la candidatura a la gubernatura de su estado natal.

(⁠ ⁠Ernesto Núñez Aguilar/F)

La semana pasada otros 17 legisladores solicitaron licencia para participar en los procesos internos de sus partidos. Con ello, suman ya 28 senadores y diputados federales que han dejado temporalmente sus cargos para buscar una candidatura a gobernador rumbo a las elecciones de 2027.