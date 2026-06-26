¿Quiénes son los aspirantes a candidatos de Morena para la gubernatura de Aguascalientes en 2027?

Aguascalientes es gobernado por María Teresa Jiménez Esquivel, mejor conocida como Tere Jiménez, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2022 tras obtener la victoria electoral bajo la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN). Su administración concluirá en 2027, año en que los aguascalentenses elegirán a quien encabezará el Poder Ejecutivo para el siguiente sexenio.

La importancia de la próxima elección radica en que Aguascalientes se mantiene como uno de los últimos bastiones históricos del PAN en el país. Durante más de dos décadas, el panismo ha logrado conservar una presencia dominante en la política local, apoyado en una imagen de estabilidad administrativa, crecimiento económico y resultados relativamente favorables en materia de seguridad pública.

En el ámbito económico, Aguascalientes destaca por ser una de las entidades más industrializadas de México. La manufactura, particularmente la vinculada al sector automotriz y de autopartes, constituye el principal motor de desarrollo. La ubicación estratégica del estado, su conectividad logística y la disponibilidad de mano de obra especializada han favorecido la llegada de inversión nacional y extranjera durante los últimos años.

Morenistas aseguran que se quedarán con la entidad el próximo año. Cuatro perfiles se registraron de manera presencial para contender por la Coordinación estatal, que a la postre se convertirá en la candidatura. Los aspirantes son la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, la exdiputada federal Salma Luévano Luna, Genny Janeth López Valenzuela y Ricardo Rodríguez Vargas.