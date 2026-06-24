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México

Nora Ruvalcaba, Salma Luévano, Genny López y Ricardo Rodríguez buscan candidatura de Morena en Aguascalientes

Morena intentará arrebatarle a Acción Nacional el gobierno de Aguascalientes, actualmente en manos de Tere Jiménez. El estado es uno de los últimos bastiones del blanquiazul.
mié 24 junio 2026 08:02 PM
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Nora Ruvalcaba y Salma Luévano se han registrado ya como aspirantes a la gubernatura de Aguascalientes. (Fotos: Facebook )

Aguascalientes es gobernado por María Teresa Jiménez Esquivel, mejor conocida como Tere Jiménez, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2022 tras obtener la victoria electoral bajo la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN). Su administración concluirá en 2027, año en que los aguascalentenses elegirán a quien encabezará el Poder Ejecutivo para el siguiente sexenio.

La importancia de la próxima elección radica en que Aguascalientes se mantiene como uno de los últimos bastiones históricos del PAN en el país. Durante más de dos décadas, el panismo ha logrado conservar una presencia dominante en la política local, apoyado en una imagen de estabilidad administrativa, crecimiento económico y resultados relativamente favorables en materia de seguridad pública.

En el ámbito económico, Aguascalientes destaca por ser una de las entidades más industrializadas de México. La manufactura, particularmente la vinculada al sector automotriz y de autopartes, constituye el principal motor de desarrollo. La ubicación estratégica del estado, su conectividad logística y la disponibilidad de mano de obra especializada han favorecido la llegada de inversión nacional y extranjera durante los últimos años.

Morenistas aseguran que se quedarán con la entidad el próximo año. Cuatro perfiles se registraron de manera presencial para contender por la Coordinación estatal, que a la postre se convertirá en la candidatura. Los aspirantes son la senadora Nora Ruvalcaba Gámez, la exdiputada federal Salma Luévano Luna, Genny Janeth López Valenzuela y Ricardo Rodríguez Vargas.

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Nora Ruvalcaba

Ruvalcaba es fundadora del partido en Aguascalientes. Durante su registro afirmó que el reto es lograr que Aguascalientes deje de ser una “mancha azul” en el mapa político nacional.

Sin embargo, Ruvalcaba inició su trayectoria política en el PRD. Fue regidora de Aguascalientes (2002), diputada local (2007) y aspirante a la gubernatura por dicho partido en 2010.

En 2012 se integró a las filas de Morena y se convirtió en una de las principales impulsoras del movimiento en el estado, donde encabezó diversas campañas electorales. En 2016 fue candidata a la gubernatura de Aguascalientes y volvió a competir por el cargo en 2022, elección en la que obtuvo más de 15,000 votos, el mejor resultado histórico de Morena en la entidad hasta ese momento.

Además de su actividad partidista, Ruvalcaba ocupó cargos en la administración pública federal. Entre 2022 y 2024 se desempeñó como subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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La senadora Nora Ruvalcaba busca por tercera ocasión convertirse en la candidata de Morena a la gubernatura de Aguascalientes. (Foto: Facebook (Nora Ruvalcaba))

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Salma Luévano

Otra de las aspirantes ya registradas es Salma Luévano Luna, exdiputada federal y exfuncionaria de la Secretaría de Economía, identificada políticamente con el grupo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Luévano es una de las figuras más visibles de Morena en la entidad y busca competir por primera vez por el gobierno estatal. Su trayectoria pública ha estado vinculada principalmente a la defensa de los derechos de la diversidad sexual, la inclusión y el combate a la discriminación.

En las elecciones de 2021 obtuvo una diputación federal por el principio de representación proporcional, convirtiéndose en una de las primeras mujeres trans en llegar a la Cámara de Diputados. Desde San Lázaro impulsó iniciativas relacionadas con derechos humanos, igualdad sustantiva, acceso a la salud y reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual.

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Salma Luévano, de 58 años, exdiputada federal de Morena, busca encabezar la Coordinación Estatal de la Transformación en Aguascalientes rumbo a 2027. (Foto: Facebook (Salma Luévano).)

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Genny López

Genny Janeth López Valenzuela representa al Partido Verde dentro del proceso interno de la coalición. Su registro estuvo acompañado por dirigentes nacionales del Verde, lo que la coloca como una de las cartas impulsadas por ese instituto político dentro de la alianza.

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Genny López ha participado en actividades de organización política y fortalecimiento territorial del Partido Verde en la entidad. Es médico cirujana de profesión y asesora de lactancia materna. En 2017, fue candidata a regidora de Aguascalientes, mientras que en 2015 se desempeñó como diputada federal.

Ricardo Rodríguez

Rodríguez Vargas es economista, originario de Aguascalientes con una amplia trayectoria en la administración pública federal y en el análisis de finanzas públicas.

Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde obtuvo mención honorífica, y cuenta con una maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), realizada con una beca de excelencia del Conacyt.

A nivel nacional comenzó a tener mayor notoriedad luego de que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue nombrado director general del entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo que posteriormente dio origen al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Desde esa posición estuvo a cargo de la administración y venta de bienes asegurados por el Estado mexicano.

Antes de incorporarse al gobierno federal, también fue director de Planeación, Programación, Control y Seguimiento en el Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes y participó activamente en espacios académicos y de análisis económico en la entidad.

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El registro de aspirantes forma parte del proceso interno que Morena, el PT y el PVEM pusieron en marcha para designar a las y los Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 16 entidades que renovarán gubernatura en 2027.

De acuerdo con la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles inscritos y, posteriormente, realizará encuestas para definir a quienes encabezarán los trabajos políticos en cada estado, una figura que en procesos anteriores se ha convertido en la antesala de las candidaturas a gobernador.

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Elecciones México 2027 Morena Aguascalientes

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