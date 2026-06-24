La fiebre mundialista impulsa los precios y la creatividad en el comercio informal

Durante recorridos realizados en Tepito, Izazaga 89, Bellas Artes, el Centro Histórico, la colonia Algarín y el Mercado de San Cosme se constató cómo el Mundial transformó temporalmente la oferta comercial de estas zonas.

El verde de la selección nacional domina el paisaje: cuelga de techos improvisados, maniquíes, ganchos metálicos y vitrinas. Banderas, gorras, peluches, llaveros, alcancías y réplicas del trofeo mundialista ocupan espacios que habitualmente están destinados a otros productos.

A pesar de los operativos contra la comercialización de mercancía apócrifa , desde antes del inicio del mundial las playeras no oficiales de la selección mexicana y de otros equipos participantes de la Copa del Mundo son los productos más solicitados.

El cambio no ha estado en la demanda, sino en el precio. Hasta hace unas semanas, las camisetas “clon” de la selección mexicana se encontraban en mercados y puestos informales por entre 100 y 200 pesos. Hoy, con el impulso de los resultados del conjunto tricolor, esas mismas prendas se comercializan ya entre 450 y 600 pesos.

Vendedores consultados advierten que el ajuste puede no detenerse ahí y que los precios seguirán al alza si el tricolor mantiene su avance en el torneo.

El ambiente se intensificó luego de que México terminó en el primer lugar de su grupo, lo que le asegura al menos dos compromisos más en el Estadio Azteca. Este miércoles enfrentará a Chequia, en espera de conocer a su rival para los dieciseisavos de final, partido programado para el 30 de junio en el Coloso de Santa Úrsula.

De avanzar, el conjunto nacional disputaría los octavos de final de nuevo en la capital, en un encuentro previsto para el domingo 5 de julio. A partir de ahí, el recorrido cambiará de escenario: en caso de seguir con vida en el torneo – lo cual es poco probable según los analistas deportivos– las siguientes fases se jugarían en Estados Unidos.

Tepito e Izazaga: el negocio mundialista

En Tepito predominan las camisetas de México, aunque también abundan modelos de Argentina, Brasil, España y Portugal, sin embargo, los comerciantes dicen que los productos relacionados con la selección mexicana son los que registran una mayor demanda.

En varios puestos, la mercancía mundialista ya desplazó otros artículos para ocupar espacios completos de exhibición.

A pesar de que las autoridades han realizado operativos contra la piratería la venta de playeras piratas continúa en la Ciudad e México. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

Esto también ocurre con la playera oficial, pues, de acuerdo con Adidas, la marca patrocinadora de la ropa deportiva de la selección, la camiseta del Tri es la más vendida entre todas las federaciones patrocinadas por la compañía , incluso por encima de Alemania y España.

De acuerdo con la marca, la velocidad de venta respecto al inventario disponible provocó que la primera quincena de junio la camiseta verde ya haya colocado el 55% de su inventario entre consumidores finales.

Tras el último partido de la Selección Mexicana, en el que el conjunto nacional venció 1-0 a Corea del Sur, se realizó un recorrido por el Centro Comercial Mítikah. Durante la visita se observó una alta afluencia de personas en la tienda Adidas, donde se formaron filas para poder ingresar.

Ante la demanda, el personal del establecimiento optó por cerrar momentáneamente las puertas y permitir el acceso de los clientes en pequeños grupos, con el objetivo de evitar aglomeraciones dentro del local y mantener el orden en el ingreso.

Además de las playeras tradicionales, en Tepito y zonas aledañas se exhiben diseños que no forman parte del catálogo oficial. Se trata de versiones creadas por vendedores locales que aprovechan el momento para lanzar modelos exclusivos con referencias a la cultura mexicana.

Algunas prendas incorporan elementos inspirados en personajes populares de internet, símbolos nacionales o frases relacionadas con el futbol. La creatividad se ha convertido en una herramienta para diferenciarse de la mercancía oficial y atraer compradores que buscan productos distintos.

En Izazaga 89, uno de los principales centros de distribución de mercancías del Centro Histórico, decenas de comerciantes llegan para surtir puestos ambulantes, pequeños negocios y ventas por redes sociales.