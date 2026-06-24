En Chihuahua arrancan amparos masivos contra el registro obligatorio de celulares

Este miércoles 24 de junio, el legislador presentó los primeros amparos que, aseguró, no son sólo contra el registro telefónico celular, sino “en contra de la ley espía”, ya que la base de datos telefónica, de acuerdo a la ley, se conectará con diversas autoridades de seguridad y fiscales.

“(El gobierno) dice que es para dar seguridad; no, es para espiar. A ver, incluso en la ley expresamente pusieron que las compañías telefónicas deben almacenar nuestra geolocalización por dos años”, expuso.

Con la ley y el registro de celulares, advirtió, “el gobierno tronándole los dedos a estas compañías le van a (pedir) toda la base de datos y van a tener acceso a tu teléfono a todo, a tus contactos, a tus publicaciones, a tus llamadas, a tu localización a tus cuentas de banco”.

Sin embargo, alertó, el gobierno federal no protege los datos de los ciudadanos que tiene bajo su resguardo y por tanto también hay riesgo para la seguridad de los datos de celulares.

“Día con día se está revelando que el gobierno federal está siendo hackeado. Hackearon a la Sedena, hackearon al SAT, a la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Salud”, recordó.

El también coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua denunció que las compañías telefónicas de forma arbitraria “lo están haciendo (el registro), lo están modificando y están violando el aviso de privacidad, están manoseando nuestros datos”.

Por eso es falso, consideró, que la mayoría de los usuarios se hayan registrado, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum quien, aseguró, este jueves ''seguramente anunciará la prórroga para que los usuarios se registren''.

Pero, advirtió, con el amparo se busca frenar la obligación de registrar los celulares. “Se han topado con pared, han despertado al tigre, han despertado al lobo del Norte, al jaguar del Sur, al puma del centro en este despertar, en esta resistencia”, alertó el emecista.

Con la suspensión provisional solicitada se busca que “se ordene a las compañías telefónicas dejar de molestarnos, es decir, que no nos manden mensajes que no nos hagan llamadas que nos borren de cualquier registro que tengan en bases de datos y lo más importante decirles que no nos vamos a registrar, pero que están impedidas a dejarnos sin llamadas, sin Internet, sin datos, sin aplicaciones, sin WhatsApp, sin Uber, como quiere el régimen de Morena".