Rosy Bayardo, Gricelda Valencia y Joel Padilla buscan candidatura de Morena en Colima

Indira Vizcaino llegó al gobierno de Colima abanderada por Morena. (Foto: Presidencia de la República. )

De cara a los comicios de 2027, se prevé que más de 600,000 colimenses integren la lista nominal con derecho a votar, en una entidad relativamente pequeña en población pero con un peso económico relevante dentro del corredor logístico del Pacífico mexicano.

El dinamismo del puerto de Manzanillo, responsable de una proporción significativa del comercio marítimo nacional, ha permitido a Colima mantener indicadores positivos en inversión y actividad económica, aunque persisten desafíos relacionados con la desigualdad regional y la dependencia de sectores específicos de la economía.

La seguridad se ha convertido en el principal tema de debate político en el estado. Durante los últimos años, Colima ha figurado entre las entidades con mayores tasas de homicidio del país debido a la disputa de grupos criminales por el control de rutas estratégicas vinculadas al puerto y al tráfico de mercancías ilícitas.

Los episodios de violencia registrados en municipios como Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez han colocado este tema en el centro de la conversación pública y serán uno de los principales criterios de evaluación ciudadana rumbo a la próxima elección.

En ese contexto, Morena comienza a perfilar a quienes buscarán convertirse en la carta de continuidad del proyecto político encabezado por Indira Vizcaíno.

Esta semana, tres personas se apuntaron para buscar la candidatura morenista en el estado: la alcaldesa con licencia de Manzanillo, Rosy Bayardo; la exsenadora y exdiputada federal Gricelda Valencia de la Mora; y el dirigente petista Joel Padilla Peña.