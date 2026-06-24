Rosy Bayardo, Gricelda Valencia y Joel Padilla buscan candidatura de Morena en Colima
Esta semana, tres personas se apuntaron para buscar la candidatura morenista en Colima: la alcaldesa con licencia de Manzanillo, Rosy Bayardo; la exsenadora Gricelda Valencia; y el petista Joel Padilla.
Colima, gobernada por la morenista Indira Vizcaíno Silva desde 2021, representa un enclave estratégico para la llamada Cuarta Transformación por su posición geográfica y por albergar el puerto de Manzanillo, considerado el principal punto de entrada y salida de mercancías del país. En 2027, renovará su Gubernatura.
Morena llega a la antesala del proceso electoral como la principal fuerza política estatal, aunque enfrenta el reto de mantener la unidad interna y defender un gobierno sometido al escrutinio público por los resultados en materia de seguridad.
Publicidad
De cara a los comicios de 2027, se prevé que más de 600,000 colimenses integren la lista nominal con derecho a votar, en una entidad relativamente pequeña en población pero con un peso económico relevante dentro del corredor logístico del Pacífico mexicano.
El dinamismo del puerto de Manzanillo, responsable de una proporción significativa del comercio marítimo nacional, ha permitido a Colima mantener indicadores positivos en inversión y actividad económica, aunque persisten desafíos relacionados con la desigualdad regional y la dependencia de sectores específicos de la economía.
La seguridad se ha convertido en el principal tema de debate político en el estado. Durante los últimos años, Colima ha figurado entre las entidades con mayores tasas de homicidio del país debido a la disputa de grupos criminales por el control de rutas estratégicas vinculadas al puerto y al tráfico de mercancías ilícitas.
Los episodios de violencia registrados en municipios como Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez han colocado este tema en el centro de la conversación pública y serán uno de los principales criterios de evaluación ciudadana rumbo a la próxima elección.
En ese contexto, Morena comienza a perfilar a quienes buscarán convertirse en la carta de continuidad del proyecto político encabezado por Indira Vizcaíno.
Esta semana, tres personas se apuntaron para buscar la candidatura morenista en el estado: la alcaldesa con licencia de Manzanillo, Rosy Bayardo; la exsenadora y exdiputada federal Gricelda Valencia de la Mora; y el dirigente petista Joel Padilla Peña.
Publicidad
¿Quiénes son los apuntados en Colima?
Rosy Bayardo
Rosa María Bayardo Cabrera tuvo como principal responsabilidad el municipio de Manzanillo, el más importante del estado por su actividad portuaria y peso económico. En 2024 obtuvo la presidencia municipal bajo las siglas de Morena. Su trayectoria ha estado vinculada a la administración pública local y al trabajo territorial, lo que le ha permitido construir una base política propia en la región costera.
Gricelda Valencia de la Mora
Gricelda Valencia de la Mora es una de las fundadoras de Morena en Colima y una de las militantes con mayor trayectoria dentro del movimiento obradorista en la entidad. Licenciada en Pedagogía, participó desde los primeros años en la organización territorial del proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ocupó cargos partidistas estatales y nacionales. Fue candidata al Senado en 2012 y posteriormente logró un escaño en la Cámara Alta en la elección de 2018.
Su carrera legislativa incluye su paso por el Senado de la República, donde presidió la Comisión de Seguridad Social, y posteriormente la Cámara de Diputados federal, donde representa al segundo distrito de Colima.
Joel Padilla Peña
Joel Padilla Peña es originario de Nayarit... pero con una larga trayectoria en Colima, donde ha desarrollado gran parte de su carrera en el Partido del Trabajo (PT), organización de la que ha sido uno de sus principales dirigentes estatales. Ha ocupado cargos como diputado local, diputado federal y senador de la República, además de impulsar diversas organizaciones sociales vinculadas a temas de vivienda, educación y asistencia comunitaria.