Morena cierra la puerta a candidaturas de Saúl Monreal y Félix Salgado en 2027

Con ello descartó todo apoyo de Morena a una candidatura a mandatario estatal de Saúl Monreal, hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal; Ruth González Silva, esposa del mandatario de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo (del PVEM), y Félix Salgado Macedonio, padre de la mandataria de Guerrero, Evelyn Salgado.

En entrevista con Radio Fórmula con Azucena Uresti, Alcalde confió en que se mantenga la coalición de los tres partidos y refrendó que con el acuerdo asumido ayer por el Consejo Nacional de Morena, no sólo se estableció el compromiso de que no permitirán el nepotismo en las próximas elecciones sino el de no incurrir en proselitismo adelantado y el de que el método de selección de abanderados será la encuesta interna.

A pregunta expresa indicó que de entrada no serán medidos en la encuesta de Morena familiares de gobernadores o quienes ocupen cargos, de modo que ese funcionará como un primer filtro anti-nepotismo.

“Eso ya es un filtro previo para posteriormente poder hacer las encuestas y quienes salgan mejor posicionados con mayor respaldo de la gente, pues eso será nuestros candidatos. Entonces teniendo esa claridad así como la planteamos el día de ayer, con todos esos lineamientos hoy tenemos ya un camino para para andar de aquí al 27 sin la posibilidad de que de que haya malos entendidos cómo se van a seleccionar”, dijo Alcalde.

Los aliados, autónomos

Sobre la posibilidad de que familiares de quienes hoy ocupan el cargo sí sean abanderados, pero por partidos aliados de Morena, Ricardo Monreal, líder de los diputados de ese partido, dejó entrever que podrían ser impulsados por los PT o Verde, pues “son autónomos”.

Lo aprobado ayer por la dirigencia de Morena aplica a ese partido, pero, sostuvo el legislador, “cada partido tiene autonomía, el PVEM tiene autonomía. Esto sólo aplica para Morena, Morena nova a asumir ninguna actitud de nepotismo. Pero en el verde y en el PT tiene libertad como aliados y ellos tomarán su decisión”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Morena respalde a los candidatos de PT o Verde –y que ellos si registren como candidatos a familiares de actuales gobernadores- sólo expuso que “Morena va a mantener su alianza” y a quien apoyarán los morenistas aún no se sabe.