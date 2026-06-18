Morena alista sus cartas rumbo a 2027 ante la primera gran prueba electoral del gobierno Sheinbaum

Sin arrancar oficialmente la carrera electoral, Morena ya afina la definición de sus 17 coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes serán los principales aspirantes a competir por las gubernaturas en disputa.
La elección de 2027 será la primera gran prueba electoral para el movimiento sin Andrés Manuel López Obrador como presidente y una de las primeras mediciones del liderazgo de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno. Morena buscará conservar las entidades que gobierna y mantener su peso en el Congreso.
Aunque llega con control político y una amplia presencia territorial, Morena enfrentará el desgaste propio de gobernar, los señalamientos contra algunos de sus cuadros y las tensiones internas por la definición de candidaturas.
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El referéndum para Sheinbaum
La que será la primera elección sin que López Obrador sea un político en activo también se convertirá en el primer referéndum para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá de lo que gane la alianza, la lectura de fondo es cuánta aprobación tiene.
“Es una elección plebiscitaria, ¿qué significa esto? Se va a medir qué tanta popularidad tiene la presidenta junto con el partido y su candidatos y candidatas a nivel estatal, a nivel federal, a nivel de gubernaturas. Entonces, no es para ver quién gana la elección, si no para ver cómo le va de bien o cómo le va de más o menos al gobierno de la Cuarta Transformación”, dice Aldo Muñoz Armenta, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMéx).
El tsunami impulsado por la marca Morena y que llevó al partido a convertirse en la primera fuerza política del país a menos de 10 años de su fundación, ya no tiene la misma fuerza, aunque se mantiene con la delantera.
Es inevitable que un partido se desgaste después de menos años de sus primeros triunfos”
Aldo Muñoz Armenta, catedrático de la UAEMéx.
Al desgaste de ser gobierno, hay otro elemento que afecta la imagen de Morena: los señalamientos de algunos de sus integrantes con el narcotráfico.
“A Morena le ha impactado bastante fuerte todo este tema de vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, en general con el caso de Rocha Moya, aunque la oposición no está capitalizando esto”, dice el analista Arturo Espinosa.
Una encuesta de Buendia y Márquez , la preferencia electoral hacia Morena se ubica en 39% muy por encima del segundo lugar que ocupa Acción Nacional con 11% o el PRI con 10. Sin embargo, hay una caída en esa preferencia pues en agosto pasado era de 35. La opinión negativa hacia el partido también se incrementó pues hace un año se ubicaba en 19% y hace un mes en 24%.
A nivel gubernatura, Morena tiene preferencia en estados como Baja California, Quintana Roo, Michoacán, Chihuahua, Tlaxcala, Guerrero y Zacatecas.
A este proceso, Morena también llega con tropiezos en el camino. En las elecciones de 2025, en Veracruz, perdió 46 de los 130 municipios que gobernaba, y en Durango, dos de sus 18 municipios. En este año, en las elecciones de Coahuila, Morena logró 26 % de la votación, pero no consiguió ninguna curul de mayoría en el Congreso, mientras que el PRI se quedó con los 16 distritos que se pusieron en disputa.
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Morena se adelanta a la carrera y a las fricciones
Este miércoles, la alianza de Morena junto al Partido del Trabajo y Verde Ecologista dio el primer paso con la publicación de la convocatoria para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, una figura que los morenistas usan para posicionarse antes de iniciar el proceso electoral.
La líder Morena Ariadna Montiel defendió el papel de los coordinadores. “Son dos procesos distintos”, dijo para asegurar que no estarán en campaña si no defendiendo el proyecto.
“El tiempo de los coordinadores es este… ¿cuál será su responsabilidad? Caminar, informar y defender la soberanía de nuestra patria, esa es la tarea que en este momento tendrán quienes resulten responsables. ¿Por qué es tan importante? Porque esto es el proyecto, la elección, las campañas electorales tienen como fondo llevarle un proyecto a la gente”, dijo.
Esto es la consolidación de nuestro proyecto en territorio y ya vendrá su momento para el tema de las y los candidatos oficiales para el próximo proceso electoral federal y local,
Ariadna Montiel, líder de Morena.
Actualmente hay más de 50 anotados para las coordinaciones de la Defensa de la Transformación y se espera que se sumen más personajes a los senadores, diputados federales, presidentes municipales y funcionarios que ya levantaron la mano.
Entre ellos se encuentran Andrea Chávez (Chihuahua), Beatriz Mójica (Guerrero), Tatiana Clouthier (Nuevo León), José Narro Céspedes (Nayarit), Nora Ruvalcaba (Aguascalientes), Santiago Nieto (Querétaro), entre otros.
Cada una de las encuestas que levantará el partido para definir a sus aspirantes en 2027 contendrá hasta seis nombres, por lo que para las 17 gubernaturas en juego se sondeará hasta 102 nombres.
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Para analistas políticos, aunque falta un año para la elección intermedia de 2027, el partido no atraviesa su mejor momento pues por un lado, al que se sumaría un proceso ríspido para definir a sus candidatos.
“En todos los partidos, en toda la historia, en cualquier país, cuando vienen las definiciones de candidaturas, siempre hay divisiones, siempre hay desencuentros, siempre hay desacuerdos. El problema está en cómo procesan esos desacuerdos”, plantea Miguel Calderón Chelius, analista político e investigador de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
Para que la conducción se desarrolle sin fracturas, desde la dirigencia nacional a cargo de Ariadna Montiel, se realizan visitas en los estados para reunirse con los aspirantes a ser el candidato de Morena, entre ellos Guerrero, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Nuevo León.
Ariadna Montiel asegura que en esos encuentros se convocó a la unidad entre los morenistas y se les informó sobre las reglas para que la contienda se desarrolle en unidad.
“Les hemos venido planteando es el plan de trabajo, el plan de acción de Defensa de la Soberanía de manera general, cómo vendrá el proceso y también llamando a la unidad, que haya mucho respeto. Y la verdad nos ha ido muy bien”, dijo el pasado martes en conferencia en la Ciudad de México.
Por ejemplo, la semana pasada, la presidenta de Morena y la secretaria de Elecciones, Citlalli Hernández, se reunieron con políticos de Guerrero, varios de ellos, se mencionan como aspirantes para abanderar a Morena en busca de retener el estado que hoy gobierna Evelyn Salgado.
A la “encerrona” llegaron políticos como Esthela Damián, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República, la experredista Beatriz Mojica Morga, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, el senador y pare de la gobernadora actual, Felix Salgado Macedonio, el diputado local, Jesús Urióstegui, el diputado local, Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
El recorrido por el país busca evitar fracturas en el movimiento, el cual ya tiene divisiones internas y pueden intensificarse debido a la definición de las candidaturas.
“Es un partido bajo asedio. A nivel interno hay una lucha, una confrontación entre los distintos grupos, entre las distintas formas de hacer las cosas y distintos intereses. No solo dentro de Morena, sino también con sus aliados con los cuales se ha ido marcando una distancia paulatinamente”, señala Calderón Chelius.
Reglas antifracturas
Al registrarse en el proceso para participar en la encuesta, los interesados aceptan reglas como no contratar espectaculares, no “hablar mal” de sus contrincante s y que les favorezcan o no los resultados, los respetarán.
Uno de los requisitos establecidos es que no se podrá postular ningún familiar de quien hoy tiene un cargo público, lo que afectaría las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio, quien podría buscar la candidatura para lo que ya pidió licencia para separarse de su senaduría.
En la elección de 2027, Morena tendrá que postular a al menos nueve mujeres como candidatas a gobernador, lo que puede ocasionar que algunos hombres a pesar de que ganen la encuesta se queden sin candidatura.
Waldo Fernández, quien solicitó licencia como senador de la República, reconoce que la paridad podría dejarlo sin candidatura rumbo a la gubernatura de Nuevo León, pues para ese estado se han mencionado nombres como el de Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores.
Pues son las reglas con las que se juega y si no te gustan las reglas con las que se juega, pues entonces no participes. Entiendo que el género es una posibilidad que se me puede atravesar, pero estoy cierto que yo voy a ganar la encuesta”
Waldo Fernández, senador con licencia.
A ese escenario se suma que las encuestas han sido cuestionadas por candidatos perdedores de otros procesos electorales. Al respecto, el académico Muñoz Armenta sostiene que ese ejercicio es visto por algunos participantes como el método que busca legitimar una decisión tomada.
"La elección va a ser por encuesta, pero para varios siempre quedan muchas dudas sobre la validez de las encuestas y si en realidad no terminaron designando a los cercanos al grupo de poder", comenta.
Desde la dirigencia de Morena, más allá del cargo, este año lo relevante en el actual proceso electoral es la defensa del proyecto político.
“Hay mucha conciencia del momento político que vivimos, del acoso a nuestro proyecto de nación, de gobierno, por la ultraderecha internacional, como lo hemos venido denunciando y que son ayudados por la oposición en México y en este momento hay mucha claridad de que la defensa de nuestro proyecto y de la nación y de la soberanía es lo fundamental y lo primero”, dijo Montiel hace unos días.