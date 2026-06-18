Morena alista sus cartas rumbo a 2027 ante la primera gran prueba electoral del gobierno Sheinbaum

El referéndum para Sheinbaum

La que será la primera elección sin que López Obrador sea un político en activo también se convertirá en el primer referéndum para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Más allá de lo que gane la alianza, la lectura de fondo es cuánta aprobación tiene.

“Es una elección plebiscitaria, ¿qué significa esto? Se va a medir qué tanta popularidad tiene la presidenta junto con el partido y su candidatos y candidatas a nivel estatal, a nivel federal, a nivel de gubernaturas. Entonces, no es para ver quién gana la elección, si no para ver cómo le va de bien o cómo le va de más o menos al gobierno de la Cuarta Transformación”, dice Aldo Muñoz Armenta, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMéx).

El tsunami impulsado por la marca Morena y que llevó al partido a convertirse en la primera fuerza política del país a menos de 10 años de su fundación, ya no tiene la misma fuerza, aunque se mantiene con la delantera.

Es inevitable que un partido se desgaste después de menos años de sus primeros triunfos” Aldo Muñoz Armenta, catedrático de la UAEMéx.

Al desgaste de ser gobierno, hay otro elemento que afecta la imagen de Morena: los señalamientos de algunos de sus integrantes con el narcotráfico.

“A Morena le ha impactado bastante fuerte todo este tema de vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, en general con el caso de Rocha Moya, aunque la oposición no está capitalizando esto”, dice el analista Arturo Espinosa.

Una encuesta de Buendia y Márquez , la preferencia electoral hacia Morena se ubica en 39% muy por encima del segundo lugar que ocupa Acción Nacional con 11% o el PRI con 10. Sin embargo, hay una caída en esa preferencia pues en agosto pasado era de 35. La opinión negativa hacia el partido también se incrementó pues hace un año se ubicaba en 19% y hace un mes en 24%.

A nivel gubernatura, Morena tiene preferencia en estados como Baja California, Quintana Roo, Michoacán, Chihuahua, Tlaxcala, Guerrero y Zacatecas.

A este proceso, Morena también llega con tropiezos en el camino. En las elecciones de 2025, en Veracruz, perdió 46 de los 130 municipios que gobernaba, y en Durango, dos de sus 18 municipios. En este año, en las elecciones de Coahuila, Morena logró 26 % de la votación, pero no consiguió ninguna curul de mayoría en el Congreso, mientras que el PRI se quedó con los 16 distritos que se pusieron en disputa.