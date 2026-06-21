Maru Campos y Ariadna Montiel chocan de nuevo por Rocha Moya y la soberanía nacional

En respuesta, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la panista de promover la intervención extranjera y la calificó como una “traidora a la patria”.

“¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’ después de que promueves la intervención extranjera? Tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno”, cuestionó la morenista.

Desde sus redes sociales, Montiel señaló que Maru Campos no tiene calidad moral para dirigirse a la presidenta Claudia Sheinbaum y recordó que Genaro García Luna pactó con el crimen organizado, lo que –dijo– derivó en un aumento de la violencia en México.

La funcionaria federal afirmó que su partido defenderá la soberanía de México frente a lo que calificó como “lo más rancio del conservadurismo hipócrita” representado por la gobernadora.

No fue el único posicionamiento de Morena en esta confrontación. El coordinador del partido en el Senado, Ignacio Mier, acusó a la gobernadora panista de anteponer intereses extranjeros por encima de la soberanía nacional al respaldar posibles intervenciones externas.

Desde su cuenta en X, el senador señaló que no sorprenden las declaraciones de la mandataria estatal, al asegurar que en diversas ocasiones ha mostrado disposición para defender intereses foráneos.

También recordó que en la Fiscalía General de la República (FGR) existen investigaciones en contra de su equipo estatal por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, derivadas –afirmó– de los operativos en Chihuahua donde participaron agentes de la CIA.

.@MaruCampos_G, ¿cómo te atreves a querer dar lecciones de “seguridad y soberanía” después de que promueves la intervención extranjera, tienes a #Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones… https://t.co/KFZ5iihq9S — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 21, 2026

Ante ello, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, acusó a la panista promover la intervención extranjera y la calificó de ser una “traidora a la patria”.

“¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de “seguridad y soberanía” después de que promueves la intervención extranjera, tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?”, cuestionó la morenista.

Desde sus redes sociales, la morenista señaló que Maru Campos no tiene calidad moral para emplazar a la presidenta Claudia Sheinbaum y mencionó que fue Genaro García Luna pactó con el crimen organizado, lo que provocó violencia en México.

La exsecretaria de Estado señaló que su partido defenderá la soberanía de Méico fente A lo más rancio del conservadurismo hipócrita” que representa la gobernadora.

No fue el único panista que se metió en esta confrontación. El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, acusó a la gobernadora panista de anteponer los intereses extranjeros sobre soberanía nacional al justificar intervenciones extranjeras.

Desde su cuenta de X, el senador mencionó que no sorprenden las declaraciones de la gobernadora, debido a que en más de una ocasión muestra disposición por defender intereses extranjeros.

También recordó que en la Fiscalía General de la República (FGR) hay una investigación en contra de su equipo por posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional por los operativos en Chihuahua, donde operaban agentes de la CIA, dijo, sin autorización de las autoridades federales.

Esta confrontación entre morenistas y panistas por Rocha Moya y la presunta intervención de agentes de la CIA en labores de seguridad en Chihuahua lleva más de un mes, por lo que ambos partidos, por separado, defienden su narrativa.