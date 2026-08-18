SCJN avala exigir más años de cotización para garantizar que un sistema de pensiones sea sostenible

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que aumentar los años de cotización necesarios para obtener una pensión completa puede ser constitucional cuando la medida busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

El Pleno analizó la constitucionalidad de la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y los Trabajadores del Estado de Nayarit, que sustituyó el anterior esquema de pensiones por un modelo de ahorro para el retiro basado en cuentas individuales administradas por un fondo estatal.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el cambio en el requisito para obtener 100% de la pensión por vejez. La nueva legislación elevó de 30 a 35 años el periodo de cotización necesario para alcanzar ese porcentaje.

La Corte consideró que el aumento no viola el principio de progresividad de los derechos sociales, debido a que existe una justificación relacionada con la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, según se explica en el comunicado sobre el caso .

Aunque la resolución corresponde a la ley de pensiones de Nayarit, el criterio de la SCJN sienta un precedente relevante para futuras controversias en el país, al reconocer que la sostenibilidad financiera de un sistema puede justificar cambios en los requisitos para obtener una pensión, siempre que se respeten los derechos adquiridos.