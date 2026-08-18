Credencial Única de Salud vs. IMSS-Bienestar: para quién son cada una y qué beneficios tienen

¿Qué es el Servicio Universal de Salud?

Es una estrategia del gobierno federal para que las instituciones de salud públicas, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, compartan infraestructura y servicios, con el fin de atender a la población aunque no tenga derechohabiencia.

El objetivo principal es que las personas accedan a los mejores servicios médicos disponibles y más cercanos a su domicilio.

Credencial Única de Salud

Esta credencial va dirigida a todas las personas con y sin seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex y Sedena)

El intercambio de servicios de salud se realizará de forma gradual y comenzará a partir del 1 de enero de 2027.

En los módulos del Sistema del Sistema Universal de Salud.

La primera etapa se llevó a cabo del 13 al 30 de abril de 2026 en 2,059 módulos en las 24 ciudades capitales del mismo número de estados.

Una vez concluido el trámite, se necesita una identificación oficial con fotografía y un documento probatorio de identidad: acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio o trámite de refugio.

Además se solicita CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Una vez concluido el registro, la credencial física se enviará a cada domicilio en seis semanas. También se activará una credencial digital.

Esta credencial servirá para identificarse y tener acceso a partir de 2027 a cualquier hospital del IMSS, ISSSTE, Pemex e IMSS Bienestar.