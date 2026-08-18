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México

Credencial Única de Salud vs. IMSS-Bienestar: estas son las diferencias y los beneficios de cada tarjeta

La credencial Única de Salud sustituirá de forma gradual a los carnets de los sistemas del IMSS e ISSSTE. El objetivo es que las personas se atiendan en cualquier institución pública de salud.
mar 18 agosto 2026 10:45 AM
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Credencial Única de Salud vs. IMSS-Bienestar: para quién son cada una y qué beneficios tienen
A pesar de que el Gobierno federal busca que se atienda de manera universal a los ciudadanos, hay diferencias entre el registro al IMSS Bienestar y la credencial Universal de Salud. (Fotos: IMSS Bienestar / @bienestarmx )

Tras el arranque para obtener la credencial del Servicio de Salud Universal que forma parte de la estrategia del Gobierno federal para acceder a las diferentes instituciones públicas del sector salud en el país, existen dudas acerca de su implementación y las diferencias que existen con la credencial del IMSS Bienestar.

Los derechohabientes del IMSS e ISSSTE y personas que no estén adheridas a alguna de las instituciones, podrán tramitarla en alguno de los módulos que instalará la Secretaría del Bienestar en los estados del país, con base en un calendario y documentación requerida.

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¿Qué es el Servicio Universal de Salud?

Es una estrategia del gobierno federal para que las instituciones de salud públicas, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, compartan infraestructura y servicios, con el fin de atender a la población aunque no tenga derechohabiencia.

El objetivo principal es que las personas accedan a los mejores servicios médicos disponibles y más cercanos a su domicilio.

Credencial Única de Salud

Esta credencial va dirigida a todas las personas con y sin seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex y Sedena)

El intercambio de servicios de salud se realizará de forma gradual y comenzará a partir del 1 de enero de 2027.

En los módulos del Sistema del Sistema Universal de Salud.

La primera etapa se llevó a cabo del 13 al 30 de abril de 2026 en 2,059 módulos en las 24 ciudades capitales del mismo número de estados.

Una vez concluido el trámite, se necesita una identificación oficial con fotografía y un documento probatorio de identidad: acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, documento migratorio o trámite de refugio.

Además se solicita CURP, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.

Una vez concluido el registro, la credencial física se enviará a cada domicilio en seis semanas. También se activará una credencial digital.

Esta credencial servirá para identificarse y tener acceso a partir de 2027 a cualquier hospital del IMSS, ISSSTE, Pemex e IMSS Bienestar.

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Registro al IMSS Bienestar

Este registro va dirigido a las personas que no son derechohabientes del IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex)

Se tiene acceso a los servicios de salud de manera gratuita en todos los niveles de atención.

Se realiza de manera presencial en algunos de los módulos, los cuales puedes ubicar en el siguiente enlace o en línea. https://imssbienestar.gob.mx/12_ubica_tu_modulo.html

Este registro sirve para tener el registro de las consultas, estudios, medicamentos, cirugías y otros servicios de salud del IMSS Bienestar.

El documento que se obtiene es el comprobante del registro.

Leer más:

Anuncio del proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud en la conferencia mañanera
México

Credencial del Servicio Universal de Salud: estos son los pasos y requisitos para el registro

En la mañanera del Pueblo de este 18 de agosto, la presidenta de México destacó el avance de la construcción de hospitales en donde ya se realizan también consultas y cirugías de especialidad.

Son 32 hospitales que se han construido en el sistema de IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar y el objetivo es terminar este 2026 con 39.

“De enero a junio de 2026, más de 31 millones de consultas en el sistema único de salud, esto quiere decir que más gente prefiere atenderse en el sector salud”, destacó la presidenta de México.

La mandataria federal destacó los logros de la unificación y atención que se da en el IMSS Bienestar en 24 estados que sí están adheridos a este programa.

"Es decir, si se hubieran quedado los 24 estados con sus propios servicios de salud, éstas crecieron 50% en comparación entre febrero de 2023 y febrero de 2026", expresó.

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En una primera etapa se ofrecerán los siguientes servicios:

1.Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización.

2. Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia.

3. Código infarto con servicios de hemodinamia.

4. Código cerebro para eventos cerebrovasculares.

5. Atención y diagnóstico para cáncer de mama.

6. Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes.

7. Vacunación del Plan Universal de Vacunación.

8. Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

En el segundo semestre de 2027 se incluirá el intercambio de servicios especializados , como radioterapia, laboratorio y servicios de imagen.

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