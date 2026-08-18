Sheinbaum prevé que el contraalmirante Fernando Farías Laguna sea trasladado a México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, puede ser trasladado a México en breve.
“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, dijo la mandataria durante su conferencia. Agregó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el avance del procedimiento y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participar en el proceso.