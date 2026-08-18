Sheinbaum prevé que el contraalmirante Fernando Farías Laguna sea trasladado a México

El contraalmirante es señalado por la FGR como uno de los presuntos integrantes de una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, esquema de contrabando de combustibles que involucra a empresarios y funcionarios. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, permanece detenido en México.

Tras su detención, el gobierno mexicano buscó inicialmente que Argentina lo deportara debido a que habría ingresado a ese país con documentación falsa. Al no concretarse esa vía, México avanzó hacia el procedimiento de extradición.

En mayo, autoridades argentinas trasladaron a Farías Laguna a una prisión federal mientras continuaba el proceso judicial en ese país. La FGR había informado que preparaba una solicitud formal de extradición ante las autoridades argentinas.

La eventual llegada de Farías Laguna a México permitiría que comparezca ante el juez que ordenó su captura por su presunta responsabilidad en la red de contrabando de hidrocarburos.