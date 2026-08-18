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México

Sheinbaum prevé que el contraalmirante Fernando Farías Laguna sea trasladado a México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el contraalmirante Fernando Farías Laguna todavía no es traslado, pero “todo parece indicar” que será extraditado a México desde Argentina.
mar 18 agosto 2026 10:54 AM
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Quién es Manuel Farías Laguna, el vicealmirante detenido por huachicol fiscal
Manuel Farías Laguna es señalado por encabezar la trama de huachicol fiscal. (Foto: Secretaría de Marina)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, puede ser trasladado a México en breve.

“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, dijo la mandataria durante su conferencia. Agregó que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre el avance del procedimiento y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participar en el proceso.

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Sheinbaum señaló que el traslado podría concretarse este martes, miércoles o jueves, aunque aclaró que todavía no cuenta con una fecha definida.

“Le pedí a la Fiscalía que pudiera dar la información y a Relaciones Exteriores que participe en este proceso”, explicó.

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Farías Laguna fue detenido el 23 de abril en Argentina, luego de permanecer prófugo de la justicia mexicana desde 2025. Su captura se realizó con apoyo de una ficha roja de Interpol y derivó de una orden de aprehensión relacionada con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

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El contraalmirante es señalado por la FGR como uno de los presuntos integrantes de una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, esquema de contrabando de combustibles que involucra a empresarios y funcionarios. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, permanece detenido en México.

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Tras su detención, el gobierno mexicano buscó inicialmente que Argentina lo deportara debido a que habría ingresado a ese país con documentación falsa. Al no concretarse esa vía, México avanzó hacia el procedimiento de extradición.

En mayo, autoridades argentinas trasladaron a Farías Laguna a una prisión federal mientras continuaba el proceso judicial en ese país. La FGR había informado que preparaba una solicitud formal de extradición ante las autoridades argentinas.

La eventual llegada de Farías Laguna a México permitiría que comparezca ante el juez que ordenó su captura por su presunta responsabilidad en la red de contrabando de hidrocarburos.

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huachicoleros Secretaría de Marina

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