Las ciudades anfitrionas llegan al Mundial 2026 con retos en movilidad, agua e infraestructura

Los asistentes a la inauguración del Mundial 2026 tendrán que llegar al Estadio CDMX (antes Estadio Azteca) con muchas horas de anticipación. Aunque el primer partido México Vs. Sudáfrica inicia a las 13:00 horas, el recinto permitirá la entrada desde las seis de la mañana para evitar contratiempos.
Atravesar la capital del país será una odisea. La ciudad recibe a miles de turistas con un transporte público rebasado por la demanda y la falta de mantenimiento.
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Guadalajara y Monterrey, las otras sedes mundialistas, no están exentas de problemáticas similares. Las tres ciudades mexicanas construyeron o remodelaron obras de transporte e infraestructura urbana para el Mundial, la mayoría construidas a contrarreloj, que tuvieron que cambiar proyectos, quedaron inconclusas o fueron inauguradas de forma parcial.
En total, el gobierno federal destinó más de 4,500 millones de pesos al Mundial, pero sin la obligación de transparentar los contratos con proveedores, constructoras o empresas, según un análisis de Fundar.
Tampoco reportará cuánto dinero dejará de recaudar durante la Copa Mundial. Desde el sexenio del priista Enrique Peña Nieto se acordó que la FIFA no pagara impuestos, a pesar de que proyecta obtener 8,911 millones de dólares en ingresos.
Con este telón de fondo, el Mundial no solo pondrá a prueba a los jugadores de cada selección, sino también la infraestructura, si es relevante para la ciudadanía o será un gasto innecesario que los gobiernos de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco desembolsaron para que el balón rodara por tercera vez en el país.
Nadie padece más el transporte público capitalino que los dos millones de habitantes del Estado de México que todos los días se trasladan a la ciudad. En las horas pico, cualquier vía es un caos, incluso sin manifestaciones ni lluvias.
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Ahora, con el Mundial en casa, se podrán sumar alrededor de 800,000 turistas al transporte y al tráfico durante el próximo mes.
El gobierno capitalino apostó por remodelar las estaciones del Metro más usadas por los turistas, con candelabros y otros cambios de imagen.
La verdadera prueba será comprobar si las modificaciones solo fueron decorativas o mejorarán el servicio de este transporte, al menos en la Línea 2 , que lleva al Estadio Ciudad de México y que todavía el martes registró fallas y retrasos.
Hace una semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el Jardín Flotante Tlallipan, que tomó nueve meses edificar y costó 2,000 millones de pesos, aproximadamente.
No obstante, un día antes de su inauguración, este corredor peatonal elevado sobre la Calzada Tlalpan registró encharcamientos, filtraciones de agua y hasta complicaciones de drenaje. Las lluvias sacaron a flote estas fallas.
Inaugurado ayer, el jardín flotante Tlallipan amaneció hoy inundado tras las lluvias. Trabajadores tuvieron que sacar el agua a escobazos, pese a que la obra costó 2,000 millones de pesos. pic.twitter.com/nvapoPiICd
La obra, además, se abrió al público incompleta, pues falta la conexión con la estación del Metro Chabacano y los bajopuentes peatonales.
Entre las estaciones de Chabacano y San Antonio Abad, varios bajopuentes siguen cerrados por los trabajos de remodelación.
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Obras en el Metro
Si los ciudadanos ya hacían bromas en redes sociales sobre que la Línea 2 del Metro se parece al Titanic con la instalación de candelabros, las lluvias dieron más material para la parodia. Los usuarios reportaron encharcamientos y goteras en esas estaciones recién remodeladas.
Otro transporte que estará a prueba en este Mundial es el Tren Ligero, fundamental porque lleva al Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), donde se llevarán a cabo cinco partidos.
El tren fue rehabilitado para duplicar su capacidad, de dos a cuatro vagones. Aunque fue reabierto en mayo, aún presentaba obras inconclusas y las autoridades tuvieron que realizar ajustes adicionales a las vías.
En medio del furor por mejorar la imagen de la ciudad, vecinos del Estadio Azteca acusan que las obras afectaron su acceso al agua potable, que desde hace años escasea en la capital del país, sobre todo en colonias populares.
Las lluvias ayudaron a llenar las presas que abastecen a la capital y contribuyeron, por el momento, a evitar una crisis hídrica como la registrada en otras temporadas de calor.
El clima también juega en contra. Las lluvias torrenciales de los últimos días amenazan con complicar los trayectos hacia los estadios en medio de las protestas que maestros y familias de desaparecidos realizarán en el marco del evento deportivo.
Las promesas incumplidas de Monterrey
En Monterrey, donde se llevarán a cabo cuatro partidos de la Copa Mundial, también hay obras sin finalizar a horas de que arranque la fiesta futbolera.
El gobierno de Samuel García, emanado de Movimiento Ciudadano, comenzó la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Nuevo León en 2023, pero aún no concluye.
Estas obras serán visibles a los turistas que lleguen a la ciudad para ver los partidos de futbol, ya que la construcción va de la zona del Obispado hasta la terminal del Aeropuerto Internacional de Monterrey.
También está el Parque del Agua, proyecto al que más le apostó el gobernador, pues tiene planeado recibir ahí a miles de visitantes, incluso a la princesa de Japón, Hisako de Takamado.
Sin embargo, solo fue inaugurada una parte de este complejo de 80 hectáreas y el resto concluirá después del Mundial. La primera área de construcción está conectada con el Estadio Monterrey, el Parque Río La Silla y el Zoológico La Pastora para conformar un corredor con un foro cultural para 4,500 personas, ocho lagos humedales, fuegos artificiales y canchas deportivas.
Originalmente, el gobierno del estado contemplaba concluir el Parque antes de la Copa Mundial, pero los retrasos orillaron a las autoridades a realizar una apertura parcial. Se espera que la obra completa finalice hasta septiembre.
Tampoco están listos los puentes peatonales que se construyen sobre el Río Santa Catarina para conectarlo con la Línea 4 del Metro, que tampoco está terminada, aunque se proyectaba acabar en mayo.
Apenas el lunes pasado, el gobernador Samuel García supervisó las obras que conectarán con las estaciones Rise e ISSSTE Obispado.
A esto se agrega que los ciudadanos denunciaron en redes sociales que el gobierno estatal colocó vallas de concreto y lonas decorativas en las avenidas principales de Monterrey con el fin de “ocultar colonias y zonas marginadas” a los turistas.
Jalisco: con obras listas y afectaciones
Guadalajara es la única sede mundialista que entregó a tiempo las obras prometidas. El gobernador Pablo Lemus, también de Movimiento Ciudadano, se centró en remodelar las líneas 4 y 5 del Metro.
La primera se reinauguró en diciembre de 2025 y la segunda, que conecta con el estadio y el aeropuerto de la ciudad, reabrió la semana pasada.
Antes de la inauguración del Mundial 2026,Sports Illustrated México hizo la pruebadesde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hasta el Estadio Guadalajara, para comprobar qué tan viable resulta la nueva alternativa de transporte público construida: una ruta de 11 pesos, con unidades eléctricas, carriles confinados y conexión con puntos clave de la sede. Aún con detalles técnicos, pero a diferencia de Monterrey y CDMX, Guadalajara cumplió.
En enero, quedó lista la remodelación de la Cruz de Plazas, una zona del Centro Histórico de Guadalajara donde se hará el FIFA Fan Fest. El gobierno local invirtió 200 millones de pesos.
Sin embargo, las obras no se hicieron sin afectaciones. Los comerciantes del lugar denunciaron que fueron desalojados para “limpiar las calles”, a pesar de que les prometieron permisos para seguir operando cuando quedara lista la remodelación.
Por restricciones de la FIFA, que no permite obras activas cercanas a las rutas aeroportuarias, el gobierno de Jalisco canceló otros proyectos. Entre ellos, la construcción de un paso elevado en la carretera a Chapala, que se retomará hasta 2029.
Tampoco se concretaron las remodelaciones en la Plaza de la Liberación, Plaza Fundadores y la explanada del Instituto Cultural Cabañas, puntos turísticos importantes de Guadalajara que ahora están en obra y con vallas metálicas.
El estado, el tercero con más desaparecidos al sumar 12,700, también concentra protestas de colectivos de búsqueda de personas y de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara que desde hace meses denuncian que a sus hogares llega agua contaminada de la red pública, a la que no llega inversión para solucionar el problema.
Por estos escenarios, la organización Fundar, en un análisis conjunto con otras asociaciones, señala que el Mundial dejará costos económicos, sociales, ambientales y territoriales.
Estos impactos, aseguran, no encajan en la narrativa oficial de que el evento deportivo más grande del planeta dejará una gran derrama económica.