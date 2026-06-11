Las ciudades anfitrionas llegan al Mundial 2026 con retos en movilidad, agua e infraestructura

Obras en el Metro

Si los ciudadanos ya hacían bromas en redes sociales sobre que la Línea 2 del Metro se parece al Titanic con la instalación de candelabros, las lluvias dieron más material para la parodia. Los usuarios reportaron encharcamientos y goteras en esas estaciones recién remodeladas.

Otro transporte que estará a prueba en este Mundial es el Tren Ligero, fundamental porque lleva al Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), donde se llevarán a cabo cinco partidos.

El tren fue rehabilitado para duplicar su capacidad, de dos a cuatro vagones. Aunque fue reabierto en mayo, aún presentaba obras inconclusas y las autoridades tuvieron que realizar ajustes adicionales a las vías.

En medio del furor por mejorar la imagen de la ciudad, vecinos del Estadio Azteca acusan que las obras afectaron su acceso al agua potable, que desde hace años escasea en la capital del país, sobre todo en colonias populares.

Las lluvias ayudaron a llenar las presas que abastecen a la capital y contribuyeron, por el momento, a evitar una crisis hídrica como la registrada en otras temporadas de calor.

El clima también juega en contra. Las lluvias torrenciales de los últimos días amenazan con complicar los trayectos hacia los estadios en medio de las protestas que maestros y familias de desaparecidos realizarán en el marco del evento deportivo.

Las promesas incumplidas de Monterrey

En Monterrey, donde se llevarán a cabo cuatro partidos de la Copa Mundial, también hay obras sin finalizar a horas de que arranque la fiesta futbolera.

Trabajos de reparación de calles en los alrededores del estadio Monterrey el 6 de junio de 2026. (Foto: Julio César Aguilar/AFP)

El gobierno de Samuel García, emanado de Movimiento Ciudadano, comenzó la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Nuevo León en 2023, pero aún no concluye.

Estas obras serán visibles a los turistas que lleguen a la ciudad para ver los partidos de futbol, ya que la construcción va de la zona del Obispado hasta la terminal del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

También está el Parque del Agua, proyecto al que más le apostó el gobernador, pues tiene planeado recibir ahí a miles de visitantes, incluso a la princesa de Japón, Hisako de Takamado.