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CDMX

Tlalpan cerrado por el Mundial 2026: calles afectadas, marchas y accesos restringidos

Movilizaciones, restricciones vehiculares y operativos especiales modifican la movilidad en distintos puntos de la capital desde las primeras horas de este jueves.
jue 11 junio 2026 11:06 AM
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La zona de seguridad de última milla abarcará el área comprendida entre Avenida Santa Úrsula, Periférico, Circuito Azteca, Avenida del Imán, Gran Sur, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Tlalpan y Viaducto Tlalpan ya registran cierres viales este jueves por los operativos de seguridad previos a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Aunque la ceremonia aún no comienza, las restricciones ya afectan la circulación en la zona sur de la capital y podrían complicar los traslados durante gran parte del día.

Lee: Inauguración del Mundial 2026 en CDMX en vivo

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Calles cerradas alrededor del Estadio Ciudad de México

Como parte del operativo "Última Milla", las autoridades implementaron un polígono de seguridad alrededor del estadio para facilitar el acceso. Las vialidades que ya registran restricciones son Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, uno de los principales accesos a la zona.

Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son:

- San Gabriel – Santa Úrsula

- San Benjamín – Santa Úrsula

- San Cástulo – Santa Úrsula

- San Celso – Santa Úrsula

- San León – Santa Úrsula

- Santo Tomás – San Alejandro

- Santo Tomás – San Jorge

Las vialidades con acceso restringido para residentes

Algunas zonas permanecerán parcialmente cerradas y solo podrán ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.

Entre ellas se encuentran estas:

- San Guillermo – San Alejandro

- San Guillermo – San Jorge

- San Guillermo – Santa Úrsula

- Acoxpa y Las Torres

- Gran Sur e Imán

- Periférico y Circuito Azteca

- Periférico y Coscomate

- Periférico y Renato Leduc

- Periférico y Tlalpan

- Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Los residentes deberán contar con una acreditación vehicular y código QR para ingresar durante los operativos

Quiénes pueden ingresar al polígono de seguridad

El acceso dentro de la zona restringida estará limitado a personas previamente autorizadas.

Podrán ingresar:

- Peatones con boleto válido para el partido

- Residentes acreditados

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- Vehículos autorizados

- Unidades de emergencia

La zona de seguridad estará delimitada por avenida Santa Úrsula al norte; Circuito Azteca y Periférico al sur; avenida del Imán y Gran Sur al poniente; así como Calzada de Tlalpan, Acoxpa y avenida de las Torres al oriente.

Las marchas programadas este 11 de junio en CDMX

Diversos contingentes tienen previsto movilizar rumbo a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Las concentraciones están previstas entre las 7:00 y las 9:00 horas, mientras que los recorridos comenzarían entre las 10:00 y las 12:00 horas. La llegada de los contingentes se espera alrededor de las 13:00 horas.

Madres buscadoras

- Punto de reunión: zona del Estadio Olímpico Universitario.
- Recorrido previsto: Insurgentes Sur, Ciudad Universitaria y alrededores del Estadio Ciudad de México.

Trabajadores del Poder Judicial

- Punto de reunión: inmediaciones de la estación Perisur del Metrobús.
- Recorrido previsto: Insurgentes Sur con dirección al estadio.

Lee: Mega marcha del 11 de junio en CDMX en vivo

Integrantes de la CNTE

- Punto de reunión: zona de San Jerónimo.
- Recorrido previsto: Periférico Sur, Cuicuilco y Santa Úrsula.

Pensionados de Pemex y CFE

- Punto de reunión: Hospital Central de Pemex.
- Recorrido previsto: Periférico Sur con dirección al cruce de Viaducto Tlalpan antes de dirigirse a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Transportistas

- Punto de reunión: Glorieta de Vaqueritos.
- Recorrido previsto: Periférico Sur con dirección a Santa Úrsula.

Campesinos

- Punto de reunión: Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte.
- Trayecto previsto: Calzada de Tlalpan y zona de Santa Úrsula.

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Trabajadores de la salud

- Inicio de movilización: Avenida del Imán.

- Recorrido estimado: Circuito Azteca y alrededores del Estadio Ciudad de México.

Las calles del Centro Histórico que siguen afectadas por la CNTE

Junto con las movilizaciones programadas para este día, persisten las afectaciones provocadas por el plantón que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Su campamento principal permanece sobre la avenida 20 de Noviembre, entre Venustiano Carranza y Mesones.

Debido a ello, automovilistas y peatones pueden encontrar complicaciones para circular en calles cercanas al Zócalo, entre ellas:

- Madero

- 5 de Mayo

- Tacuba

- Allende

- Simón Bolívar

- Filomeno Mata

- 20 de Noviembre

La recomendación para quienes deban desplazarse por el primer cuadro de la ciudad es considerar rutas alternas y tiempos adicionales de traslado.

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Mundial de Futbol 2026 Protesta

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