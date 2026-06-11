Calles cerradas alrededor del Estadio Ciudad de México
Como parte del operativo "Última Milla", las autoridades implementaron un polígono de seguridad alrededor del estadio para facilitar el acceso. Las vialidades que ya registran restricciones son Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, uno de los principales accesos a la zona.
Las vialidades que funcionarán únicamente para peatones son:
- San Gabriel – Santa Úrsula
- San Benjamín – Santa Úrsula
- San Cástulo – Santa Úrsula
- San Celso – Santa Úrsula
- San León – Santa Úrsula
- Santo Tomás – San Alejandro
- Santo Tomás – San Jorge
Las vialidades con acceso restringido para residentes
Algunas zonas permanecerán parcialmente cerradas y solo podrán ser utilizadas por residentes acreditados y vehículos autorizados.
Entre ellas se encuentran estas:
- San Guillermo – San Alejandro
- San Guillermo – San Jorge
- San Guillermo – Santa Úrsula
- Acoxpa y Las Torres
- Gran Sur e Imán
- Periférico y Circuito Azteca
- Periférico y Coscomate
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Tlalpan
- Tlalpan y Viaducto Tlalpan
Los residentes deberán contar con una acreditación vehicular y código QR para ingresar durante los operativos
Quiénes pueden ingresar al polígono de seguridad
El acceso dentro de la zona restringida estará limitado a personas previamente autorizadas.
Podrán ingresar:
- Peatones con boleto válido para el partido
- Residentes acreditados