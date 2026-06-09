Crónica: el viaje del Aeropuerto al Estadio Guadalajara por 11 pesos

La idea parecía sencilla: aterrizar en Guadalajara, tomar Mi Macro Aeropuerto y llegar al estadio mundialista sin depender de un taxi, una aplicación de transporte o un automóvil particular.

Durante años, ese trayecto no tuvo una solución directa para el visitante, pero desde el 4 de junio pasado existe una alternativa construida para el Mundial: la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto, un sistema que promete conectar la terminal aérea con el área metropolitana, el centro, Expo Guadalajara y, en días de partido, el Estadio Akron. La infraestructura está, pero la experiencia todavía se está acomodando.

La Copa del Mundo se inaugura este jueves 11 de junio con México contra Sudáfrica en el Estadio Azteca y Guadalajara entrará en escena esa misma noche con el Corea del Sur contra Chequia en el Akron.

La ciudad pasó la fase de planeación, ahora viene el examen. El aeropuerto luce listo: Hay señalización en inglés y español, no se observan obras visibles y la terminal transmite esa imagen de orden que una ciudad sede necesita ofrecer a los visitantes extranjeros.

La nueva ruta lleva a los usuarios por 11 pesos desde el Aeropuerto hasta el Estadio Guadalajara. (Foto: Especial )

El problema aparece cuando uno intenta encontrar el nuevo transporte. Dentro de la terminal abundan las indicaciones hacia salidas, taxis y autobuses, pero la referencia a Mi Macro Aeropuerto aparece hasta salir a la explanada, en un letrero colocado hacia un costado. Antes de eso, no hay demasiadas pistas.

La primera consulta tampoco ayuda: un guardia recomienda revisar Google Maps. Después de caminar hacia la zona del nuevo transporte y volver a preguntar, llega por fin la respuesta correcta: la estación está unos metros más adelante. Ahí comienza el recorrido mundialista, pero también los detalles.

Las máquinas de recarga no aceptan billetes. Un trabajador explica que se llenaron de efectivo y por eso solo permiten monedas. Como no hay forma de pagar, el personal deja pasar a los usuarios sin cobrar los 11 pesos que cuesta el viaje, una señal de que la obra acaba de ser inaugurada y necesita afinar algunos detalles para estar lista para el 11 de junio.

La Línea 5 inició operaciones apenas una semana antes del inicio de la Copa del Mundo. Es una de las obras centrales del gobierno local rumbo al torneo y una de las apuestas más importantes de movilidad para presentar a Guadalajara como una ciudad conectada.

Miles de usuarios ya han sido beneficiados con la nueva ruta de transporte. (Foto: Especial )

La inversión tuvo un costo estimado de 5,350 millones de pesos para la Línea 5 Macro Aeropuerto. No es una obra menor.

El sistema opera con unidades Volvo 100 por ciento eléctricas, tiene una cobertura de 32 kilómetros y fue diseñado para conectar cinco municipios del Área Metropolitana.

Su ruta no se limita al aeropuerto y al estadio, enlaza con Parque Agua Azul, una puerta hacia el centro de Guadalajara, y con Expo Guadalajara, una de las zonas hoteleras, económicas y de eventos más importantes del torneo. Además, se integra con Mi Tren, Mi Macro Periférico y Mi Macro Calzada.

Guadalajara no solo estrenó transporte hacia su aeropuerto, sino un legado para su red de movilidad pensada para visitantes y locales, que necesitarán moverse entre terminal aérea, centro, zonas hoteleras, puntos de reunión y estadio.

La nueva forma de llegar a tu destino ya está en marcha.



La Línea 5 Macro Aeropuerto ya opera para conectar la terminal aérea con distintos puntos estratégicos del Área Metropolitana, mediante unidades 100 % eléctricas que ofrecen mayor comodidad, eficiencia y una alternativa… pic.twitter.com/WTKWBbtMdb — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 9, 2026

La comparación con Ciudad de México ayuda a dimensionarlo. El Metrobús capitalino hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez cuesta 30 pesos y conecta con el centro a través de la Línea 4, pero no lleva directamente al Estadio Ciudad de México.

Guadalajara, en cambio, intenta resolver por 11 pesos un trayecto mucho más mundialista: aeropuerto, red metropolitana y conexión hacia el Akron.

La comparación no termina con Ciudad de México, también alcanza a Monterrey, la otra sede mexicana mundialista. El caso no es idéntico, pero sí responde a una lógica similar: conectar el aeropuerto con la ciudad y facilitar los traslados de los visitantes hacia los puntos clave del torneo, con un monorriel de la Línea 6 que era una de las grandes obras de movilidad del gobierno estatal por el Mundial, pero el sistema no estará listo para la Copa del Mundo.

A días del inicio, las autoridades confirmaron que el monorriel no operará para los aficionados y que, en su lugar, habrán camiones gratuitos desde el aeropuerto hacia el Estadio Monterrey, zonas hoteleras y Parque Fundidora, sede del Fan Fest.

Ese contraste le da más importancia a la apuesta tapatía. Mientras Monterrey llegará al Mundial con una solución provisional para cubrir la obra inconclusa, Guadalajara ya tiene en operación su corredor aeroportuario, recién inaugurado, con detalles todavía por resolver, pero en funciones. En el papel, es una ventaja logística.

El vehículo cumple con esa imagen de modernidad. Se parece al Metrobús capitalino, pero con la diferencia de que fue pensado para una ciudad que no solo recibirá partidos, también alojará selecciones, aficionados y movimientos constantes por varias semanas. Pero a bordo todavía no se siente el Mundial.

No hay turistas extranjeros con maletas, personas con camisetas de selecciones o grupos de aficionados preguntando cómo llegar al estadio.

La mayoría de los pasajeros son trabajadores del aeropuerto o usuarios locales que aprovechan una ruta que, antes del torneo, les resolvió una parte de su movilidad diaria. Uno de los encargados lo resume así: hasta ahora quienes más la usan son empleados y habitantes de la zona; los visitantes se espera que aparezcan durante el torneo.

La prueba real llegó al final del trayecto. Aunque la Línea 5 está presentada como Aeropuerto–Chapalita Inn–Estadio Akron, por ahora, en días sin partido, el recorrido no llega directo hasta el estadio. Hay que bajar en Chapalita Inn y transbordar a Mi Macro Periférico para seguir hacia Estadio Chivas.

Todos los pasajeros descienden y comienza otra aventura. Dos unidades pasan llenas de pasajeros antes de poder subir. El transbordo toma alrededor de diez minutos y se vuelve más complicado con maleta.

Hay empujones, poco espacio y una instrucción que define bien la parte que todavía debe corregirse antes de la llegada masiva de aficionados: hay que bajar y entrar “como se pueda” al siguiente transporte.

Los encargados explican que en días de partido la operación cambiará y la Línea 5 funcionará con llegada directa al Akron. Es decir, el tramo incómodo no debería existir cuando comience el Mundial en Guadalajara, pero el ensayo sirve precisamente para eso: para mostrar qué tan clara, cómoda y usable es la ruta cuando el visitante todavía no conoce la ciudad.

El cronómetro marca una hora y cinco minutos desde la salida del aeropuerto hasta la estación Estadio Chivas. Ahí, debes subir y cruzar un puente peatonal, caminar un trayecto de unos 15 minutos hasta el estadio, como será con el protocolo de la última milla de FIFA.

Pero lo importante se cumplió: Guadalajara llega con una obra que puede presumir, una ruta aeroportuaria más barata que la de Ciudad de México, más avanzada que la solución provisional de Monterrey y con una vocación más mundialista.

A días del Mundial, Guadalajara ya tiene la obra, ahora necesita que el camino también sea claro y completo hasta el Akron.