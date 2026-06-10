Red de organizaciones crea Observatorio para documentar abusos en México durante el Mundial

En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones advirtieron este martes que durante los últimos meses se documentaron impactos en distintos territorios relacionados con la organización del evento deportivo, que tendrá como sedes la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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De acuerdo con la Red TDT, se identifican operativos, desalojos, detenciones arbitrarias, destrucción de pertenencias e institucionalizaciones forzadas en contra de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente población migrante y personas que viven en la calle.

Las agrupaciones acusaron que las acciones suelen justificarse bajo argumentos de seguridad, turismo, movilidad o mejoramiento urbano.

“La pobreza no debe ser tratada como una amenaza y la protesta tampoco”, señalaron las organizaciones en un pronunciamiento conjunto, al advertir que vivir en la calle, migrar, trabajar en el espacio público o manifestarse no pueden convertirse en motivos de persecución o represión.