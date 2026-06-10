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México

Red de organizaciones crea Observatorio para documentar abusos en México durante el Mundial

La Red TDT anunció la creación del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos para documentar abusos contra migrantes, población en situación de calle, comerciantes ambulantes y manifestantes.
mié 10 junio 2026 01:29 PM
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Observatorio Mundialista de Derechos Humanos
Este martes se realizór el Lanzamiento a nivel nacional del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos. (Foto: Facebook/ IMDEC A.C.)

De cara al arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones civiles de derechos humanos alertaron sobre desalojos, desplazamientos forzados, persecución contra personas migrantes y acciones de “limpieza social” en distintas regiones del país vinculadas a los preparativos del torneo.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), integrada por 88 organizaciones de 23 estados de la República, entre ellas el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, (AsiLegal) y el Centro de los Derechos del Migrante, anunció la creación del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos 2026 bajo el lema “El Mundial Bajo Observación: Porque los Derechos Humanos también juegan”.

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En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones advirtieron este martes que durante los últimos meses se documentaron impactos en distintos territorios relacionados con la organización del evento deportivo, que tendrá como sedes la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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De acuerdo con la Red TDT, se identifican operativos, desalojos, detenciones arbitrarias, destrucción de pertenencias e institucionalizaciones forzadas en contra de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente población migrante y personas que viven en la calle.

Las agrupaciones acusaron que las acciones suelen justificarse bajo argumentos de seguridad, turismo, movilidad o mejoramiento urbano.

“La pobreza no debe ser tratada como una amenaza y la protesta tampoco”, señalaron las organizaciones en un pronunciamiento conjunto, al advertir que vivir en la calle, migrar, trabajar en el espacio público o manifestarse no pueden convertirse en motivos de persecución o represión.

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Uno de los puntos que más preocupa a la Red TDT es el despliegue de seguridad previsto para el torneo, denominado “Plan Kukulcán” , el cual contempla la movilización de aproximadamente 99,000 elementos, entre fuerzas armadas, Guardia Nacional, corporaciones de seguridad pública y personal privado. El operativo abarcará estadios, aeropuertos, hoteles y centros de entrenamiento.

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Ante ello, las organizaciones consideraron que la magnitud de este despliegue puede derivar en riesgos para el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la integridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y comunidades afectadas por los preparativos del evento.

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La Red TDT recordó que las experiencias registradas en otras ciudades del mundo durante grandes eventos deportivos están acompañadas de políticas de contención y desplazamiento de poblaciones históricamente excluidas, por lo que advirtió sobre la posibilidad de que estas prácticas se reproduzcan en México.

Ante este escenario, las organizaciones exigieron a los gobiernos federal, estatales y municipales detener cualquier práctica de criminalización, desplazamiento forzado o limpieza social en contra de las poblaciones prioritarias.

Asimismo, pidieron a las autoridades de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey garantizar condiciones para que las personas puedan habitar y transitar el espacio público sin violencia ni persecución.

El Observatorio Mundialista de Derechos Humanos tiene como objetivo documentar, visibilizar y denunciar posibles violaciones a derechos humanos relacionadas con la Copa Mundial de 2026.

Entre los grupos que estarán bajo observación se encuentran personas migrantes, población en situación de calle, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTIQ+, comerciantes ambulantes, movimientos sociales, periodistas, colectivos de búsqueda y personas defensoras de derechos humanos.

“La dignidad, la memoria y los derechos humanos deben estar al centro de cualquier política pública y de cualquier evento internacional”, apuntó la Red TDT al presentar esta iniciativa de monitoreo ciudadano rumbo al inicio del Mundial.

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Derechos humanos Mundial de Futbol 2026 Crimen, ley y justicia

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