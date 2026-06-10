Red de organizaciones crea Observatorio para documentar abusos en México durante el Mundial

De cara al arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones civiles de derechos humanos alertaron sobre desalojos, desplazamientos forzados, persecución contra personas migrantes y acciones de “limpieza social” en distintas regiones del país vinculadas a los preparativos del torneo.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), integrada por 88 organizaciones de 23 estados de la República, entre ellas el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, (AsiLegal) y el Centro de los Derechos del Migrante, anunció la creación del Observatorio Mundialista de Derechos Humanos 2026 bajo el lema “El Mundial Bajo Observación: Porque los Derechos Humanos también juegan”.