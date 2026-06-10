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Trata y explotación sexual pueden incrementar durante Mundial, alertan organizaciones

Más de 20 organizaciones civiles lanzaron campañas para prevenir la trata de personas, la explotación sexual infantil y otras formas de violencia que podrían incrementarse durante el Mundial.
mié 10 junio 2026 06:00 PM
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A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones advierten sobre riesgos contra las infancias que suelen incrementarse en contextos de alta movilidad y concentración masiva de personas. (Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro)

A tan solo unas horas de que inicie la Copa Mundial de Futbol 2026, organizaciones civiles, autoridades y empresas lanzaron campañas de prevención para alertar sobre el riesgo de trata de personas, explotación sexual infantil y otras formas de violencia que podrían incrementarse durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Las organizaciones Reinserta y Grey México presentaron la campaña "Juntos Somos VAR", una iniciativa que busca promover la detección temprana y la denuncia de situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes bajo el lema "Ver, Alertar y Reportar" (VAR).

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Mientras que de manera paralela, más de 20 organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la estrategia "Infórmate, Empatiza y Protege", enfocada en prevenir la violencia y explotación sexual infantil en el contexto mundialista.

Ambos iniciativas surgen ante un panorama preocupante. Datos difundidos por Reinserta señalan que las mujeres y niñas representan alrededor del 62% de las víctimas de trata de personas en México, mientras que el país es considerado una nación de origen, tránsito y destino para este delito.

Además, organismos internacionales han documentado que durante eventos deportivos de gran magnitud pueden registrarse aumentos en distintos tipos de violencia.

Durante la presentación de "Juntos Somos VAR", realizada en Cinemex Reforma 222, Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, advirtió que la prevención no puede recaer únicamente en las instituciones.

"La indiferencia también protege a la violencia. Hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía que observe, que actúe y que se involucre", afirmó.

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La activista subrayó que detectar señales de alerta, denunciar y evitar mirar hacia otro lado puede marcar la diferencia en la vida de una niña o un niño.

En el encuentro también participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Fiscalía capitalina, quienes explicaron los protocolos de atención y la ruta institucional que se activa a partir de una denuncia relacionada con delitos cometidos contra menores de edad.

En tanto que como parte de la campaña "Infórmate, Empatiza y Protege", organizaciones alertaron sobre la magnitud de la violencia sexual infantil en México. Destacaron que siete de cada 10 agresores sexuales son familiares o personas cercanas a las víctimas y que cuatro de cada 10 niños y seis de cada 10 niñas podrían sufrir algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años.

Asimismo, destacaron que los riesgos pueden incrementarse en escenarios de alta movilidad, turismo y concentración masiva de personas, condiciones que estarán presentes durante el Mundial que inicia este jueves 11 de junio.

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Esta iniciativa reúne a organizaciones como Fundación PAS, Fundación Libera México, ChildFund México, Early Institute, Fundación Freedom, Telefónica, SIPINNA y Te Protejo México, entre otras. Como parte de la estrategia, se habilitó una biblioteca digital con materiales de prevención, herramientas de sensibilización y rutas de atención para que familias, docentes, comunidades y ciudadanía puedan identificar señales de riesgo y actuar de manera oportuna.

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Las organizaciones coincidieron en que la llegada de cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa mundialista exige reforzar los mecanismos de protección de la infancia y fortalecer la denuncia ciudadana.

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"Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, la mejor jugada es actuar a tiempo", señalaron los promotores de las campañas, quienes hicieron un llamado a autoridades, empresas, medios de comunicación y ciudadanía a asumir una responsabilidad compartida en la prevención de estos delitos.

Con la inauguración del Mundial a la vuelta de la esquina, las organizaciones buscan que la conversación sobre seguridad infantil tenga la misma relevancia que el espectáculo deportivo, para evitar que los riesgos asociados a la trata, la explotación sexual y otras formas de violencia queden fuera del radar público.

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Abuso sexual Mundial de Futbol 2026 Violencia

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