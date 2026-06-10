Trata y explotación sexual pueden incrementar durante Mundial, alertan organizaciones

Mientras que de manera paralela, más de 20 organizaciones de la sociedad civil dieron a conocer la estrategia "Infórmate, Empatiza y Protege", enfocada en prevenir la violencia y explotación sexual infantil en el contexto mundialista.

Ambos iniciativas surgen ante un panorama preocupante. Datos difundidos por Reinserta señalan que las mujeres y niñas representan alrededor del 62% de las víctimas de trata de personas en México, mientras que el país es considerado una nación de origen, tránsito y destino para este delito.

⚠️En México miles de niños serán víctimas de abuso y trata en esta temporada.



🎬 Por eso “El otro VAR” ya está en las calles, el nuevo corto de @greymexico @rebecaproducciones y Reinserta.



🎦 Visita nuestro Youtube, súmate y denuncia si ves algo fuera de lugar. #JuntosSomosVAR pic.twitter.com/j5z4LhhVRa — Reinserta (@Reinserta) June 9, 2026

Además, organismos internacionales han documentado que durante eventos deportivos de gran magnitud pueden registrarse aumentos en distintos tipos de violencia.

Durante la presentación de "Juntos Somos VAR", realizada en Cinemex Reforma 222, Mercedes Castañeda, cofundadora de Reinserta, advirtió que la prevención no puede recaer únicamente en las instituciones.

"La indiferencia también protege a la violencia. Hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía que observe, que actúe y que se involucre", afirmó.

La activista subrayó que detectar señales de alerta, denunciar y evitar mirar hacia otro lado puede marcar la diferencia en la vida de una niña o un niño.

En el encuentro también participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Fiscalía capitalina, quienes explicaron los protocolos de atención y la ruta institucional que se activa a partir de una denuncia relacionada con delitos cometidos contra menores de edad.

En tanto que como parte de la campaña "Infórmate, Empatiza y Protege", organizaciones alertaron sobre la magnitud de la violencia sexual infantil en México. Destacaron que siete de cada 10 agresores sexuales son familiares o personas cercanas a las víctimas y que cuatro de cada 10 niños y seis de cada 10 niñas podrían sufrir algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años.

Asimismo, destacaron que los riesgos pueden incrementarse en escenarios de alta movilidad, turismo y concentración masiva de personas, condiciones que estarán presentes durante el Mundial que inicia este jueves 11 de junio.