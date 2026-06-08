Buscadoras, CNTE, campesinos y comerciantes llaman a mega manifestación durante inauguración del Mundial

Los colectivos de madres buscadoras partirán del Estadio Olímpico, en la Ciudad Universitaria; integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Centro Histórico y de San Jerónimo; pensionados de Pemex y CFE, del Hospital Picacho; transportistas, de Avenida Vaqueritos; campesinos, de División del Norte, y trabajadores de la salud, de Parque Cantera.

Los maestros de la CNTE aseguraron hoy que su intención en llegar a la inmediaciones del Estadio Ciudad de México , donde se enfrentarán las selecciones de México y Sudáfrica en la inauguración mundialista.

“Hacemos un llamado a todos los colectivos, familiares y ciudadanos solidarios a sumarse a la manifestación este 11 de junio. Es momento de alzar la voz por la justicia y la verdad”, se lee en una de las convocatorias.

Activistas y usuarios de redes sociales señalan que el objetivo es aprovechar la atención mediática global que tiene el Mundial para exponer la “crisis humanitaria” que vive México ante millones de turistas y espectadores internacionales.

Los convocantes llamaron a que esta manifestación se realice de manera pacífica, por lo que pidieron evitar confrontaciones. Además, solicitaron a los asistentes acudir vestidos de blanco como símbolo de unidad.

Los colectivos de madres buscadoras recordaron este lunes que en México hay reportes acumulados de más de 130,000 personas desaparecidas en los últimos 20 años.

También señalaron que en el país se asesina a 10 mujeres al día y que la principal preocupación del Gobierno federal debería ser la inseguridad, no el Mundial de Futbol.

Por su parte, los integrantes de la CNTE llevan varias semanas protestando en la Ciudad de México y en los estados. Exigen que se elimine la reforma sobre pensiones de 2007, aumento salarial y eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

Los campesinos anunciaron con antelación que se manifestarán el 11 de junio con el fin de exigir mayor seguridad en las carreteras y apoyos. Buscan, en sus propias palabras, “detener el Mundial”.

Este lunes, estudiantes de Ayotzinapa llegaron en autobuses a la Ciudad de México para apoyar las manifestaciones de la CNTE. Autoridades les decomisaron decenas de artefactos explosivos caseros.

Transportistas llevan también meses exigiendo que haya mayor seguridad en las carreteras del país. Con bloqueos, han logrado asfixiar el tránsito de la capital. También se harán presentes el jueves.

En el Centro Histórico y en las inmediaciones del Estadio CDMX, habrá también manifestaciones por parte de comerciantes afectados por las restricciones que impuso la Federación Internacional de Futbol (FIFA) a México.