Estaciones de la línea 2 del Metro siguen cerradas a horas del partido México vs. Sudáfrica: cómo van las obras

En Hidalgo y Bellas Artes, donde el servicio no se ha suspendido, los usuarios transitan entre áreas en obra. Hay trabajadores instalando luminarias, ajustando muros y realizando acabados que todavía forman parte del paisaje cotidiano de una línea que se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial de Futbol.

En los andenes y pasillos, el flujo de pasajeros convive con las labores de construcción. A unos días del arranque del torneo, la rehabilitación de la Línea 2 mantiene varios frentes abiertos y jornadas intensivas de trabajo para intentar cumplir con los plazos establecidos.

En febrero, el Gobierno de la Ciudad de México inició la remodelación integral de la Línea 2 con el objetivo de tenerla lista para la inauguración del Mundial de Futbol, que comienza este 11 de junio.

Las obras abarcan 16 estaciones, de Revolución a Taxqueña, debido a que esta línea constituye una de las principales vías de acceso al Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) donde se disputará el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

La reapertura de las estaciones Taxqueña, Portales y Nativitas estaba programada para este martes 9 de junio. Sin embargo, las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieron a Clara Brugada encabezar el acto de inauguración. De acuerdo con el Gobierno capitalino, la ceremonia fue reprogramada.

Los trabajos de remodelación de la Línea 2 no pudieron entregarse antes del arranque del Mundial por retrasos. (Foto: Carina García.)

El tramo de Portales y Nativitas cerrado. Sería inaugurado este 9 de junio, pero se suspendió por movilización de la CNTE. (Foto: Carina García)

Los retrasos más notorios se observan en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo. Todavía hay muros en obra negra, áreas con iluminación deficiente y trabajadores dedicados a la instalación de acabados, luminarias y revestimientos.

Cientos de usuarios deben desplazarse por pasillos saturados, entre polvo y materiales de construcción. Las quejas por el calor, el hacinamiento y los aventones son constantes, en condiciones que recuerdan a las horas pico dentro de los vagones.

Tampoco concluye aún la instalación y puesta en marcha de las escaleras eléctricas, pese a que las autoridades prometieron que toda la infraestructura estaría lista antes del inicio del Mundial.

La expectativa es que el servicio opere con normalidad hacia el fin de semana. Para ello, las cuadrillas mantienen jornadas continuas de trabajo las 24 horas del día, en un intento por concluir las obras, aunque sea fuera del plazo previsto.