CDMX alista desfile para el Mundial de Futbol... mientras obras avanzan a marchas forzadas

La mandataria destacó que a la par de la actividad cultural, se han emprendido obras públicas que perdurarán más allá del Mundial en beneficio de quienes habitan y transitan la ciudad.

“El Mundial se vive, se disfruta y se va, pero las obras se quedan, porque no hay ni una obra que sea provisional, las obras que estamos haciendo en la ciudad son para el bienestar de la población.

“Estamos hablando de obras de movilidad, estamos también hablando de agua, drenaje, pavimentación, canchas, en fin, más de 2,000 obras con las que estamos recibiendo el Mundial”, aseguró este 2 de junio en el evento ‘La fiesta del Mundial’ en el Bosque de Chapultepec.

La remodelación de la Línea 2 del Metro, intervenida desde Revolución hasta Taxqueña con un presupuesto de 833 millones de pesos, es uno de los principales pendientes entre las obras emprendidas de cara al Mundial. En las estaciones las y los usuarios batallan para abordar los trenes y caminar los transbordos entre escaleras con concreto al desnudo, pasillos obstaculizados por materiales de construcción y trabajadores que laboran a contrarreloj para terminar.

Trabajos de remodelación en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro el 1 de junio. (Foto: Shelma Navarrete)

El Metro anunció el cierre de dos estaciones –Viaducto y Chabacano– del 29 de mayo al 4 de junio, con el fin de acelerar el avance de los trabajos, lo que ha causado caos vial en Calzada de Tlalpan y la molestia de las y los usuarios ante las largas filas para abordar las unidades de apoyo del RTP. El servicio solo se da en dos tramos, Xola-Taxqueña y Pino Suárez-Cuatro Caminos.