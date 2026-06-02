CDMX alista desfile para el Mundial de Futbol... mientras obras avanzan a marchas forzadas

El próximo 13 de junio un desfile con catrinas, alebrijes, trajineras y futbolistas recorrerá Paseo de la Reforma, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, como parte de las actividades culturales rumbo al Mundial de Futbol, sin embargo algunas de las principales obras realizadas de cara al evento deportivo aún no han sido entregadas.
“Son más de 1,000 actividades culturales, eventos culturales y deportivos a lo largo y ancho de la ciudad que van a acompañar este Mundial”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, este 2 de junio al dar a conocer también los 18 Festivales Futboleros que se realizarán en las 16 alcaldías.
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La mandataria destacó que a la par de la actividad cultural, se han emprendido obras públicas que perdurarán más allá del Mundial en beneficio de quienes habitan y transitan la ciudad.
“El Mundial se vive, se disfruta y se va, pero las obras se quedan, porque no hay ni una obra que sea provisional, las obras que estamos haciendo en la ciudad son para el bienestar de la población.
“Estamos hablando de obras de movilidad, estamos también hablando de agua, drenaje, pavimentación, canchas, en fin, más de 2,000 obras con las que estamos recibiendo el Mundial”, aseguró este 2 de junio en el evento ‘La fiesta del Mundial’ en el Bosque de Chapultepec.
La remodelación de la Línea 2 del Metro, intervenida desde Revolución hasta Taxqueña con un presupuesto de 833 millones de pesos, es uno de los principales pendientes entre las obras emprendidas de cara al Mundial. En las estaciones las y los usuarios batallan para abordar los trenes y caminar los transbordos entre escaleras con concreto al desnudo, pasillos obstaculizados por materiales de construcción y trabajadores que laboran a contrarreloj para terminar.
El Metro anunció el cierre de dos estaciones –Viaducto y Chabacano– del 29 de mayo al 4 de junio, con el fin de acelerar el avance de los trabajos, lo que ha causado caos vial en Calzada de Tlalpan y la molestia de las y los usuarios ante las largas filas para abordar las unidades de apoyo del RTP. El servicio solo se da en dos tramos, Xola-Taxqueña y Pino Suárez-Cuatro Caminos.
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Un segundo proyecto que a poco más de una semana de la inauguración del Mundial todavía no es entregado es el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, que va de Plaza Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, hasta la estación Chabacano del Metro.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó un recorrido nocturno el pasado 27 de mayo para mostrar el avance de los trabajos, donde ya hay instaladas fuentes, esculturas y 170 árboles en maceta en el nuevo espacio público de dos kilómetros de extensión.
Se suman los bajopuentes de Calzada de Tlalpan, un total de 12 pasos peatonales con comercio en el tramo entre Plaza Tlaxcoaque y Viaducto que son intervenidos por Servicios Metropolitanos (Servimet) y Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).
Aunque su rehabilitación fue presentada como parte del rescate de la avenida que conecta el Centro Histórico hacia el Estadio CDMX, aún se pueden en proceso los trabajos en los bajopuentes.
La jefa de Gobierno señaló que el rescate de los bajopuentes tuvo una mayor complejidad de la esperada debido a que implicó obras de reforzamiento estructural.
“Van a continuar porque ellos (Secretaría de Obras) hicieron un trabajo de estructura en los bajopuentes. Entonces, bajo esa dinámica, se alargó todo lo que se tenía que hacer”, dijo Brugada en conferencia de prensa este 1 de junio.
Dos proyectos más que aún no se han entregado son las nuevas rutas de Trolebús: la Ruta 14 (o Ruta de los Animales Silvestres) de Universidad a Estadio Azteca y la Ruta 0 (o Ruta El Chapulín, del Centro de Transferencia Modal (Cetram) o Chapultepec a Universidad). No obstante, la mandataria capitalina afirmó que ambos proyectos ya se encuentran terminados.
“Ya tenemos listas ambas rutas, y ya nada más vamos a escoger el día que tengamos un poquito de tiempo, para la inauguración. (…) Estaban en balizamiento, pero lo más difícil, que fue la llegada de las nuevas unidades, ya están”, aseguró Brugada este 1 de junio.
Indicó que ambas rutas entrarán en funcionamiento en cuanto sean inauguradas y con ellas se suman 100 kilómetros más de electromovilidad al trasporte público de la ciudad.
Brugada anunció que este miércoles inaugurará la remodelación de los embarcaderos en Xochimilco, trabajos que comenzaron en octubre de 2025, en uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la Ciudad de México.