Crónica | Marea ciclista 'inunda' Tlalpan por inauguración de la vía Gran Tenochtitlán

Miles de ciclistas se reunieron en el Zócalo para formar la bicicleta gigante. @ClaraBrugadaM (X/

"Usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario, en una ciudad que durante décadas se diseñó solo para el automóvil.

"Nos toca dar el siguiente paso, nos toca hacer la ciudad más democrática. (...) Esa es la convicción que nos inspiró para hacer la gran utopía de la movilidad, que es hacer una ciudad con bicicleta", dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al dar el banderazo de salida a las y los ciclistas, tan entusiastas que no esperaron al término del discurso para arrancar el recorrido.

Sin embargo, apenas al salir de 20 de Noviembre e ingresar a Calzada de Tlalpan, las y los ciclistas se encontraron con un cuello de botella ante las obras de construcción de la Calzada Flotante que avanza a prisa en el tramo entre Tlaxcoaque y el Metro Chabacano.

A cuentagotas las personas pudieron avanzar sobre la avenida, que cambió el tránsito de camiones de carga, autos, motocicletas y autobuses de pasajeros, para dar paso a una marea ciclista.

Dulce Solís y su esposo llevan a sus dos hijos, un niño de siete años y un bebé de un año y 10 meses.

"Yo sí la utilizaría (la Ciclovía Gran Tenochtitlán) porque vengo con mis bebés y se me hace más segura andar en la ciclovía", comparte la ciclista.

Para Dulce la bicicleta se volvió su opción para moverse en la ciudad ante lo difícil que es viajar con sus hijos en el transporte público.

"Es muy difícil andar en carriola con ellos, a veces no me dan el lugar. En la bicicleta voy a mis tiempos y cargando mis cosas", dice la mujer.