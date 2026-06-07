Con fuentes y esculturas, Gobierno de CDMX inaugura el Parque Elevado Tlallipan

A cuatro días de la inauguración del Mundial, fue inaugurado el Parque Elevado Tlallipan, un corredor peatonal que conecta la Plaza Pino Suárez con la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro. El nombre Tlallipan proviene del náhuatl y significa “sobre la tierra” o “tierra alzada”.
La nueva calzada elevada abre al público como un recorrido peatonal de un kilómetro de longitud, rodeado de jardineras con plantas nativas y árboles en maceta.
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A lo largo del trayecto se encuentran esculturas de animales como un ajolote, un mirlo y un xoloitzcuintle, además de representaciones de perros de distintas razas, incluido un “caramelo”, en reconocimiento a los perros mestizos. También destaca un homenaje a Frida, la perra rescatista que participó en las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el sismo de 2017 en la Ciudad de México.
El espacio también alberga esculturas de nopales decoradas con talavera, mariposas y máscaras de lucha libre. La calzada está equipada con fuentes cápsula de bajo consumo de agua.
Entre sus amenidades se incluyen bancas y mesas que brindan sombra y áreas de descanso para los visitantes.
Además, se instalaron ocho pérgolas donde distintas secretarías del Gobierno de la Ciudad de México podrán ofrecer servicios y actividades culturales, deportivas y comunitarias. Entre ellas habrá clases de baile, bicicleta fija y capoeira, orientación sobre consumo responsable de sustancias, venta de productos artesanales y del campo, espacios para la infancia y servicios de las casas de día para personas adultas mayores.
El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, afirmó que la obra del Jardín Flotante se encuentra terminada al 100%, sin embargo, la inauguración no abarcó el tramo hasta Chabacano debido a que dicha estación de la Línea 2 del Metro aún se encuentra en obras.
La obra representó una inversión de 1,913.9 millones de pesos en construcción, además de 88.4 millones de pesos destinados a la supervisión de los trabajos.
Durante la presentación, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, mostró también la remodelación de la estación San Antonio Abad. No obstante, a pocos días de la inauguración del Mundial de Futbol, prevista para el próximo jueves 11 de junio, la Línea 2 aún mantiene seis estaciones cerradas por obras: Chabacano, Viaducto, Nativitas, Portales, Zócalo/Tenochtitlan y San Antonio Abad.
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Principales cifras del proyecto
- 50% de superficie destinada a áreas verdes.
- 2,000 árboles y arbustos.
- 100,000 nuevas plantas.
- 900 luminarias.
- 64 espacios de descanso.
- 18 esculturas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que Tlallipan representa un segundo piso diseñado para las personas y no para los automóviles.
"Este lugar no es para los automóviles es para las personas. Esta obra desafía la lógica tradicional de la planeación de las ciudades.
"Con este jardín elevado la Ciudad de Mexico cuenta con miles de metros cuadrados de nuevas áreas verdes. (...) Este lugar se convierte en el jardín polinizador de toda la Ciudad de México y esta será también la primera Utopía flotante", dijo la mandataria capitalina.
Brugada explicó que en el Parque Elevado Tlallipan se ofrecerán diversos servicios del Sistema Público de Cuidados, entre ellos laboratorios para exámenes médicos y mastografías, actividades lúdicas y deportivas.
Además de un Centro “Siempre Vivas” para atender a mujeres víctimas de violencia de género, talleres para personas mayores, un “Cuenco para las emociones”, un huerto urbano, mercado asequible, consultorio de bienestar animal, tortillería de maíz nativo, comedor comunitario y espacios de cuidado para niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para garantizar la accesibilidad, el parque cuenta con elevadores.
"Siempre hemos pensado en los cuidados y los miramos siempre entre muros. Hoy damos un nuevo paso en una nueva dirección, por primera vez tendremos un Sistema Público de Cuidados no entre cuatro paredes, si no al aire libre", sostuvo la jefa de Gobierno.
De acuerdo con Brugada, el Parque Elevado Tlallipan operará en los mismos horarios que el Metro, de 05:00 a 00:00 horas.