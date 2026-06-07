Con fuentes y esculturas, Gobierno de CDMX inaugura el Parque Elevado Tlallipan

A lo largo del trayecto se encuentran esculturas de animales como un ajolote, un mirlo y un xoloitzcuintle, además de representaciones de perros de distintas razas, incluido un “caramelo”, en reconocimiento a los perros mestizos. También destaca un homenaje a Frida, la perra rescatista que participó en las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el sismo de 2017 en la Ciudad de México.

“Caramelo”, un reconocimiento a los perros mestizos en la capital. (Shelma Navarrete)

Homenaje a Frida, la perra rescatista que se volvió una heroína en el sismo de 19 de septiembre de 2017. (Shelma Navarrete)

El espacio también alberga esculturas de nopales decoradas con talavera, mariposas y máscaras de lucha libre. La calzada está equipada con fuentes cápsula de bajo consumo de agua.

Entre sus amenidades se incluyen bancas y mesas que brindan sombra y áreas de descanso para los visitantes.

Además, se instalaron ocho pérgolas donde distintas secretarías del Gobierno de la Ciudad de México podrán ofrecer servicios y actividades culturales, deportivas y comunitarias. Entre ellas habrá clases de baile, bicicleta fija y capoeira, orientación sobre consumo responsable de sustancias, venta de productos artesanales y del campo, espacios para la infancia y servicios de las casas de día para personas adultas mayores.

Cuenta con bancas y mesas para el público

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El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, afirmó que la obra del Jardín Flotante se encuentra terminada al 100%, sin embargo, la inauguración no abarcó el tramo hasta Chabacano debido a que dicha estación de la Línea 2 del Metro aún se encuentra en obras.

La obra representó una inversión de 1,913.9 millones de pesos en construcción, además de 88.4 millones de pesos destinados a la supervisión de los trabajos.

Durante la presentación, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, mostró también la remodelación de la estación San Antonio Abad. No obstante, a pocos días de la inauguración del Mundial de Futbol, prevista para el próximo jueves 11 de junio, la Línea 2 aún mantiene seis estaciones cerradas por obras: Chabacano, Viaducto, Nativitas, Portales, Zócalo/Tenochtitlan y San Antonio Abad.