Trump convierte guerra contra cárteles en bandera electoral

México, el ancla electoral del trumpismo

En las elecciones de 2016, Trump logró el triunfo al conseguir 304 votos electorales, mientras que su contendiente, la democráta Hillary Clinton, se quedó con 227. En el siguiente proceso, el de 2020, el republicano se quedó con 232 y la victoria se la llevó Joe Biden con 306 y en 2024 logró el triunfo con 312 votos electorales frente a la democráta Kamala Harris.

En sus tres campañas electorales, Trump se lanzó contra México con frases como "No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable”; "Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores" y “ Los cárteles son los que administran México”.

En sus campañas electoral, Trump ha utilizado a México para ganar votos. (Foto: Gobierno de Estados Unidos.)

Alejandro Martínez, especialista en seguridad nacional y catedrático de la Universidad La Salle, sostiene que para Trump atacar a México fue clave en sus tres campañas presidenciales y ahora rumbo al proceso intermedio también lo será porque sus intenciones serán percibidas por su base electoral como promesas cumplidas o en camino a concretarse.

“Cualquier acción que haga el presidente hasta noviembre tiene una repercusión en el marco electoral, tomando en consideración que en su campaña presidencial pasada, una de sus promesas era precisamente el desmantelamiento de los cárteles de tráfico ilícito de drogas que llega al territorio estadounidense. El mensaje es que él está cumpliendo con esa promesa de campaña”, refiere.

El artículo " Paradojas del trumpismo, la crisis del fentanilo y la guerra contra los cárteles" plantea que la construcción del movimiento (o ideología) trumpismo (o trumpista) se vincula con la política de las drogas de Estados Unidos y su relación con México.

El documento señala que durante la campaña presidencial de 2016 y a unos días después tomar posesión como presidente de Estados Unidos en 2017, Trump acuñó y utilizó el concepto de 'bad hombres', con el objeto de señalar a los cárteles de la droga mexicanos y culparlos por la epidemia de adicción a todo tipo de estupefacientes que aqueja a Estados Unidos.

"Desde entonces, comienza a diseñar y comunicar una estrategia de propaganda y mercadotecnia electoral que se consolidó como parte de toda una ideología o movimiento -que algunos denominan trumpismo", refiere el artículo de Guadalupe Correa-Cabrera, de la George Mason University.

Esa estrategia, agrega, dominó el discurso electoral del partido republicano en 2024 y se ancló a la prohibición de estupefacientes y a la militarización de la estrategia antinarcóticos de Estado Unidos más allá de sus fronteras.

"Esto significaría la posibilidad de una incursión militar estadounidense en territorio mexicano, incluso sin la anuencia del gobierno de este país", agrega.