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México

El huracán Simón baja a categoría 3 y la tormenta Rachel deja inundaciones y un muerto en Baja California

La tormenta tropical Rachel dejó inundaciones en Baja California y personas desaparecidas, por lo que las autoridades anunciaron la suspensión de clases en todos los municipios este lunes.
dom 11 octubre 2026 08:03 PM
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En la imagen se observa a un equipo de rescatistas remando en una balsa infable tras rescatar a ocho personas, entre ellas un menor de edad, de las inundaciones que dejó la tormenta tropical Rachel en Baja California.
Ocho personas, entre ellas un menor de edad, fueron rescatadas de sus viviendas inundadas en la colonia Valle de las Flores la noche del sábado, en Tijuana, tras las fuertes lluvias provocadas por los remanentes de la tormenta tropical Rachel. (Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro)

La tormenta tropical Rachel provocó afectaciones en Baja California: dejó un muerto, personas reportadas como desaparecidas, socavones, inundaciones, inmuebles colapsados, afectaciones viales y cortes de energía eléctrica en varias colonias.

La tormenta disminuyó su intensidad a baja presión remanente y avanza hacia Estados Unidos, después de tocar tierra durante los primeros minutos de este domingo en Ensenada, Baja California.

La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, dijo que se registraron lluvias de hasta 91 milímetros en algunas zonas del municipio en las últimas 24 horas.

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Esto ocasionó inundaciones y afectaciones viales.

"El gobierno de Ensenada mantiene la atención a las afectaciones en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y fuerzas armadas", señaló en sus redes sociales el gobierno municipal.

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Además sostuvo que cinco integrantes de una familia fueron arrastrados por una corriente al subir a su vehículo para intentar protegerse luego de que el agua de un arroyo se desbordara y arrasara con su vivienda, en la colonia Lomas de Mendoza, en la zona de San Francisquito.

Mientras, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena) rescataron a dos menores de edad, uno de ellos de 8 años y otro cuya edad está pendiente de confirmación. El resto de la familia continúa desaparecido. También trasladaron a 30 familias a refugios estatales.

Rachel también provocó el desbordamiento del arroyo El Pípila, que arrastró al menos 10 casas y dejos a personas desaparecidas. Además, provocó inundaciones en el Hospital General de Ensenada, por lo que varias áreas, como de urgencias, quirófanos y zonas de hospitalización, por lo que personal de la Defensa y Marina acudieron para retirar el agua y trasladar a los pacientes a otros centros médicos.

Mientras, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, anunció que se suspenden las clases en todos los niveles educativos y municipios de la entidad este lunes 12 de octubre.

Huracán Simón baja a categoría 3

En tanto, el huracán Simón disminuyó su intensidad de categoría 4 a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y, hasta las 18:00 horas de este domingo no había tocado tierra.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Simón se ubicaba en ese momento a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, rachas de 250 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h.

Las autoridades mantienen las acciones de prevención por el riesgo severo que representa el posible impacto del huracán Simón en costas del Pacífico central mexicano, por lo que exhortaron a la población de Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima a resguardarse hasta que pase el peligro.

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