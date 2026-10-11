El huracán Simón baja a categoría 3 y la tormenta Rachel deja inundaciones y un muerto en Baja California

Esto ocasionó inundaciones y afectaciones viales.

"El gobierno de Ensenada mantiene la atención a las afectaciones en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y fuerzas armadas", señaló en sus redes sociales el gobierno municipal.



Además sostuvo que cinco integrantes de una familia fueron arrastrados por una corriente al subir a su vehículo para intentar protegerse luego de que el agua de un arroyo se desbordara y arrasara con su vivienda, en la colonia Lomas de Mendoza, en la zona de San Francisquito.

Mientras, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena) rescataron a dos menores de edad, uno de ellos de 8 años y otro cuya edad está pendiente de confirmación. El resto de la familia continúa desaparecido. También trasladaron a 30 familias a refugios estatales.

Rachel también provocó el desbordamiento del arroyo El Pípila, que arrastró al menos 10 casas y dejos a personas desaparecidas. Además, provocó inundaciones en el Hospital General de Ensenada, por lo que varias áreas, como de urgencias, quirófanos y zonas de hospitalización, por lo que personal de la Defensa y Marina acudieron para retirar el agua y trasladar a los pacientes a otros centros médicos.

Mientras, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, anunció que se suspenden las clases en todos los niveles educativos y municipios de la entidad este lunes 12 de octubre.

Huracán Simón baja a categoría 3

En tanto, el huracán Simón disminuyó su intensidad de categoría 4 a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y, hasta las 18:00 horas de este domingo no había tocado tierra.