Trump: “Respeto a Sheinbaum, pero a México lo manejan los cárteles”

Trump dijo que su Gobierno planea informar al Congreso estadounidense sobre las operaciones contra los cárteles de la droga y que, aunque no necesitaba una declaración de guerra, las operaciones en tierra serían las siguientes.

El ejército estadounidense ha estado aumentando su presencia en el Caribe, incluyendo el despliegue de destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y miles de soldados.

"No creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está introduciendo drogas en nuestro país. ¿VALE? Vamos a matarlos", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques contra presuntos buques de narcotraficantes en el Caribe y el océano Pacífico desde principios de septiembre, matando a casi 40 personas.

Si bien el Pentágono ha proporcionado poca información, ha dicho que algunos de esos ataques han sido contra buques cerca de Venezuela.

"Ahora ellos (las drogas) están entrando por tierra (...) ya sabes, la tierra va a ser la próxima", agregó Trump.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió de que si Estados Unidos alguna vez interviene en el país "se declararía una huelga general insurrecional revolucionaria de la clase obrera, campesina, en las calles hasta que se retomara el poder", y agregó que "verían el desfile de millones de hombres y mujeres con fusiles".

