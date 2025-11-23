Sheinbaum: “México debe estar alerta ante un intento de injerencia externa”

La mandataria llamó a las y los mexicanos a defender la independencia y la justicia del país ante cualquier posible injerencia extranjera.

“No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación, no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno.

“Pero siempre el pueblo de México debe estar alerta ante cualquier intento de injerencia externa impulsado, sí, por los conservadores”, dijo al encabezar la cancelación de un timbre postal conmemorativo por los 200 años de la Independencia de la mar.

Sheinbaum envía este mensaje en rechazo a la violencia y al injerencismo extranjero tras dos protestas de la llamada Generación Z que tuvieron lugar el pasado 15 y 20 de noviembre, en las cuales se lanzaron reclamos al Gobierno de México ante la inseguridad, en especial tras el asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

La presidenta también se pronunció en días previos ante el ofrecimiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para “ayudar” con medidas como operaciones antidrogas, inteligencia o armamento para detener el trasiego de drogas por la frontera con México.

“Le he dicho en todas las ocasiones (al presidente Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, dijo Sheinbaum el pasado 19 de noviembre en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Este domingo la mandataria llamó a las mexicanas y los mexicanos a “defender la independencia y la justicia”.

“Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración porque aquí la patria se defiende con amor y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan", sostuvo.