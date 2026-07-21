El costo de escriturar una casa y los descuentos que hay este 2026

¿Dónde se realiza la escritura de una casa?

La escritura pública es el documento que acredita legalmente quién es el propietario de un inmueble. Sin este trámite, la compraventa no queda formalizada ante las autoridades y el nuevo dueño puede enfrentar problemas para vender, heredar o incluso acreditar la propiedad de la vivienda.

En México, la escrituración debe realizarse ante un notario público , quien verifica la legalidad de la operación, revisa la documentación del inmueble, calcula los impuestos correspondientes y posteriormente inscribe la escritura en el Registro Público de la Propiedad.

¿Cuánto cuesta la escritura de una casa?

El costo de la escritura está integrado por varios conceptos que, en conjunto, suelen representar entre 4% y 7% del valor de la vivienda, aunque el porcentaje puede variar dependiendo de la entidad federativa, el valor del inmueble y los beneficios fiscales disponibles.

Entre los principales conceptos se encuentra el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), cuya tasa cambia de un estado a otro; los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad; la expedición de certificados de libertad de gravamen; avalúos cuando son necesarios; gestorías y los honorarios notariales.

Por ejemplo, una vivienda con un valor de 3 millones de pesos puede generar gastos de escrituración de entre 120,000 y 210,000 pesos, dependiendo de la entidad donde se ubique y de los impuestos aplicables.

La liberación de escritura es un tramite que se puede realizar cuando se haya terminó la deuda que tenemos ante el Infonavit. (iStockphoto)

En algunos casos, cuando la compra se realiza mediante un crédito hipotecario, la institución financiera puede integrar parte de estos gastos dentro del financiamiento.

Los descuentos para escriturar

Aunque la escrituración representa uno de los desembolsos más importantes al comprar una vivienda, existen casos en los que el costo puede reducirse mediante apoyos fiscales o programas gubernamentales.