El costo de escriturar una casa y los descuentos que hay este 2026

Antes de comprar una casa la mayoría piensa en reunir el dinero para el enganche o saber cuánto pagará por la mensualidad del crédito, sin embargo uno de los gastos que más se ignoran son las escrituras.
Este trámite es indispensable para convertirse legalmente en propietario del inmueble y, este proceso representa menos del 10% del valor de la vivienda, ya que incluye impuestos, derechos, honorarios notariales e inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
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¿Dónde se realiza la escritura de una casa?
La escritura pública es el documento que acredita legalmente quién es el propietario de un inmueble. Sin este trámite, la compraventa no queda formalizada ante las autoridades y el nuevo dueño puede enfrentar problemas para vender, heredar o incluso acreditar la propiedad de la vivienda.
En México, la escrituración debe realizarse ante un notario público, quien verifica la legalidad de la operación, revisa la documentación del inmueble, calcula los impuestos correspondientes y posteriormente inscribe la escritura en el Registro Público de la Propiedad.
¿Cuánto cuesta la escritura de una casa?
El costo de la escritura está integrado por varios conceptos que, en conjunto, suelen representar entre 4% y 7% del valor de la vivienda, aunque el porcentaje puede variar dependiendo de la entidad federativa, el valor del inmueble y los beneficios fiscales disponibles.
Entre los principales conceptos se encuentra el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), cuya tasa cambia de un estado a otro; los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad; la expedición de certificados de libertad de gravamen; avalúos cuando son necesarios; gestorías y los honorarios notariales.
Por ejemplo, una vivienda con un valor de 3 millones de pesos puede generar gastos de escrituración de entre 120,000 y 210,000 pesos, dependiendo de la entidad donde se ubique y de los impuestos aplicables.
En algunos casos, cuando la compra se realiza mediante un crédito hipotecario, la institución financiera puede integrar parte de estos gastos dentro del financiamiento.
Los descuentos para escriturar
Aunque la escrituración representa uno de los desembolsos más importantes al comprar una vivienda, existen casos en los que el costo puede reducirse mediante apoyos fiscales o programas gubernamentales.
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Una de las iniciativas más conocidas es Septiembre, Mes del Testamento, que aunque está enfocada en facilitar la elaboración de testamentos, en varias entidades suele ir acompañada de jornadas notariales.
Además, ciudades como Ciudad de México realizan de manera periódica la Jornada Notarial, en la que se ofrecen reducciones en honorarios notariales y apoyos fiscales para escriturar viviendas, especialmente aquellas de menor valor.
En el año, los gobiernos estatales lanzan campañas de Regularización Patrimonial o Escrituración Social, dirigidas a personas que habitan inmuebles sin escrituras o que buscan formalizar la propiedad de su vivienda.
Además, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) cuentan con esquemas en los que parte de los gastos notariales pueden reducirse, especialmente para trabajadores con menores ingresos.
¿Qué documentos necesitas para escriturar una vivienda?
Generalmente, los notarios solicitan: la identificación oficial del comprador y del vendedor, CURP, RFC, comprobante de domicilio, acta de matrimonio o régimen patrimonial cuando aplique, el título de propiedad del inmueble, boletas de predial y agua al corriente, certificado de libertad de gravamen y la documentación relacionada con el crédito hipotecario, si existe.
Ya con los documentos, el notario elabora la escritura pública, calcula los impuestos y derechos correspondientes, formaliza la compraventa con la firma de las partes e inscribe el documento en el Registro Público de la Propiedad.
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Al finalizar este proceso, el comprador queda reconocido legalmente como propietario.