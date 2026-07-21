La estrategia de la defensa de Ernesto Ruffo por el caso de huachicol

El abogado de Ruffo Appel, Fernando Gómez Mont, aseguró que en las miles de fojas que integran el expediente y que la FGR presentó en la audiencia inicial realizada el fin de semana, las autoridades expusieron un supuesto entramado para internar al país, transportar y comercializar huachicol, pero no existe ningún elemento que vincule a su defendido con esa presunta cadena de operaciones.

También afirmó que Ruffo no conoce las operaciones de transporte y venta del combustible decomisado en 2025 que dio origen a la investigación.

Los antecedentes del caso

Dos meses antes de ese decomiso, el 8 de septiembre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena, aseguró que se habían liberado varias órdenes de aprehensión y que estaba involucrado un exgobernador del PAN.

Al día siguiente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, expuso que "al momento" esa orden de aprehensión no existía. La orden se emitió la semana pasada y ahora Ruffo fue vinculado a proceso, acusado de pertenecer a un grupo organizado dedicado al huachicol.

Sin embargo, desde septiembre y noviembre de 2025, en entrevistas con Milenio, Aristegui Noticias y Radio Fórmula, Ruffo explicó en qué consiste la participación de la empresa de la que es socio minoritario.

La firma se dedica a la importación y comercialización de combustibles y al desarrollo de infraestructura para el sector energético.

En esa calidad, Ingemar realiza pedimentos de importación de combustibles, es decir, lleva a cabo el papeleo y los trámites aduanales por contratación de una empresa comercializadora.

Según su versión, la empresa actúa solo como intermediaria. No compra el combustible, no verifica el tipo ni la calidad del producto importado y tampoco es responsable de su transporte o comercialización.

Por parte de Ingemar, dijo, "hay trazabilidad, documentos, litro por litro" de todo lo que se ha importado.

Sin embargo, precisó que la revisión de la mercancía, así como de su tipo y cantidad, corresponde a las aduanas, a cargo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).