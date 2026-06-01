Gerardo Mérida, de secretario de Seguridad de Sinaloa a señalado por proteger a ''Los Chapitos''

Aunque Mérida Sánchez niega las acusaciones en su contra, la jueza consideró que la evidencia en su contra reunida por la fiscalía puede ser abundante y agendó una próxima audiencia para el 4 de agosto.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

La carrera del exsecretario dio un vuelco. De ser cuatro veces comandante de zonas militares en Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca y Puebla; jefe de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial, y director de la Escuela Militar de Inteligencia, se convirtió en uno de los principales objetivos del gobierno de Donald Trump en su lucha contra los políticos mexicanos que, asegura, colaboran con el narco.

Mérida Sánchez se formó en el Ejército. Cursó la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra y la maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa Nacional.

De acuerdo con información del gobierno de Sinaloa, también estudió un doctorado en Derecho y previamente fue agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

A la Secretaría de Seguridad de Sinaloa llegó en 2023, durante la administración de Rubén Rocha. En ese cargo le tocó enfrentar una ola violencia recrudecida por los enfrentamientos entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Esta guerra inició el 9 de septiembre de 2024, luego de la captura en julio de ese año de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores de la organización criminal, quien fue engañado y secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, para entregarlo a las autoridades estadounidenses.