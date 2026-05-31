''Vicente Fox reprimió y Felipe Calderón tuvo un narcogobierno'', dice Sheinbaum tras reaparición de expresidentes

Sobre Fox, Sheinbaum señaló que ''su obra cumbre el fraude electoral del 2006, que llevó a la Presidencia al espurio de Felipe Calderón''.

En referencia a la sentencia que recibió Genaro García Luna por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, Sheinbaum dijo que el Gobierno de Calderón ''llenó el país de muerte y de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue un narcogobierno".

La mandataria acusó a Felipe Calderón de haber emprendido una guerra que se planeó ''desde el exterior y las agencias estadounidenses''.

''No olvidemos el pacto del operativo Rápido y Furioso, que permitió la entrada de miles de armas de alto poder con el pretexto de localizar a los grupos delictivos y que acabaron con la pérdida de vidas de estadounidenses y de mexicanos", apuntó.

A dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria. Ciudad de México https://t.co/yLIlyrINvQ — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 31, 2026

Reaparecen Fox y Calderón

Tras años de distanciamiento, Acción Nacional (PAN) se reconcilió con sus expresidentes y exlíderes para cerrar filas y dar su espaldarazo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusada de traición a la patria por Morena.

“Es una marranada” la acusación que enfrenta, acusó el exmandatario Vicente Fox, mientras que el expresidente Felipe Calderón repudió que la mandataria sea perseguida. Es un “un absurdo” ser acusada por combatir a los delincuentes mientras estos están impunes, dijo.

Los señalamientos contra Campos obedecen a que habría permitido la participación encubierta de cuatro agentes de inteligencia de Estados Unidos en un operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, caso que se develó tras un accidente en el que perecieron dos elementos estadounidenses.

Por ese caso, que Morena denunció, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una indagatoria, mientras que la misma presidenta Claudia Sheinbaum acusó que hubo traición a la patria.

Campos logró reunir de nuevo en un evento a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox, ambos exmilitantes del PAN y quienes tras llegar a la presidencia con las siglas de Acción Nacional dejaron a ese partido en medio de múltiples acusaciones al panismo por desvío de sus principios.