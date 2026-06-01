Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Hay evidencia 'abundante' en contra del exsecretario Mérida Sánchez, dice jueza en EU

De las personas señaladas por Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico, Mérida es el primero en comparecer ante la justicia de ese país tras entregarse a las autoridades de ese país el 11 de mayo pasado.
lun 01 junio 2026 12:07 PM
merida sánchez
(Seguridad Pública Sinaloa /Facebook)

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció este lunes ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde la jueza Katherine Polk Failla programó una nueva audiencia para el 4 de agosto y advirtió que la evidencia reunida por la fiscalía en su contra "podría ser abundante”.

La comparecencia, la cual duró menos de 20 minutos, se centró en el calendario para el intercambio de pruebas entre el gobierno estadounidense y la defensa. Durante la sesión no se presentaron evidencias ni se abordaron aspectos relacionados con un eventual juicio.

Publicidad

Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos el 11 de mayo en Arizona y fue trasladado a Nueva York cuatro días después, ingresó a la sala con uniforme carcelario y bajo custodia de alguaciles federales.

Al exfuncionario se le imputan cargos por conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento de uso restringido y conspiración para poseer armas. Las acusaciones forman parte de una investigación federal que involucra a otros nueve funcionarios y políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De las personas señaladas por Estados Unidos, Mérida es el primero en comparecer ante la justicia de ese país.

Te puede interesar:

Gerardo Mérida.jpeg
México

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa y acusado junto a Rocha, es detenido en EU

Publicidad

A un mes de que Estados Unidos hiciera acusaciones formales en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, otros nueve políticos y funcionarios de esa entidad, solo dos se han entre entregado a las autoridades estadounidenses y siete más siguen ser detenidos y sin ficha de la Interpol.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los funcionarios mexicanos eran buscados por narcotráfico, al relacionarlos con la fracción de "Los Chapitos" que comandan los hijos de Joaquín "el Chapo" Guzmán, y por delitos relacionados con armas, señalamiento que ha generado alta presión para el gobierno federal y al interior de Morena.

Leer más:

Rocha Moya, Inzunza y otros 8 políticos acusados por EU enfrentan desde cuentas congeladas a comparecencias
Estados

Licencias, comparecencias y bloqueo de cuentas: la situación de los 10 políticos acusados por EU

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos pruebas de las acusaciones para que se procediera a la detención con fines de extradición de los políticos señalados o, de lo contrario, dijo, sería "claro" que la intención detrás de las acusaciones era política.

Dos de los 10 acusados ya se entregaron ante las autoridades de Estados Unidos: el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega.

En el caso de Mérida, ocurrió el 11 de mayo en Arizona. Fue puesto a disposición de un juez para ser trasladado a Nueva York, donde compareció ante una corte federal tras ser acusado de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”. En su audiencia inicial, Mérida se declaró no culpable.

Exfuncionario desmiente entrega a EU

Luego de que se reportó que estaba bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, reapareció para asegurar que sigue en el estado y reiteró que es inocente.

Publicidad

Tags

Sinaloa Narcotráfico Estados Unidos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad