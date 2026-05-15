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México

A 27 días del Mundial, reservaciones en sedes mundialistas alcanzan 60%

Josefina Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo, explicó que la proyección de la FIFA es que lleguen a México 5 millones de turistas por la Copa Mundial de Futbol.
vie 15 mayo 2026 02:04 PM
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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, aseguró que México será la mejor sede del Mundial de Futbol de la FIFA. (Foto: Presidencia de México.)

A un mes del arranque del Mundial del Futbol de la FIFA, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades sedes mundialistas, reportan el 60% de reservaciones en hospedaje.

“En temas de reservaciones, al corte de hace unas semanas, en las ciudades sedes llevaban el 60%. Falta un mes es, yo quiero destacar que es un Mundial atípico porque estábamos acostumbrados todos los turistas en llegar a un solo país durante un tiempo largo, hoy nos dividimos en tres entonces, sin duda las pernoctas serán de manera diferente, pero se vive una fiesta mundialista desde la transformación de las tres ciudades sedes”, detalló Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.

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La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con Rodríguez, la FIFA pronosticó que durante el Mundial vendrán a México 5 millones de visitantes, para lo que el país, dijo, está preparado.

“Estoy segura que la ocupación aumentará. La FIFA pronosticó 5 millones de visitantes cuando me dicen ‘si son alcanzables’, pues les digo que en un solo mes recibimos 14 millones, entonces por supuesto que será un mes que generará prosperidad para todo el sector”, expuso.

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La funcionaria consideró que México será la mejor sede de la máxima fiesta futbolística que por primera vez tiene tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

“El Mundial es el Mundial, es la fiesta máxima del deporte. Sin duda, seremos la mejor sede por nuestra gente, por la anfitrionía, por los que hoy nos caracteriza, y creo que hoy, en este movimiento geopolítico, México será una gran oportunidad”, dijo.

Primer trimestre rompe récord de visitantes

La secretaria de Turismo informó que durante el primer trimestre de 2026, México rompió cuatros récords relacionados con el turismo, entre ellos el de la llegada de 26 millones de visitantes internacionales .

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“La llegada de visitantes internacionales llegó a 26 millones de visitantes internacionales, que representan 10.2 por ciento más que el primer trimestre del año 2025. Lo mismo en la llegada de turistas, 12.66 millones de turistas se quedaron en nuestro país, internacionales, lo que representa 6.7 por ciento más que el primer trimestre del 2025”, informó.

En derrama económica, explicó que hubo un incremento de 0.2%, respecto al primer trimestre de 2025.

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En turistas nacionales, también hubo un aumento de 147,000 durante los tres primeros meses del año.

Otro de los récords, comentó que , 9.37 millones de visitantes internacionales llegaron a México solo en marzo, lo que representa un aumento de 11.9% respecto a marzo del 2025.

La llegada de turistas, quienes son los que sí duermen en México, también tuvo un incremento en marzo pasado. Fueron 4.49 millones, lo que representa un 7% más que en mismo mes del año 2025.

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