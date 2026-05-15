A 27 días del Mundial, reservaciones en sedes mundialistas alcanzan 60%

A un mes del arranque del Mundial del Futbol de la FIFA, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades sedes mundialistas, reportan el 60% de reservaciones en hospedaje.
“En temas de reservaciones, al corte de hace unas semanas, en las ciudades sedes llevaban el 60%. Falta un mes es, yo quiero destacar que es un Mundial atípico porque estábamos acostumbrados todos los turistas en llegar a un solo país durante un tiempo largo, hoy nos dividimos en tres entonces, sin duda las pernoctas serán de manera diferente, pero se vive una fiesta mundialista desde la transformación de las tres ciudades sedes”, detalló Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo.