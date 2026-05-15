A 27 días del Mundial, reservaciones en sedes mundialistas alcanzan 60%

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con Rodríguez, la FIFA pronosticó que durante el Mundial vendrán a México 5 millones de visitantes, para lo que el país, dijo, está preparado.

“Estoy segura que la ocupación aumentará. La FIFA pronosticó 5 millones de visitantes cuando me dicen ‘si son alcanzables’, pues les digo que en un solo mes recibimos 14 millones, entonces por supuesto que será un mes que generará prosperidad para todo el sector”, expuso.

La funcionaria consideró que México será la mejor sede de la máxima fiesta futbolística que por primera vez tiene tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos.

“El Mundial es el Mundial, es la fiesta máxima del deporte. Sin duda, seremos la mejor sede por nuestra gente, por la anfitrionía, por los que hoy nos caracteriza, y creo que hoy, en este movimiento geopolítico, México será una gran oportunidad”, dijo.

Primer trimestre rompe récord de visitantes

La secretaria de Turismo informó que durante el primer trimestre de 2026, México rompió cuatros récords relacionados con el turismo, entre ellos el de la llegada de 26 millones de visitantes internacionales .